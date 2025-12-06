Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi con pole de Verstappen

Lo que necesitas saber: La última vez que el piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi no ganó la carrera, fue en el ya lejano 2014

Max Verstappen será el gran favorito para ganar la última carrera de la temporada en la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque Nico Rosberg fue el último piloto que ganó la pole del Gran Premio de Abu Dhabi y no pudo ganar la carrera… ¡Y eso ocurrió en el 2014!

11 veces el ganador de la pole se llevó la carrera en 16 grandes premios que se han dado en Abu Dhabi, y como Max Verstappen encabezará la parrilla de salida, pinta para mantener esa racha y cruzar primero la meta.

Verstappen encabeza la parrilla del Gran Premio de Abu Dhabi / Foto: Getty

El problema para el campeón del mundo es que Lando Norris largará segundo y solo le basta subir al podio para arrebatarle la corona. Y para hacerlo más dramático, Oscar Piastri largará tercero. ¡Los tres posibles campeones saliendo juntos en la última carrera del año!

Parrilla de salida del Gran Premio de Abu Dhabi

N° Piloto Escudería 1 Max Verstappen Red Bull 2 Lando Norris McLaren 3 Oscar Piastri McLaren 4 George Russell Mercedes 5 Charles Leclerc Ferrari 6 Fernando Alonso Aston Martin 7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 8 Esteban Ocón Haas 9 Isack Hadjar Racing Bulls 10 Yuki Tsunoda Red Bull 11 Ollie Bearman Haas 12 Carlos Sainz Williams 13 Liam Lawson Racing Bulls 14 Kimi Antonelli Mercedes 15 Lance Stroll Aston Martin 16 Lewis Hamilton Ferrari 17 Alex Albon Williams 18 Nico Hulkenberg Kick Sauber 19 Pierre Gasly Alpine 20 Franco Colapinto Alpine

Acá te dejamos las combinaciones que necesitan Verstappen, Norris y Piastri para terminar como campeón del mundo en Abu Dhabi.

Lo que necesita Lando Norris para ser campeón en Abu Dhabi

Lo que necesita Max Verstappen para ser campeón en Abu Dhabi

Eliminados Q2

Ollie Bearman | Haas

Carlos Sainz | Williams

Liam Lawson | Racing Bulls

Kimi Antonelli | Mercedes

Lance Stroll | Aston Martin

Tercera eliminación consecutiva de Hamilton en Q1

Lo más destacado de la Q1 en Abu Dhabi, fue sin duda la eliminación de Lewis Hamilton, pues es la tercera carrera consecutiva donde le sucede. Le pasó en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, además de también quedar fuera en la SQ1 de la sprint en Qatar.

Hamilton sólo sumó 4 eliminaciones en Q1 esta temporada, y sí, tres fueron en las últimas carreras de la temporada.

Eliminados Q1

Lewis Hamilton | Ferrari

Alex Albon | Williams

Nico Hulkenberg | Kick Sauber

Pierre Gasly | Alpine

Franco Colapinto | Alpine

¿A qué hora es el Gran Premio de Abu Dhabi?

Apunta fecha y horario. El Gran Premio de Abu Dhabi se corre este domingo 7 de diciembre a las 07:00 hrs (tiempo de CDMX). La transmisión va por Sky Sports y por F1TV.