Lo que necesitas saber: Ayrton Senna sólo ganó dos carreras en su natal Brasil

Uno de los autos más emblemáticos de Fórmula 1 está a la venta. Se trata del MP4-6 de McLaren con el cual Ayrton Senna consiguió una de sus más grandes hazañas al ganar el Gran Premio de Brasil de 1991 y podría ser tuyo nada más ni nada menos que por 12 o 15 millones de dólares.

Este mítico monoplaza de Ayrton Senna (fallecido el 1 de mayo de 1994) estuvo resguardado por McLaren por casi 30 años hasta que fue adquirido en 2020 y cinco años después está a la venta en RM Sotheby’s, una de las casas de subasta de autos más importante del mundo. Se sabe que el dueño de este monoplaza aún conservas esta asténica joya en Emiratos Árabes Unidos.

Ayrton Senna en Brasil 1991 / Getty

Por qué es legendario el MP4-6 de Ayrton Senna

Uno de los grandes sueño de Ayrton Senna era ganar una carrera en casa, y ese sueño se le negó por siete temporadas. Finalmente lo logró en 1991, aunque la victoria fue una auténtica hazaña, ya que en la parte final de la carrera su auto se quedó trabado en la sexta marcha, por lo cual consideró la opción del abandono.

Sin embargo, Senna hizo un esfuerzo físico descomunal para domar a ese monoplaza bajo una ligera lluvia y tras cruzar sufrió calambres en hombros y cuello, por lo cual requirió asistencia médica para salir del auto y ser trasladado al garaje de McLaren antes de subir al podio.

Aquel triunfo también tiene sonido, pues aún abordo del MP4-6 festejó con un enorme júbilo y sus gritos quedaron grabados en la eternidad.

“Dios me dio esta carrera”, celebraría Senna después de a ceremonia del podio.

El último V-12 que ganó un campeonato

El MP4-6 de McLaren fue el último monoplaza con motor Honda V-12 con caja de cambios manual que ganó un campeonato de Fórmula 1 y también fue el último con el que Ayrton Senna ganó un campeonato y si estabas con el pendiente, se entrega con un certificado de autenticidad por parte de McLaren.

Así que si te sobran unos millones o no sabes qué hacer con tu aguinaldo, le puedes entrar a este link para entrarle a esta subasta.