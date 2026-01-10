Lo que necesitas saber: Nick se convirtió en el piloto más joven en ganar la Sprint Kart de la Isla Norte con apenas 8 años de edad.

Nick Cassidy ganó el E-Prix de la Ciudad de México de la Fórmula E 2026, con lo que consiguió su 12 victoria en la categoría. Y además de ser un piloto muy talentoso también nos enteramos que, igual que nuestro querido Checo Pérez es un gran aficionado al karaoke o al menos eso es lo que dicen en Envision Racing.

¿Sabían qué Cassidy ganó la triple corona japonesa y hasta reemplazó a Alex Albon en una competencia? Bueno, pues acá les vamos a contar un poco más de su vida.

Nick Cassidy ganó la carrera de Fórmula E en México 2026 / FIA Formula E

¿Quién es Nick Cassidy?

Nick Cassidy nació el 19 de agosto de 1994 en Auckland, Nueva Zelanda, sí, es compatriota del siempre polémico y no tan querido Liam Lawson. Como siempre sucede con la mayoría de los pilotos, Nick inició su camino en el automovilismo cuando era apenas un niño; a los 6 años subió por primera vez a un kart. No tardó nada en demostrarle a todos que tenía talento suficiente para estar detrás del volante.

Tan solo dos años después de su debut en las pistas y con 8 añitos, Nick se convirtió en el piloto más joven en ganar la Sprint Kart de la Isla Norte, logro que repitió en la Sprint Kart de Nueva Zelanda con 9 años. Su éxito lo llevó a ganar todas las competencias de la Isla Norte.

Su talento no pasó desapercibido para nadie y en el 2008 obtuvo una beca Speedsport con Sabre Motorsport. Ese apoyó le permitió seguir competiendo y dar el salto a otras categorías.

Nick Cassidy ganó el E-Prix México 2026 de la Fórmula E / Fotografía @FIAFormulaE

Nick Cassidy y la triple corona japonesa

En el mundo del automovilismo todos o la mayoría de los pilotos sueñan con conquistar la Triple Corona que, consiste en ganar las 24 hrs de Le Mans, las 500 Millas de Indianápolis y el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Bueno, pues en Japón tienen su propia versión de la Triple Corona y consiste en ganar la Fórmula 3 japonesa, SuperGT y el Campeonato de Super Fórmula. Y esa corona le pertenece a Nick Cassidy.

Fórmula 3 japonesa | 2015

Super GT | 2017

Campeonato de Super Fórmula | 2019

El neozelandés compitió durante muchos años en el automovilismo japonés, es más, hasta intentó tomar clases del idioma, pero no le fue muy bien y apenas se mantuvo 6 meses en la escuela. Aunque en muchas ocasiones ha confesado que Japón es como su segunda casa.

Nick Cassidy ganó en México / Fotografía Luis Abraham Balderrama

La vez que Nick Cassidy reemplazó a Alex Albon

En el 2021 y tras quedarse sin asiento en la Fórmula 1 con Red Bull, Alex Albon probó suerte en el Campeonato Alemán de Turismos o abreviado por sus siglas en alemán el DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) con AF Corse.

Aunque tuvo un par de victorias, abandonó la competencia para regresar a la F1 con Williams, por los que su asiento quedó vacante y el piloto elegido para tomar su lugar fue Nick Cassidy, quien en ese entonces competía en la Fórmula E con Envision Racing.

Actualmente, Nick sigue corriendo en la Fórmula E y ya suma seis temporadas en la categoría eléctrica. Aunque presume de más de 10 victorias no ha logrado ganar el campeonato, sin embargo, la victoria en México podría darle un empujoncito para cumplir ese sueño.

Pues desde el 2023 y hasta el 2025, el piloto que gana el E-Prix en México se corona campeón de la Fórmula E al final de la temporada ¿Será que Nick mantiene esa tendencia o se rompe la nueva ‘tradición?