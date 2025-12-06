Lo que necesitas saber:

La última vez que el piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi no ganó la carrera, fue en el ya lejano 2014

Max Verstappen será el gran favorito para ganar la última carrera de la temporada en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Nico Rosberg fue el último piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi y no pudo ganar la carrera… ¡Y eso ocurrió en el 2014!

11 veces el ganador de la pole se llevó la carrera en 16 grandes premios que se han dado en Abu Dhabi, y como Max Verstappen encabezará la parrilla de salida, pinta para mantener esa racha y cruzar primero la meta.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi con pole de Verstappen
Verstappen encabeza la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi / Foto: Getty

El problema para el campeón del mundo es que Lando Norris largará segundo y solo le basta subir al podio para arrebatarle la corona. Y para hacerlo más dramático, Oscar Piastri largará tercero. ¡Los tres posibles campeones saliendo juntos en la última carrera del año!

Parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi

PilotoEscudería
1Max VerstappenRed Bull
2Lando NorrisMcLaren
3Oscar PiastriMcLaren
4George RussellMercedes
5Charles LeclercFerrari
6Fernando AlonsoAston Martin
7Gabriel BortoletoKick Sauber
8Esteban OcónHaas
9Isack HadjarRacing Bulls
10Yuki TsunodaRed Bull
11Ollie BearmanHaas
12Carlos SainzWilliams
13Liam LawsonRacing Bulls
14Kimi AntonelliMercedes
15Lance StrollAston Martin
16Lewis HamiltonFerrari
17Alex AlbonWilliams
18Nico HulkenbergKick Sauber
19Pierre GaslyAlpine
20Franco ColapintoAlpine

Acá te dejamos las combinaciones que necesitan Verstappen, Norris y Piastri para terminar como campeón del mundo en Abu Dhabi.

Lo que necesita Lando Norris para ser campeón en Abu Dhabi
Lo que necesita Lando Norris para ser campeón en Abu Dhabi
Lo que necesita Max Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi
Lo que necesita Max Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi

Eliminados Q2

  • Ollie Bearman | Haas
  • Carlos Sainz | Williams
  • Liam Lawson | Racing Bulls
  • Kimi Antonelli | Mercedes
  • Lance Stroll | Aston Martin

Tercera eliminación consecutiva de Hamilton en Q1

Lo más destacado de la Q1 en Abu Dhabi, fue sin duda la eliminación de Lewis Hamilton, pues es la tercera carrera consecutiva donde le sucede. Le pasó en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, además de también quedar fuera en la SQ1 de la sprint en Qatar.

Hamilton sólo sumó 4 eliminaciones en Q1 esta temporada, y sí, tres fueron en las últimas carreras de la temporada.

Eliminados Q1

  • Lewis Hamilton | Ferrari
  • Alex Albon | Williams
  • Nico Hulkenberg | Kick Sauber
  • Pierre Gasly | Alpine
  • Franco Colapinto | Alpine
Parrilla salida GP Abu Dhabi

¿A qué hora es el Gran Premio de Abu Dhabi?

Apunta fecha y horario. El Gran Premio de Abu Dhabi se corre este domingo 7 de diciembre a las 07:00 hrs (tiempo de CDMX). La transmisión va por Sky Sports y por F1TV.

  • Gran Premio de Abu Dhabi
  • Fecha: Domingo 30 de noviembre
  • Horario: 10:00 hrs
  • Dónde ver: F1TV y Sky Sports

