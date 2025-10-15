Lo que necesitas saber: George Russell llegó a Mercedes en 2022 como piloto titular

Toto Wolff tenía razón cuando dijo que George Russell podría dormir tranquilo durante las vacaciones. Aunque tardó un rato todavía después del parón de verano, el piloto británico al fin renovó contrato con Mercedes junto a Kimi Antonelli, por lo cual el equipo de origen alemán mantendrá su alineación actual para la temporada 2026, pese a que se habló mucho sobre presuntas negociaciones con Max Verstappen, quien ya había aclarado que se quedará en Red Bull.

La renovación de Russell era algo que ya se veía venir desde que el propio Toto Wolff manifestó que su objetivo era renovar a sus dos pilotos actuales y se reforzó cuando Helmut Marko garantizó la continuidad de Max Verstappen en Red Bull, sin embargo, lo único que quedaba por saber era la duración del nuevo contrato de George.

George Russell renueva contrato con Mercedes

A través de un comunicado, Mercedes hizo oficial el nuevo acuerdo con George Russell, quien ha estado ligado a esta escudería de manera formal desde la temporada 2022. El equipo indicó que mantendrá a su dupla para 2026, pero se dice y se cuenta que en el caso de Russell se habría acordado un contrato por un año y una renovación automática para 2027 si supera el rendimiento de Antonelli la próxima temporada.

“George Russell y Kimi Antonelli formarán la alineación de pilotos de Fórmula 1 de Mercedes para la temporada 2026”, informó Fórmula 1.

Se sabia que George Russell buscaba un contrato de una duración mayor a un año, así como una mejora económica, por lo cual había rechazado algunas propuestas de Mercedes meses atrás. Russell estaba percibiendo un salario de 15 millones de dólares anuales.

¿Cómo queda el panorama en el mercado de pilotos para 2026?

Con la renovación de George Russell se cierran las puertas de cambios en cuanto a alienaciones en los equipos principales, salvo en Red Bull, donde hay dudas en el segundo asiento, pues es poco probable una renovación de Yuki Tsunoda.

Tanto en Mercedes, McLaren y Ferrari, no habrá cambios en sus alineaciones, pero tampoco en Williams, Aston Martin, Sauber y Haas, así que los cambios podrían venir en Racing Bulls y Alpine.