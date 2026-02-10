Lo que necesitas saber: Los test de pretemporada en Bahréin serán del 11 – 13 de febrero.

¿Vieron lo del accidente de Kimi Antonelli? Bueno, pues es verdad. Mercedes confirmó que Kimi estuvo involucrado en un accidente automovilístico el sábado 7 de febrero. Aunque para fortuna de todos, el italiano salió completamente ileso.

La mala noticia para Antonelli es que el Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, que le había regalado el equipo a inicios de febrero del 2026, se llevó varios golpes importantes. Y esos no salen con polish.

Fotografía @MercedesAMGF1 vía X

¿Qué le pasó a Kimi Antonelli?

Previo a los test de Bahréin de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Mercedes informó que Kimi Antonelli sufrió un accidente cerca de su domicilio, cuando su auto, recién nuevecito, se estrelló contra el muro de contención en la Superstrada de San Marino en Italia.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente no involucró a ningún otro automovilista y, además de Kimi, todos los pasajeros que iban con él resultaron ilesos.

“El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso“.

Así era el auto que le dieron a Kimi.

Las autoridades italianas ya abrieron una investigación para determinar la causa del accidente y la posible responsabilidad de Kimi, ya que hasta ahora no se tiene claro si él iba conduciendo o no el auto.

Por lo pronto, Kimi ya reportó con Mercedes para los primeros días de test en Bahréin previo al inicio de la temporada 2026. Ya veremos qué le dice Toto Wolff cuando lo vea.