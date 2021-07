5 puntos (emocionantes) que podemos esperar de ‘Dune’ de Denis Villeneuve

El segundo tráiler de Dune saldrá este jueves 22 de julio.

El Festival Internacional de Cine de Venecia (el cual arranca el 1 de septiembre de 2021 y AQUÍ les dejamos los detalles) fue el elegido para estrenar la más reciente película de Denis Villeneuve, la más reciente adaptación de la trilogía literaria de Frank Herbert que arrancó en 1965 con la publicación de Dune y a la que le siguieron El mesías de Dune (1969) e Hijos de Dune (1976).

A lo largo de los años, antes incluso de que se publicara la tercera novela, se empezaron a cocinar algunas adaptaciones que no se lograron hasta la década de los 80 con una producción que salió peor de lo que se esperaba (ese es otro tema que luego discutiremos) porque, de alguna manera, no se contaban con los recursos para llevar una historia en un escenario tan complejo.

Pero ahora, ya entrados en el siglo XXI, existen demasiados recursos para realizar una adaptación que sea justa y que asuma lo gigantesco que es el universo de Dune en cuanto a su género (ciencia ficción), lenguaje (dialectos creados), la riqueza en cuanto a la descripción de los personajes, sus grupos y los escenarios en lo que se desarrollan, las costumbres y sus cualidades…

Por eso, y porque las expectativas están en el cielo gracias a la presencia de Villeneuve, es que acá les resumimos 5 puntos que no nos van a decepcionar de esta adaptación y por los cuales se convertirá en la película más importante del año.

Gran adaptación

Durante muchos años, Dune y la trilogía de Frank Herbert se convirtieron en la novela imposible de adaptar, incluso se habló de una “maldición” alrededor de los intentos fallidos. Desde luego, tenemos muy en mente la producción de David Lynch odiada por el mismo director, la película que no fue en manos de Alejandro Jodorowsky y la exitosa serie del 2000.

Pero tampoco podemos olvidar el intento del productor Arthur P. Jacobs en 1971; la partida en 1979 de Ridley Scott de un proyecto escrito por el mismo Herbert; o el fracaso de llevar la serie a la pantalla grande, de nueva cuenta, por parte de Richard Rubinstein durante el nuevo milenio.

Pero ahora llegó Denis Villeneuve con la novela que siempre ha soñado adaptar, y les podemos adelantar que su Dune es simplemente impresionante. Si ya se echaron las novelas, sobre todo la primera titulada Dune, entonces sabrán que la película hace un repaso fiel que respeta la complejidad de la historia escrita.

Las adaptaciones son complicadas, y siempre se tiene en mente una realidad: la película pocas veces supera a la obra literaria. Sin embargo, Villeneuve podría ofrecernos no un filme que supere a la obra, sino que se pueda poner a su lado, en el mismo nivel de esta historia que ha inspirado a tantas otras. En pocas palabras, Dune deja de ser imposible gracias a Denis y el equipo de producción.

Dos partes de Dune

Como hemos mencionado, hay una trilogía original publicada entre 1965 y 1979. La historia es tan amplia (sobre todo porque en el libro se explican a detalle los escenarios, las cualidades de cada planeta, la hostilidad de Dune, las características de los grupos que conforman este universo, y la historia de Paul desde que se le comanda a la casa Atreides a liderar Arrekis hasta que adopta el nombre de Muad’Dib y más.

Denis Villeneuve tomó la decisión de partir su adaptación en dos partes para completar la historia y cubrir la mayor parte de los eventos, sobre todo para explicar, justamente, a detalle todos los aspectos que resultan importantes. Este 2021 se tiene planeada la primera parte que cerrará con una serie de eventos del primer libro.

Así que si no se han puesto al tanto con el libro, tienen unos meses para leer la primera parte y cubrir lo que se verá en la pantalla. Lo único es que queda esperar a que se le dé luz verde a una segunda entrega y ver qué aspectos se van a cubrir en esa producción. Pero estamos [email protected] que tendrán el tiempo suficiente para cerrar la trilogía original e incluso las que le siguieron en manos de sus hijos y colaboradores.

Visuales impresionantes

Es bien sabido que Dune sirvió como fuente de inspiración para George Lucas durante la creación de Star Wars. De hecho, el mismo Frank Herbert acusó alguna vez a Lucas de robarse conceptos e ideas de su historia para aplicarlas, 12 años después, con el inicio de su franquicia.

Ahora, a 56 años de que se publicó la novela, la nueva adaptación de Villeneuve trae algo de Star Wars… pero antes de que se vayan de lado, han de saber que se trata de una persona como parte de la producción: el nominado al Oscar Greig Fraser. ¿Y quién es este sujeto? Es mundialmente conocido por ser el director de fotografía de Rouge One y The Mandalorian.

Pero la fotografía no sólo se ve espectacular en Dune, sino también los efectos especiales y el diseño de las naves, los espacios, y lo más impresionante de todo: los gusanos de arena. Villeneuve ha confesado que tardaron un año completo en el diseño de los gusanos, los cuales modifican la historia de Paul Atreides y su camino por Arrekis.

Timothée Chalamet y el elenco

Uno de los actores más importantes en la actualidad es el de Timothée Chalamet. Su punto más alto llegó en 2017 con la salida de Call Me By Your Name de Luca Guadagnino y su nominación al Oscar como Mejor Actor. Ese mismo año participó en otras producciones de alto perfil como Ladybird, Hostiles y la indie Hot Summer Nights.

Pero desde antes ya había colaborado con otros nombres de grandes directores como Christopher Nolan en Interstellar. Por eso no nos extrañó que fuera elegido por Villeneuve para protagonizar y llevar la franquicia de Dune en el personaje principal de Paul Atreides.

El personaje, desde el libro, guarda cierto misticismo, y la imagen de Chalamet es perfecta para esto. De este lado –nadie nos preguntó pero queremos dar nuestra opinión– vemos a Josh Brolin más como el Duque Leto que como Gurney… pero Oscar Isaac es tan sensacional, que también es perfecto como Leto Atreides.

Ni qué decir de Rebecca Ferguson como Jessica Atreides; Jason Momoa como Duncan Idaho; Stephen Henderson como Thufir Hawat; Stellan Skarsgård como el villano Vladimir Harkonnen junto a Dave Bautista como Glossu Rabban; Javier Bardem como Stilgar, líder de los fremen con Zendaya como Chani y Sharon Duncan-Brewster como Liet Kynes.

¿La mejor película de Villeneuve?

Denis Villeneuve es un gran director. Pero han sido sus últimos 10 años los que han construido su nombre a nivel internacional y como una de las figuras más relevantes y determinantes como director, y desde luego, dentro de la ciencia ficción. Basta con mirar a su filmografía desde 2010 para encontrar al menos dos de las producción más destacadas dentro del género.

Hablamos de Arrival y Blade Runner 2046, las cuales están en nuestra LISTA de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI. Ambas fueron dirigidas por Villeneuve en 2016 y 2017 con la aclamación de la crítica y las audiencias a pesar de que por ejemplo, con el segundo título, ocurrió el mismo fenómeno de Blade Runner en 1982: en taquilla fue un fracaso, pero en críticas destaco en todo el año.

De hecho, hablando de Sir Ridley Scott… hace un rato les contamos que al director, después del éxito de Alien, se le ofreció la oportunidad de dirigir una adaptación de Dune que abandonó. La razón fue justamente Blade Runner, una cinta que ahora es considerada de culto y una de las definitivas en la ciencia ficción.

Volviendo a Denis, es muy arriesgado decir que Dune será su mejor película. Pero no nos sorprendería que así se definiera después de su premiere en Venecia y su estreno internacional para octubre de 2021. Las proporciones son épicas, de verdad son enormes, y el trabajo de Blade Runner no es que se quede corto, pero aquella experiencia parece potenciarse en Dune.