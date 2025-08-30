Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos con otra pole de Piastri

Lo que necesitas saber:
Oscar Piastri ganó su quinta pole position de la temporada
Oscar Piastri volvió a chamaquear a su compañero de equipo. Aunque Lando Norris dominó las tres prácticas libres, el australiano le recordó quién tiene el control en McLaren y se quedó con la pole position para encabezar la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos.
Verstappen volvió a escoltar a los dos pilotos del equipo papaya, pero la gran sorpresa fue Hadjar, quien largará desde el cuarto puesto, compartiendo fila con Mad Max.
Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos
|N°
|Piloto
|Escudería
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|4
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|5
|George Russell
|Mercedes
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|9
|Carlos Sainz
|Williams
|10
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|13
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|15
|Alex Albon
|Williams
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|17
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|18
|Esteban Ocón
|Haas
|19
|Ollie Bearman
|Haas
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
Carlos Sainz volvió a la Q3
Tenía siete carreras sin que Sainz lograra llegar a la Q3, y en la parrilla del Gran Premio de Países Bajos volveremos a verlo. Alex Albon salió muy molesto al verse superado por su compañero de equipo, ¡pero qué gusto por el español!
¿Tsunoda? Nuevamente fue superado por los dos Racing Bulls… Definitivamente Checo no se equivoca al decir que no pudieron llenar su asiento.
Eliminados Q2
- Kimi Antonelli | Mercedes
- Yuki Tsunoda | Red Bull
- Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
- Pierre Gasly | Alpine
- Alex Albon | Williams
Y aquí viene Lance Stroll… otra vez eliminado en Q1
Lance Stroll es el piloto con más eliminaciones en Q1 desde que se instauró el formato actual de la sesión de calificación. El canadiense perdió el control de su auto en la última curva y se fue directo al muro cuando no iba ni la mitad del cronómetro.
Otro que no levanta es Franco Colapinto. Si bien se rifó una última vuelta muy buena, Tsunoda apretó y lo dejó fuera antes de que pudiera celebrar. Briatore no está contento con su desempeño y no parece que eso vaya a cambiar.
Eliminados Q1
- Franco Colapinto | Alpine
- Nico Hulkenberg | Kick Sauber
- Esteban Ocón | Haas
- Oliver Bearman | Haas
- Lance Stroll | Aston Martin