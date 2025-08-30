Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos con otra pole de Piastri

Lo que necesitas saber: Oscar Piastri ganó su quinta pole position de la temporada

Oscar Piastri volvió a chamaquear a su compañero de equipo. Aunque Lando Norris dominó las tres prácticas libres, el australiano le recordó quién tiene el control en McLaren y se quedó con la pole position para encabezar la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos.

Verstappen volvió a escoltar a los dos pilotos del equipo papaya, pero la gran sorpresa fue Hadjar, quien largará desde el cuarto puesto, compartiendo fila con Mad Max.

Piastri se lleva la pole del Gran Premio de Países Bajos / Foto: @F1

Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos

N° Piloto Escudería 1 Oscar Piastri McLaren 2 Lando Norris McLaren 3 Max Verstappen Red Bull 4 Isack Hadjar Racing Bulls 5 George Russell Mercedes 6 Charles Leclerc Ferrari 7 Lewis Hamilton Ferrari 8 Liam Lawson Racing Bulls 9 Carlos Sainz Williams 10 Fernando Alonso Aston Martin 11 Kimi Antonelli Mercedes 12 Yuki Tsunoda Red Bull 13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 14 Pierre Gasly Alpine 15 Alex Albon Williams 16 Franco Colapinto Alpine 17 Nico Hulkenberg Kick Sauber 18 Esteban Ocón Haas 19 Ollie Bearman Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

Carlos Sainz volvió a la Q3

Tenía siete carreras sin que Sainz lograra llegar a la Q3, y en la parrilla del Gran Premio de Países Bajos volveremos a verlo. Alex Albon salió muy molesto al verse superado por su compañero de equipo, ¡pero qué gusto por el español!

¿Tsunoda? Nuevamente fue superado por los dos Racing Bulls… Definitivamente Checo no se equivoca al decir que no pudieron llenar su asiento.

Eliminados Q2

Kimi Antonelli | Mercedes

Yuki Tsunoda | Red Bull

Gabriel Bortoleto | Kick Sauber

Pierre Gasly | Alpine

Alex Albon | Williams

Y aquí viene Lance Stroll… otra vez eliminado en Q1

Lance Stroll es el piloto con más eliminaciones en Q1 desde que se instauró el formato actual de la sesión de calificación. El canadiense perdió el control de su auto en la última curva y se fue directo al muro cuando no iba ni la mitad del cronómetro.

Otro que no levanta es Franco Colapinto. Si bien se rifó una última vuelta muy buena, Tsunoda apretó y lo dejó fuera antes de que pudiera celebrar. Briatore no está contento con su desempeño y no parece que eso vaya a cambiar.

Eliminados Q1

Franco Colapinto | Alpine

Nico Hulkenberg | Kick Sauber

Esteban Ocón | Haas

Oliver Bearman | Haas

Lance Stroll | Aston Martin