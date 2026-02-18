Lo que necesitas saber: Checo Pérez tuvo un mal primer día en Bahréin por problemas con sensores y telemetría

Checo Pérez tuvo un primer día complicado con Cadillac, en el inicio de los últimos tests de Fórmula 1, en Bahréin, y solo pudo dar 24 vueltas durante cuatro horas, debido a problemas con un sensor y después con la telemetría. Estos test son la última oportunidad para experimentar previo al inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Los test de Bahréin se realizan del miércoles 18 al viernes 20 de febrero del 2026 y después habrá una semana libre para hacer los últimos ajustes, porque en la primera semana de marzo hay que viajar a Australia para el primer Gran Premio, donde las expectativas de Checo y Cadillac son muuuuuy moderadas.

Checo Pérez en Bahréin / Cadillac F1

Horarios de los test de Bahréin

Los horarios test de Bahréin del 18 al 20 de febrero se realizan en dos turnos. El primero es de 1:00 a 5:00 de la mañana, horario del centro de México, y el segundo es de 6:00 a 10:00 de la mañana.

Transmisiones de los test de Bahréin

A diferencia de los primeros test de Bahreín, en los que solo se transmitía una hora, esta vez tendremos transmisión completa, a través de F1TV, con la narración y análisis británico de Sky Sports, así que puedes echarle un ojo desde muy tempranito o de plano no dormir.

¿Cuándo será turno de Checo con Cadillac?

Checo tomará el control del Cadillac este jueves 19 de febrero en el segundo turno, así que lo podremos ver a partir de las 6:00 y hasta las 10:00 de la mañana.

Para el viernes 20 de febrero, Checo Pérez subirá al Cadillac en el primer turno, o sea que irá desde la 1:00 de la mañana hasta las 5:00, mientras que Valtteri Bottas cerrará los test para Cadillac.