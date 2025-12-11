Lo que necesitas saber:

La gala de la FIA reconoce a los campeones de cada categoría del organismo

La temporada de Fórmula 1 ha terminado, pero eso no significa que los pilotos hayan iniciado vacaciones, pues falta un último evento, se trata de la gala anual de la FIA, en la cual Lando Norris recibirá el trofeo que lo acredita como campeón de la máxima categoría.

Esta vez la gala de la FIA se realizará en la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, el viernes 12 de diciembre, y se podrá ver en vivo en México a través del canal oficial de la FIA en Youtube, y aunque como en todas las ceremonias nos tendremos que chutar varias discursos y shows musicales, este no será tan tedioso como el del sorteo que organizó la FIFA para el Mundial del 2026. 

Lando Norris, protagonista de la gala de la FIA
Lando Norris, protagonista de la gala de la FIA

¿Dónde y a que hora ver en vivo la gala de la FIA?

La gala de la FIA se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México y aquí lo podrás seguir en vivo. 

¿Quiénes serán los premiados en la gala de la FIA?

En la gala de la FIA se premia a los campeones de cada categoría reconocida por la FIA, de modo que se darán cita los campeones de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y Fórmula E, entre otras categorías, además se reconoce al mejor rebase de la temporada.

En el caso de Fórmula 1 se reconoce a los tres primeros lugares de la temporada, de modo que Oscar Piastri recibirá el trofeo como el tercer mejor piloto y Max Verstappen el del segundo. La ceremonia termina, por tradición, con la entrega del premio al campeón del Gran Circo, que en este caso será Lando Norris.

Trofeo de campeón de la Fórmula 1
Trofeo de campeón de la Fórmula 1 / FIA
  • Campeón de Fórmula E: Oliver Rowland
    Campeona F1 Academy: Doriane Pin
  • Campeón de Fórmula 3: Rafael Camara
  • Campeón de Fórmula 2: Leonardo Fornaroli
  • Campeón de Fórmula 1: Lando Norris

