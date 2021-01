Estas son 10 películas que se estrenarán en el festival de Sundance 2021

A pesar de que la pandemia del coronavirus golpeó fuerte a la industria cinematográfica, poco a poco se va reponiendo de el enorme paro que tuvieron que hacer para evitar cualquier tipo de contagio. Pero más allá del cierre de cines, que obligó a los grandes estudios a posponer el estreno de películas importantes, los festivales también la sufrieron y gacho ante la cancelación de eventos masivos, como el caso de Sundance.

En realidad, se suponía que como cada año, este enorme espacio dedicado a hablar sobre el séptimo arte en los Estados Unidos se llevaría a cabo en enero y como sede en la capital de Utah, Salt Lake City. Sin embargo, y por obvias razones, sus planes tuvieron que cambiar un poco, es por eso que contra todo pronóstico organizaron un evento híbrido con actividades en línea y proyecciones en distintas salas del país vecino.

El festival de Sundance 2021 proyectará grandes cintas

A partir del próximo 28 de enero al 3 de febrero, el festival de Sundance arrancará para presentarnos grandes estrenos. Desde películas independientes, pasando por documentales y cortometrajes, hasta un par de sorpresas filmadas por Hollywood. Ahora sí que durante todos estos días, tendremos chance de ver toda clase de proyectos y para todos los gustos. En total, serán 72 producciones las que mostrarán.

Es por eso que acá les contaremos sobre 10 cintas espectaculares que si tienen chance de ver, no deben dejar pasar la oportunidad. De cualquier manera y para que no se pierdan ninguno de los otros proyectos que se estrenarán durante ese fin de semana, pueden consultar el programa oficial dando click POR ACÁ. Pero ahora sí, vamos con esas películas que el festival trae para nosotros que suenan muy interesantes.

10 películas que no se pueden perder de este festival

All Light, Everywhere

En esta película, el director Theo Anthony explora un tema muy interesante y que seguramente muchos en algún punto se han cuestionado, la relación entre los dispositivos en los que confiamos para ver el mundo tal como es. Sin embargo, y como suele sucedes acabamos viendo todo de una manera completamente distinta, es por eso que acá el realizador nos sumerge en la filosofía, la tecnología, lo sobrenatural y demás para comprender esta situación.

Summer of Soul

Quizá muchos conozcan a Questlove por ser el baterista de The Roots. Pero en esta ocasión, Ahmir Thompson –como en realidad se llama– deja su lugar detrás del bombo, haciendo su debut como director para presentarnos Summer of Soul, un documental que muestra el legado y el impacto del Festival Cultural de Harlem de 1969, considerado como el Woodstock afroamericano y donde participaron grandes nombres como Nina Simone, B.B. King, Stevie Wonder, Sly & The Family Stone, Mavis Staples y más.

Ver en YouTube

On The Count of Three

El comediante Jerrod Carmichael –a quien hemos visto en Transformers 5–, es conocido por tener un humor un tanto oscuro, pero audaz e impecable. En The County of Three, su debut como director en un largometraje de ficción, Carmichael explora la relación y el temor existencial entre dos amigos suicidas que no pueden hacerlo bien, contando con las actuaciones de Tiffany Haddish, JB Smoove y Henry Winkler junto al propio Jerrod.

Strawberry Mansion

Uno de los directores que sin duda planean hacer suya esta edición 2021 del festival de Sundance es Dan Deacon. En la muestra hay dos películas suyas, pero sin duda la más atractiva es Strawberry Mansion, la cual se muestra como un vistazo surrealista a un futuro distópico en el que ni siquiera nuestros sueños están libres de ser vigilados por el mundo. Aquí vemos una fantasía romántica surrealista, que se centra en un agente del gobierno que se enamora en una auditora de sueños, qué loco, ¿no?

Street Gang: How We Got to Sesame Street

¿Quién no vio Plaza Sésamo cuando era niñ@? Estamos seguros que muchos por acá aprendieron algo de estos divertidos personajes; sin embargo, no todo es color rosa detrás de una producción como esta, y eso se encargará de mostrarnos la directora Marilyn Agrelo con esta película (una de las pocas del festival que llegará a HBO Max), pues contará lo que sucedía detrás de cámaras de este programa de televisión icónico, a través de los ojos de aquellos que movían las marionetas.

Ver en YouTube

Amy Tan: Unintended Memoir

Antes de morir en octubre de 2020, el director e hijo del fundador del festival de Sundance, James Redford cerró su carrera terminando Amy Tan: Unintended Memoir. Este es un documental que sigue la vida de Amy Tan, escritora estadounidense que a través de obras como El club de la buena estrella, explora las relaciones entre madres e hijas y lo que significa ser parte de la primera generación de asiáticos americanos.

Prisoners of the Ghostland

Después de protagonizar varias películas de Hollywood, con críticas y recibimiento mixto, Nicolas Cage busca reivindicarse en producciones más pequeñas. Una de ellas es Prisoners of the Ghostland, del director japonés Sion Sono, una cinta donde nos cuenta la historia de un criminal debe romper una maldición para rescatar a una niña secuestrada que ha desaparecido misteriosamente, ¿será que este sea un nuevo capítulo en su carrera?

Night of The Kings

Después de una triunfar en el Festival Internacional de Cine de Venecia del año pasado, el segundo largometraje del director Phillippe Lacôte, Night of The Kings, llegará a Sundance. Esta cinta se centra en un nuevo recluso de la prisión de La Maca en Costa de Marfil, y explora la tradiciones en África occidental, encargando a los recién llegados que mantengan el equilibrio interno de la cárcel contando historias que mantenga la paz durante la noche, justo cuando la violencia se hace presente en ese lugar.

Captains of Zaatari

El director egipcio Ali El Arabi es una de las últimas inclusiones del festival para este 2021. En esta ocasión nos presentará Captains of Zaatari, una película que sigue Mahmoud y Fawzi, dos mejores amigos atrapados en el campo de refugiados de Zaatari en Jordania, que sueñan con convertirse en jugadores profesionales de futbol. Cuando un visor visita el campamento, ambos tienen la oportunidad de hacer sus sueños realidad.

Judas and the Black Messiah

Por último pero no menos importante, tenemos una de las películas más importantes con las que Warner Bros. arranca el año. Judas and the Black Messiah del director Shaka King, se basa en la vida de Fred Hampton, quien fue Presidente de las Panteras Negras de Illinois, y su fatídica traición por el informante del FBI William O’Neal, que cuenta con las actuaciones de Daniel Kaluuya, Martin Sheen, Dominique Fishback y más.

Afortunadamente, esta cinta se estrenará en cines y HBO Max el próximo 12 de febrero