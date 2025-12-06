Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi con pole de Verstappen

Lo que necesitas saber:
La última vez que el piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi no ganó la carrera, fue en el ya lejano 2014
Max Verstappen será el gran favorito para ganar la última carrera de la temporada en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Nico Rosberg fue el último piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi y no pudo ganar la carrera… ¡Y eso ocurrió en el 2014!
11 veces el ganador de la pole se llevó la carrera en 16 grandes premios que se han dado en Abu Dhabi, y como Max Verstappen encabezará la parrilla de salida, pinta para mantener esa racha y cruzar primero la meta.
El problema para el campeón del mundo es que Lando Norris largará segundo y solo le basta subir al podio para arrebatarle la corona. Y para hacerlo más dramático, Oscar Piastri largará tercero. ¡Los tres posibles campeones saliendo juntos en la última carrera del año!
Parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi
|N°
|Piloto
|Escudería
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|George Russell
|Mercedes
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|7
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|8
|Esteban Ocón
|Haas
|9
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|10
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|11
|Ollie Bearman
|Haas
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|14
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|16
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|17
|Alex Albon
|Williams
|18
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|19
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
Acá te dejamos las combinaciones que necesitan Verstappen, Norris y Piastri para terminar como campeón del mundo en Abu Dhabi.
Eliminados Q2
- Ollie Bearman | Haas
- Carlos Sainz | Williams
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Lance Stroll | Aston Martin
Tercera eliminación consecutiva de Hamilton en Q1
Lo más destacado de la Q1 en Abu Dhabi, fue sin duda la eliminación de Lewis Hamilton, pues es la tercera carrera consecutiva donde le sucede. Le pasó en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, además de también quedar fuera en la SQ1 de la sprint en Qatar.
Hamilton sólo sumó 4 eliminaciones en Q1 esta temporada, y sí, tres fueron en las últimas carreras de la temporada.
Eliminados Q1
- Lewis Hamilton | Ferrari
- Alex Albon | Williams
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber
- Pierre Gasly | Alpine
- Franco Colapinto | Alpine
¿A qué hora es el Gran Premio de Abu Dhabi?
Apunta fecha y horario. El Gran Premio de Abu Dhabi se corre este domingo 7 de diciembre a las 07:00 hrs (tiempo de CDMX). La transmisión va por Sky Sports y por F1TV.
- Gran Premio de Abu Dhabi
- Fecha: Domingo 30 de noviembre
- Horario: 10:00 hrs
- Dónde ver: F1TV y Sky Sports