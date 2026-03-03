Lo que necesitas saber: Checo Pérez solo ha conseguido un podio en el Gran Premio de Australia.

¡Estamos en semana de carrera! Después de varios meses de espera, la Fórmula 1 regresa con la temporada 2026 ¿Lo mejor de todo? Checo Pérez vuelve a las pistas después de un año sabático y lo hará en el debut de Cadillac en el ‘Gran Circo’.

El Gran Premio de Australia será la primera carrera de la temporada, por la diferencia horaria, se correrá el sábado 7 de marzo a las 22:00 hrs, así que nos tocará desvelarnos un poco, pero acá les dejamos todos los horarios y cómo ver gratis la primera carrera.

Checo Pérez en los test de Bahréin / FB Checo Pérez

También vamos a tener actividad en la Fórmula 2 con los mexicanos Noel León de Campos Racing y Rafael Villagómez de Van Amersfoort Racing. En la Fórmula 3, tenemos a José Garfias con Prema Racing. Y acá les vamos a dejar los horarios, para que no se pierdan ni una sola de las carreras.

Ah, y por si se preguntan por la F1 Academy, la temporada arranca hasta el 15 de marzo con la carrera en China.

Captura de pantalla

¿Dónde ver el Gran Premio de Australia 2026?

Vamos a lo importante. La actividad en el Circuito de Albert Park arranca el jueves 5 de marzo con las primeras prácticas libres a las 19:30 hrs, ese mismo día, pero a las 23:00 hrs, es la segunda sesión.

El viernes 6 de marzo, es turno de la tercera sesión de prácticas a las 19:30 hrs. Lo mero bueno inicia a las 23:00 hrs de ese mismo viernes con la qualy, ahí veremos que tan buenos son los motores de cada equipo.

Y ahora sí, con la parrilla definida, el Gran Premio de Australia se corre el sábado 7 de marzo a las 22:00 hrs. Está vez, los derechos de transmisión en México, quedan en manos de la F1TV y de Sky Sports.

Aquellos que quieran gratis la carrera, podrán hacerlo con una prueba gratis de 7 días que ofrece F1TV, eso sí, deben poner mucha atención en los términos y condiciones, pero por sí lo necesitan por acá está.

Gran Premio de Australia: Horarios y transmisión

Sesión Fecha y hora Transmisión Práctica Libre 1 Jueves 5 de marzo

19:30 hrs Sky Sports

F1TV Práctica Libre 2 Jueves 5 de marzo

23:00 hrs Sky Sports

F1TV Práctica Libre 3 Viernes 6 de marzo

19:30 hrs Sky Sports

F1TV Qualy Viernes 6 de marzo

23:00 hrs Sky Sports

F1TV Gran Premio de Australia Sábado 7 de marzo

22:00 hrs Sky Sports

F1TV

Horarios de la Fórmula 2

La Fórmula 2 también arranca su nueva temporada. La buena noticia es que tendremos a dos mexicanos en la parrilla, Noel León de Campos Racing y Rafael Villagómez de Van Amersfoort Racing, así que tenemos el pretexto perfecto para ver todo el fin de semana carreras.

La ‘buena noticia’, es que además de F1TV, la F2 también estará disponible en Vix Premium, por si ya tienen la suscripción, pues pueden sacarle más jugo, de lo contrario, ya saben que en F1TV tenemos toda la actividad.

La carrera es el sábado 7 de marzo a las 18:05 hrs, para que no hagan planes.

Sesión Fecha y hora Transmisión Práctica Jueves 5 de marzo

17:00 hrs F1TV Qualy Jueves 5 de marzo

21:30 hrs Vix Premium

F1TV Sprint Viernes 6 de marzo

20:45 hrs Vix Premium

F1TV Carrera Sábado 7 de marzo

18:05 hrs Vix Premium

F1TV

Fotografía @Formula3 vía X

Horarios de la Fórmula 3 en Australia

Además de la F1 y la F2, la Fórmula 3 también inicia la temporada en Australia, y ahí tendremos que seguirle la pista a otro mexicano, José Garfias, quien corre para Prema Racing ¿Se dieron cuenta que tenemos pilotos mexas en las tres categorías?

Igual que la F2, la actividad de la F3 va por Vix Premium y F1TV, para que vayan considerando que suscripción van a pagar para el resto de la temporada.

La carrera de la F3 en Australia es el sábado 7 de marzo a las 15:30 hrs. Nos espera un sábado lleno, llenísimo de automovilismo y, para nada es queja.

Sesión Fecha y hora Transmisión Práctica 1 Jueves 5 de marzo

15:30 hrs Vix Premium

F1TV Qualy Jueves 5 de marzo

20:40 hrs Vix Premium

F1TV Sprint Viernes 6 de marzo

17:55 hrs Vix Premium

F1TV Carrera Sábado 7 de marzo

15:30 hrs Vix Premium

F1TV

Fotografía fiaformula3.com

Cancelen sus planes y vayan preparando su agenda, para no perderse ni una sola vuelta de este inicio de la temporada ¿Están listos?