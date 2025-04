Jack Doohan tal vez sea el piloto con mayor presión en la actualidad en Fórmula 1. Antes de iniciar la temporada, su lugar parecía estar destinado a Franco Colapinto, uno de los pilotos reserva de la escudería Alpine, y su error en la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón no hizo más que alimentar los rumores sobre su próxima salida.

Doohan sufrió un fuerte choque durante la segunda práctica libre que dejó daños en el auto valuados en un millón y medio de dólares y según los rumores, el piloto australiano tiene asegurados cinco Grandes Premios en 2025, los cuales se cumplen en Arabia. Para la carrera de Miami algunos imaginan a Colapinto en su lugar.

El equipo recuperó el auto a tiempo previo a la tercera práctica libre y para la sesión de calificación, en la cual finalizó en el penúltimo lugar, mientras que en la carrera finalizó en la posición 15, por lo cual sigue sin sumar puntos, al igual que su compañero, Pierre Gasly. Jack Doohan bajó del auto visiblemente dolorido a consecuencia del choque, y tuvo que ser ayudado por mecánicos y por Esteban Ocon.

Ante esta situación, Ralf Schumacher, analista de Sky Sports, puso en duda la presencia de Doohan para el Gran Premio de Bahréin: “Comete muchos errores y no es lo suficientemente rápido. Se sentarán con él y tengo curiosidad por ver qué pasa. No es seguro que esté en la próxima carrera”, indicó el alemán, quien hace un par de semanas anticipó la salida de Liam Lawson en Red Bull.

Okay so Doohan couldn’t get out of his own car which is unacceptable that they let him race



But Esteban helping him and keeping an eye on him :’) he was genuinely worried for Jack pic.twitter.com/L4uboKpDHm