Lo que necesitas saber:
Checo Pérez tuvo un mal primer día en Bahréin por problemas con sensores y telemetría
Checo Pérez tuvo un primer día complicado con Cadillac, en el inicio de los últimos tests de Fórmula 1, en Bahréin, y solo pudo dar 24 vueltas durante cuatro horas, debido a problemas con un sensor y después con la telemetría. Estos test son la última oportunidad para experimentar previo al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Los test de Bahréin se realizan del miércoles 18 al viernes 20 de febrero del 2026 y después habrá una semana libre para hacer los últimos ajustes, porque en la primera semana de marzo hay que viajar a Australia para el primer Gran Premio, donde las expectativas de Checo y Cadillac son muuuuuy moderadas.
Horarios de los test de Bahréin
Los horarios test de Bahréin del 18 al 20 de febrero se realizan en dos turnos. El primero es de 1:00 a 5:00 de la mañana, horario del centro de México, y el segundo es de 6:00 a 10:00 de la mañana.
Transmisiones de los test de Bahréin
A diferencia de los primeros test de Bahreín, en los que solo se transmitía una hora, esta vez tendremos transmisión completa, a través de F1TV, con la narración y análisis británico de Sky Sports, así que puedes echarle un ojo desde muy tempranito o de plano no dormir.
¿Cuándo será turno de Checo con Cadillac?
Checo tomará el control del Cadillac este jueves 19 de febrero en el segundo turno, así que lo podremos ver a partir de las 6:00 y hasta las 10:00 de la mañana.
Para el viernes 20 de febrero, Checo Pérez subirá al Cadillac en el primer turno, o sea que irá desde la 1:00 de la mañana hasta las 5:00, mientras que Valtteri Bottas cerrará los test para Cadillac.
|Escudería
|Miércoles
|Jueves
|Viernes
|Mercedes
|-Kimi Antonelli por la mañana
-George Russell por la tarde
|-George Russell por la mañana
-Kimi Antonelli por la tarde
|-Kimi Antonelli por la mañana
-George Russell por la tarde
|Red Bull
|Isack Hadjar
|Max Verstappen
|-Isack Hadjar por la mañana
-Max Verstappen por la tarde
|Williams
|-Alex Albon por la mañana
-Carlos Sainz por la tarde
|-Alex Albon
|-Carlos Sainz
|Racing Bulls
|-Arvid Lindblad por la mañana
-Liam Lawson por la tarde
|-Liam Lawson
|Arvid Lindblad
|Aston Martin
|-Lance Stroll por la mañana
-Fernando Alonso por la tarde
|Fernando Alonso
|-Lance Stroll
|Haas
|-Esteban Ocon por la mañana
-Ollie Bearman por la tarde
|Ollie Bearman por la mañana
-Esteban Ocon por la tarde
|-Esteban Ocon por la mañana
-Ollie Bearman por la tarde
|Audi
|-Nico Hulkenberg por la mañana
-Gabriel Bortoleto por la tarde
|-Gabriel Bortoleto por la mañana
-Nico Hulkenberg por la tarde
|-Nico Hulkenberg por la mañana
-Gabriel Bortoleto por la tarde
|Alpine
|-Pierre Gasly por tarde
-Franco Colapinto por la tarde
|Franco Colapinto
|Pierre Gasly
|Cadillac
|-Checo Pérez por la mañana
-Valtteri Bottas por la tarde
|-Valtteri Bottas por la mañana
-Checo Pérez por la tarde
|-Checo Pérez por la mañana
-Valtteri Bottas por la tarde
|McLaren
|-Lando Norris por la mañana
-Oscar Piastri por la tarde
|-Lando Norris por la mañana
-Oscar Piastri por la tarde
|-Oscar Piastri por la mañana
.Lando Norris por la tarde
|Ferrari
|-Charles Leclerc por la mañana
-Lewis Hamilton por la tarde
|Por confirmar
|Por confirmar