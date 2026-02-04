Lo que necesitas saber: Adrian Newey comenzó a trabajar en Aston Martin a partir de marzo de 2025

Aston Martin fue el foco principal del penúltimo día de test en Barcelona, cuando sacó por primera vez su auto a pista. El monoplaza sólo pudo dar cuatro vueltas y se quedó parado antes de la entrada a pits, además de que fue sumamente lento. Sin embargo, el auto dio de que hablar por su agresivo diseño, obra de Adrian Newey, el ingeniero más reconocido en la historia de la Fórmula 1 y quien ahora también es accionista y director de la escudería Aston Martin.

Aquel auto destacó por la configuración ancha de su morro (la parte frontal del auto), sus pontones altos, los cuernos de vikingo en el reposa cabezas y la ubicación de las suspensiones, y aunque se dice que este monoplaza tiene un sobrepeso, el concepto del auto destacó y su evolución planteó altas expectativas, sin embargo, Adrian Newey explicó que el concepto podría ser diferente respecto a lo que se vio en Barcelona y el primer Gran Premio de la temporada, en Melbourne, Australia.

El AMR26 con cuernos vikingos arriba del reposa cabezas / FB Aston Martin

Adrian Newey: El AMR26 será diferente en Melbourne

Días después de la primera vista del concepto del AMR26, en Barcelona, Newey explicó que aquella versión no será la misma que veamos en el primer Gran Premio del año y seguirá evolucionando de tal manera que para la última carrera del 2026 veremos otro concepto, por lo cual pidió mantener “la mente abierta”.

“El AMR26 que compita en Melbourne será muy diferente al que se vio en el shakedown de Barcelona, y el AMR26 con el que terminemos la temporada en Abu Dabi será muy diferente al que empezamos. Es muy importante mantener la mente abierta”.

“Hemos intentado construir algo que esperamos que tenga un gran potencial de desarrollo”, dijo Adrian Newey.

Adrian Newey, team principal de Aston Martin

¿Por qué el AMR26 tardó tanto en ver la luz?

De los 10 equipos que rodaron en los test de Barcelona, Aston Martin fue el último en salir. Lo hizo en la parte final del cuarto día, y Newey explicó que esto se debió a un retraso de hasta cuatro meses. Las normas establecen que una escudería puede trabajar en su próximo auto desde el mes de enero del año previo.

O sea que los trabajos de los autos del 2026 comenzaron en enero de 2025, sin embargo, en Aston Martin tuvieron un atraso y se entiende que éste tuvo que ver con la llegada de Adrian Newey, quien se unió en marzo de 2025 (aunque fue anunciado en septiembre del 2024) y fue un mes después cuando el primer modelo del monoplaza entró al túnel de viento.

“No pudimos meter un modelo del coche de 2026 en el túnel de viento hasta mediados de abril, mientras que la mayoría, si no todos, habrían tenido un modelo en el túnel de viento desde el momento en que terminó la prohibición de pruebas aerodinámicas de 2026 a principios de enero del año pasado. Eso nos dejó con una desventaja de unos cuatro meses”, estableció en una entrevista publicada en el sitio web de Aston Martin.

Adrian Newey y Fernando Alonso / FB Aston Martin

¿El Aston Martin de Adrian Newey es un diseño agresivo?

Newey indicó que fueron 10 meses intensos para desarrollar el monoplaza, el cual fue ensamblado en la semana de los test de Barcelona. “El coche se terminó de fabricar en el último minuto, por eso luchamos por llegar al shakedown de Barcelona”.

Y a pesar de los elogios hacia el diseño de su primer auto de Fórmula 1 con Aston Martin, Newey descartó la idea de que el AMR26 sea producto de una interpretación agresiva de las reglas. Newey es conocido por estudiar el reglamento y construir autos que rayan en el límite, aprovechando las lagunas en el reglamento.

El AMR26 de Aston Martin

“Nunca considero ninguno de mis diseños como agresivo. Simplemente sigo adelante y persigo lo que creemos que es la dirección correcta. La dirección que hemos tomado podría interpretarse sin duda como agresiva. Incluye bastantes características que no se habían implementado antes. ¿Eso lo convierte en agresivo? Posiblemente. Posiblemente no”.