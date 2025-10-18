Lo que necesitas saber: Max Verstappen está a 55 puntos de Oscar Piastri y a 33 de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos. El Gran Premio de Estados Unidos será clave para definir al campeón.

Max Verstappen no se conformó con la pole ni la victoria en la Sprint, también se llevó la Pole Position del Gran Premio de Estados Unidos. Y todo parece indicar que nos espera una carrera muy entretenida con Max primero, Lando Norris en el segundo sitio y Charles Leclerc en tercer puesto.

Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, apenas pudo rescatar el sexto lugar en la parrilla de salida, por lo que tendrá que remontar y evitar los choques si quiere aumentar su ventaja, de lo contrario, Max podría recortarle más puntos.

Max Verstappen se lleva la Pole en Estados Unidos / @F1

Parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos

N° Piloto Equipo 1° Max Verstappen Red Bull 2° Lando Norris McLaren 3° Charles Leclerc Ferrari 4° George Russell Mercedes 5° Lewis Hamilton Ferrari 6° Oscar Piastri McLaren 7° Kimi Antonelli Mercedes 8° Ollie Bearman Haas 9° Carlos Sainz Williams 10° Fernando Alonso Aston Martin 11° Nico Hulkenberg Sauber 12° Liam Lawson Racing Bulls 13° Yuki Tsunoda Red Bull 14° Pierre Gasly Alpine 15° Franco Colapinto Alpine 16° Gabriel Bortoleto Sauber 17° Esteban Ocon Haas 18° Alex Albon Williams 19° Isack Hadjar Racing Bulls 20° Lance Stroll* Aston Martin *Penalizado

Lance Stroll penalizado por choque con Ocon

Lance Stroll saldrá desde el último lugar del Gran Premio de Estados Unidos. El canadiense fue penalizado con 5 puestos en la parrilla de salida y dos puntos en la superlicencia por el choque con Esteban Ocon durante la Sprint. Una sanción bastante justa, ya que él fue responsable de incidente.

Stroll acumula 7 puntos en su superlicencia, en caso de llegar a los 12 de aquí al final de la temporada, podría irse suspendido una carrera.

“El auto 18 intentó adelantar por dentro al auto 31 en la curva 1, pero calculó mal el punto de frenado y chocó con el auto 31. Los comisarios determinan que el conductor del coche 18 es totalmente culpable y aplican una penalización en consecuencia”.

Yuki Tsunoda vs Liam Lawson

Durante la Q2, Yuki Tsunoda se quejó, en repetidas ocasiones, de Liam Lawson. Su excompañero en Racing Bulls lo estuvo ‘bloqueando’ de forma intencional durante varias vueltas.

Y no es que le demos la razón a Yuki, pero no es el único piloto que se ha quejado de Lawson. Sabemos que el neozelandés no llegó a la F1 a hacer amigos, pero no es un rival al que el resto de los pilotos respeten por su forma de correr.

Liam Lawson en Zandvoort / Getty

Eliminados Q2

Nico Hulkenberg | Sauber

Liam Lawson | Racing Bulls

Yuki Tsunoda | Red Bull

Pierre Gasly | Alpine

Franco Colapinto | Alpine

Isack Hadjar eliminado de la qualy en Estados Unidos

La qualy de Estados Unidos se vio interrumpida, casi al inicio, por una bandera roja. Isack Hadjar perdió el control de su Racing Bulls y se estrelló contra el muro, lo peor no fue quedó fuera de la clasificación sin siquiera marcar una vuelta rápida, es que tendrá que largar desde el penúltimo lugar en la parrilla.

Lance Stroll se fue eliminado en el puesto 18, sin embargo, saldrá último por la penalización de 5 lugares que recibió tras la sprint.

Isack Hajdar eliminado de la Q1 en Estados Unidos / Fotografía @F1

Eliminados Q1