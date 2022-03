¿Cómo, cuándo y dónde ver en vivo a Checo Pérez en el Gran Premio de Arabia Saudita?

Después de la exhibición de Ferrari y el desastre de Red Bull en el inicio de la temporada 2022 de la Fórmula 1 en Baréin, la siguiente escala del Gran Circo es el Gran Premio de Arabia, donde Checo Pérez comenzó una mala racha, de la cual no ha logrado desprenderse aún.

Checo no sólo no ha sumado puntos desde el Gran Premio de Arabia en 2021, sino que de plano no ha terminado las carreras. En el estrecho circuito árabe, Checo perdió el auto en 2021 tras impactar con Charles Leclerc y cerró la temporada con otro abandono en el GP de Abu Dabi, tras recibir la orden del equipo de retirar el auto a dos vueltas del final por problemas en el motor.

En el inicio de la temporada 2022, Checo tuvo que dejar la carrera en la última vuelta del Gran Premio de Baréin por problemas entre el motor y la bomba de combustible, de acuerdo con las primeras versiones.

Tanto en Abu Dabi como en Baréin, los problemas en el auto le han quitado dos podios cantados, y en Arabia busca revancha para ponerle fin a esta racha y comenzar a sumar puntos, luego de quedarse con las manos vacías mientras que Ferrari y Mercedes se repartieron el tesoro de los puntos.

¿Dónde puedo ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Arabia?

La actividad en pista comienza el viernes 25 de marzo con las dos prácticas libres. La primera se lleva a cabo a las 8:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la segunda es a las 11:00 horas. La transmisión corre a cargo de Fox Sports 3 y F1TV, que da te siete días gratis y por acá va el link.

La actividad del sábado inicia con la tercera práctica libre, que inicia a las 8:00 y la sesión de calificación va a las 11:00 horas por Fox Sports 3 y F1TV.

El domingo no tenemos que madrugar, pues la carrera arranca a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, de modo que nada mejor que Fórmula 1 después del desayuno. La transmisión en vivo va por Fox Sports, Fox Sports 3 y F1TV, y va de nuez el link.

¿Quiénes son los favoritos?

Después de lo que vimos en Baréin, la perspectiva cambia, pues Ferrari comenzó durísimo, y mientras Red Bull y Mercedes trabajan en encontrar soluciones, tenemos que poner como favoritos a Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Si Red Bull logra entender a sus motores, puede que veamos un agarrón completo por los puestos en el podio, con Max Verstappen y Checo Pérez.

Ferrari, que es proveedor de motores para otros equipos, hace fuerte a Haas, así que puede ser que Kevin Magnussen y Mick Schumacher se metan a la zona de puntos, mientras que McLaren y Williams, que tienen motor Mercedes, sufrieron mucho en Baréin y todo pinta a que será un proceso largo para que estos equipos vuelvan a ser competitivos.