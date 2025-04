Lo que necesitas saber: El domingo 20 de abril a las 11:00 hrs es el Gran Premio de Australia.

Yuki Tsunoda ya tuvo su primer accidente con Red Bull. El japonés chocó durante las segundas Prácticas Libres del Gran Premio de Arabia Saudita. Afortunadamente para el japonés los daños en el RB21 no son tan graves, así que, lo tendremos de regreso en la tercera práctica.

Eso sí, Yukito asumió toda la responsabilidad del accidente. Y para su tranquilidad (por ahora), tanto Christian Horner como Helmut Marko le mostraron su apoyo.

Yuki Tsunoda choca en Arabia Saudita con el Red Bull / Fotografía @F1

Sin reclamos de Horner y Marko por el accidente de Yuki

La segunda Práctica Libre en Arabia terminó con bandera roja tras el choque de Yuki Tsunoda. Primero tocó el muro con el neumático delantero, después golpeó la parte derecha del auto. La peor parte se la llevó el alerón delantero y la suspensión.

Para fortuna de Yuki ni Christian Horner ni Helmut Marko se mostraron molestos (al menos no públicamente). Horner dijo que si bien fue error de Yuki, ha mostrado un buen rendimiento en las últimas carreras y eso les deja la sensación de que va progresando muy bien.

“Ha cometido un error, pero hasta ese momento ha pilotado muy bien, así que se puede ver que su confianza está llegando, sus tiempos están empezando a llegar, así que es bueno ver que el coche número 22 está progresando“. Declaró Horner tras las Prácticas Libres.

Yuki Tsunoda, nuevo piloto de Red Bull / Getty

En Red Bull hablarán con Yuki para evitar más errores

Por su parte, Helmut Marko explicó que el RB21 de Yuki tenía una puesta a punto diferente, para analizar las posibilidades del equipo en Arabia y mencionó que el choque pudo tratarse solo de ‘mala suerte’.

“En una sola vuelta, estaba conduciendo con una puesta a punto diferente a propósito para que viéramos en qué dirección ir. Creo que tuvo mala suerte, chocó contra el muro por el interior y luego fue sólo un pasajero“.

Aunqueeee, Marko también criticó un poco el accidente, según él tendría más sentido equivocarse así en una vuelta rápida, como en la clasificación y no durante una tanda larga: “Diría que el choque sería más esperado en una vuelta de clasificación que en una tanda larga. Tenemos que hablar con él”.

Helmut Marko / Foto: Getty

Ya advirtió Helmut que hablarán con Yuki para que no se repita un error así y puedan minimizar todo los posible los daños en el auto, más ahora que el mejor auto de la parrilla está en el garaje de McLaren y no en el de Red Bull.

Yukito ofreció disculpas por el error. “He girado demasiado, he tocado el muro interior y he sufrido daños. Después de eso, no tenía el control. Pido disculpas al equipo, las cosas iban bien, así que es una pena”.

Es bueno recordar que según, Helmut, no habrá más cambios de pilotos en Red Bull durante el 2025 y pase lo que pase, Yuki terminará la temporada junto a Max Verstappen, es decir no tendrá la misma mala suerte de ser degradado como Liam Lawson.