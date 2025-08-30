Lo que necesitas saber:

Oscar Piastri ganó su quinta pole position de la temporada

Oscar Piastri volvió a chamaquear a su compañero de equipo. Aunque Lando Norris dominó las tres prácticas libres, el australiano le recordó quién tiene el control en McLaren y se quedó con la pole position para encabezar la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos.

Verstappen volvió a escoltar a los dos pilotos del equipo papaya, pero la gran sorpresa fue Hadjar, quien largará desde el cuarto puesto, compartiendo fila con Mad Max.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos con otra pole de Piastri
Piastri se lleva la pole del Gran Premio de Países Bajos / Foto: @F1

Parrilla de salida del Gran Premio de Países Bajos

PilotoEscudería
1Oscar PiastriMcLaren
2Lando NorrisMcLaren
3Max VerstappenRed Bull
4Isack HadjarRacing Bulls
5George RussellMercedes
6Charles LeclercFerrari
7Lewis HamiltonFerrari
8Liam LawsonRacing Bulls
9Carlos SainzWilliams
10Fernando AlonsoAston Martin
11Kimi AntonelliMercedes
12Yuki TsunodaRed Bull
13Gabriel BortoletoKick Sauber
14Pierre GaslyAlpine
15Alex AlbonWilliams
16Franco ColapintoAlpine
17Nico HulkenbergKick Sauber
18Esteban OcónHaas
19Ollie BearmanHaas
20Lance StrollAston Martin

Carlos Sainz volvió a la Q3

Tenía siete carreras sin que Sainz lograra llegar a la Q3, y en la parrilla del Gran Premio de Países Bajos volveremos a verlo. Alex Albon salió muy molesto al verse superado por su compañero de equipo, ¡pero qué gusto por el español!

¿Tsunoda? Nuevamente fue superado por los dos Racing Bulls… Definitivamente Checo no se equivoca al decir que no pudieron llenar su asiento.

Eliminados Q2

  • Kimi Antonelli | Mercedes
  • Yuki Tsunoda | Red Bull
  • Gabriel Bortoleto | Kick Sauber
  • Pierre Gasly | Alpine
  • Alex Albon | Williams

Y aquí viene Lance Stroll… otra vez eliminado en Q1

Lance Stroll es el piloto con más eliminaciones en Q1 desde que se instauró el formato actual de la sesión de calificación. El canadiense perdió el control de su auto en la última curva y se fue directo al muro cuando no iba ni la mitad del cronómetro.

Otro que no levanta es Franco Colapinto. Si bien se rifó una última vuelta muy buena, Tsunoda apretó y lo dejó fuera antes de que pudiera celebrar. Briatore no está contento con su desempeño y no parece que eso vaya a cambiar.

Eliminados Q1

  • Franco Colapinto | Alpine
  • Nico Hulkenberg | Kick Sauber
  • Esteban Ocón | Haas
  • Oliver Bearman | Haas
  • Lance Stroll | Aston Martin
"No era el momento de tenerlo en F1": Briatore no está feliz con Franco Colapinto
Foto: Getty

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Liam Lawson en Zandvoort

Carlos Sainz está harto del estilo de Liam Lawson: “Prefiere abrir el volante y chocar”
Accidente deja fuera a Pato O'Ward en Nashville

Así fue el accidente de Pato O’Ward que lo dejó fuera de la carrera de Nashville en la IndyCar
Checo Pérez recomendó a Isack Hadjar en Red Bull

¿Quién es Isack Hadjar, el piloto recomendado por Checo Pérez en Red Bull?
Primer podio de Isack Hadjar en F1

Primer podio de Isack Hadjar en F1 en un GP de Países Bajos de locura

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook