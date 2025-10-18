Lo que necesitas saber:
Max Verstappen está a 55 puntos de Oscar Piastri y a 33 de Lando Norris en el Campeonato de Pilotos. El Gran Premio de Estados Unidos será clave para definir al campeón.
Max Verstappen no se conformó con la pole ni la victoria en la Sprint, también se llevó la Pole Position del Gran Premio de Estados Unidos. Y todo parece indicar que nos espera una carrera muy entretenida con Max primero, Lando Norris en el segundo sitio y Charles Leclerc en tercer puesto.
Oscar Piastri, líder del Campeonato de Pilotos, apenas pudo rescatar el sexto lugar en la parrilla de salida, por lo que tendrá que remontar y evitar los choques si quiere aumentar su ventaja, de lo contrario, Max podría recortarle más puntos.
Parrilla de salida del Gran Premio de Estados Unidos
|N°
|Piloto
|Equipo
|1°
|Max Verstappen
|Red Bull
|2°
|Lando Norris
|McLaren
|3°
|Charles Leclerc
|Ferrari
|4°
|George Russell
|Mercedes
|5°
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|6°
|Oscar Piastri
|McLaren
|7°
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|8°
|Ollie Bearman
|Haas
|9°
|Carlos Sainz
|Williams
|10°
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|11°
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|12°
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|13°
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|14°
|Pierre Gasly
|Alpine
|15°
|Franco Colapinto
|Alpine
|16°
|Gabriel Bortoleto
|Sauber
|17°
|Esteban Ocon
|Haas
|18°
|Alex Albon
|Williams
|19°
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|20°
|Lance Stroll*
|Aston Martin
Lance Stroll penalizado por choque con Ocon
Lance Stroll saldrá desde el último lugar del Gran Premio de Estados Unidos. El canadiense fue penalizado con 5 puestos en la parrilla de salida y dos puntos en la superlicencia por el choque con Esteban Ocon durante la Sprint. Una sanción bastante justa, ya que él fue responsable de incidente.
Stroll acumula 7 puntos en su superlicencia, en caso de llegar a los 12 de aquí al final de la temporada, podría irse suspendido una carrera.
“El auto 18 intentó adelantar por dentro al auto 31 en la curva 1, pero calculó mal el punto de frenado y chocó con el auto 31. Los comisarios determinan que el conductor del coche 18 es totalmente culpable y aplican una penalización en consecuencia”.
Yuki Tsunoda vs Liam Lawson
Durante la Q2, Yuki Tsunoda se quejó, en repetidas ocasiones, de Liam Lawson. Su excompañero en Racing Bulls lo estuvo ‘bloqueando’ de forma intencional durante varias vueltas.
Y no es que le demos la razón a Yuki, pero no es el único piloto que se ha quejado de Lawson. Sabemos que el neozelandés no llegó a la F1 a hacer amigos, pero no es un rival al que el resto de los pilotos respeten por su forma de correr.
Eliminados Q2
- Nico Hulkenberg | Sauber
- Liam Lawson | Racing Bulls
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Pierre Gasly | Alpine
- Franco Colapinto | Alpine
Isack Hadjar eliminado de la qualy en Estados Unidos
La qualy de Estados Unidos se vio interrumpida, casi al inicio, por una bandera roja. Isack Hadjar perdió el control de su Racing Bulls y se estrelló contra el muro, lo peor no fue quedó fuera de la clasificación sin siquiera marcar una vuelta rápida, es que tendrá que largar desde el penúltimo lugar en la parrilla.
Lance Stroll se fue eliminado en el puesto 18, sin embargo, saldrá último por la penalización de 5 lugares que recibió tras la sprint.
Eliminados Q1
- Gabriel Bortoleto | Sauber
- Esteban Ocon | Haas
- Lance Stroll | Aston Martin
- Alex Albon | Williams
- Isack Hadjar | Racing Bulls