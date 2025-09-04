Lo que necesitas saber: En las nueve carreras que disputó Santiago Ramos en la temporada 2025 de la F3, sumó 48 puntos.

Santiago Ramos no terminará la temporada 2025 de la Fórmula 3. El equipo Van Amersfoort Racing anunció que será reemplazado por James Hedley en la carrera en Monza.

Una decisión que sorprende y mucho, ya que el mexicano había tenido un buen desempeño con tres podios. Tan solo en la carrera en Imola, le dio al equipo su primera victoria en la categoría.

¿Cómo fue la temporada de Santiago Ramos en Fórmula 3?

En las nueve carreras que disputó Santiago Ramos en la temporada 2025 de la F3, sumó 48 puntos, mismos que lo ubican en el décimo quinto puesto empatado con Callum Voisin (a falta de la carrera en Monza).

Santi también consiguió un par de victorias, la primera en la sprint de Australia. Y la segunda, la más importante, en la carrera principal de Imola, que también fue la primera del equipo en una carrera principal. No podemos dejar fuera el segundo lugar de España.

El rendimiento del mexicano fue el segundo mejor del equipo. Estuvo solo detrás de Théophile Naël con 70 puntos en el séptimo puesto del campeonato.

Así fue la temporada de Santi en Fórmula 3

Victoria en la Sprint de Australia

Victoria en la carrera principal de Imola

Segundo lugar en Barcelona

48 puntos en 9 carreras

Aún así, VAR tomó la decisión reemplazarlo en la última carrera de la temporada, por el piloto británico James Hedley.

“Van Amersfoort Racing (VAR) anuncia un cambio de piloto para el último fin de semana de carreras del Campeonato de Fórmula 3. Tras una excelente temporada con una victoria en la carrera sprint de Melbourne y una victoria en la carrera principal de Imola, sumando tres podios, se ha decidido de mutuo acuerdo que VAR y Santiago Ramos se separen. James Hedley lo reemplazará para la ronda final en Monza, Italia.“

¿Qué sigue para Santiago Ramos?

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se tomó de mutuo acuerdo entre VAR y Santiago Ramos, aunque no dan una razón especifica para dejarlo fuera. El propio Santi no sabe que viene para él el siguiente año.

“Aún no sé qué me deparará el próximo año en mi carrera profesional, pero estoy seguro de que será lo que tenga que ser…”

Una de las teorías es que Ramos no recibió el apoyo económico necesario para terminar la temporada. Sabemos muy bien que el dinero y patrocinadores son muy importantes para desarrollar las carreras de los pilotos en ascenso.

Esperemos que Santi pueda encontrar asiento en otro equipo no solo de la F3, tal vez hasta lo veamos llegar a la F2.