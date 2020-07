Que se arme el maratón: 7 buenas adaptaciones de cómic a series que debes ver

Las adaptaciones no son algo sencillo. Quizá es un proceso más complicado pues supone reescribir la historia de alguien más a un formato para el cual no fue escrito. Es decir, si una historia fue creada para un cómic, para llevarla a una película o serie, requiere de concebir nuevos diálogos, construir atmósferas más grandes, y de paso, buscar protagonistas que sean lo más fiel posible al trabajo del ilustrador.

Por eso resulta tan fascinante, y al mismo tiempo complicado, encontrar una buena adaptación de cómic a serie. Sin embargo, hoy tenemos dos ventajas: las producciones de televisión ahora pueden ser monumentales, casi fílmicas; y en segundo lugar, las audiencias somos más exigentes en lo que leemos y lo que queremos ver.

Los últimos años han llegado a plataformas de streaming o canales, grandes series que tienen como base una novela gráfica. Así que acá les dejamos una lista corta de buenas adaptaciones del cómic a la pantalla chica que vale la pena echarle un ojo:

The Umbrella Academy

En 2019 se estrenó en Netflix The Umbrella Academy, una serie basada en el cómic escrito por Gerard Way (sí, el vocalista de My Chemical Romance) e ilustrado por el brasileño Gabriel Bá. Aquí nos presentan a un grupo de niños con superpoderes, todos nacidos bajo extrañas circunstancias un mismo día de 1989. q

Algunos de ellos, específicamente siete, son reunidos por el millonario Sir Reginald Hargreeves, quien los adopta para formar una academia de personas ejemplares que salven el mundo. La historia logró adaptarse a una serie de televisión que nos muestra cómo poco a poco, The Umbrella Academy se fue desintegrando, y sus miembros alejándose de la familia.

Así conocemos a Number One o Luther, quien se distingue por ser muy fuerte; Number Two o Diego, capaz de manipular objetos; Allison es Number Three y con “rumores, es capaz de “convencer” a cualquier de hacer lo que dice; Klaus o Number Four puede hablar e interactuar con los muertos; Number Five tiene la capacidad de viajar en el espacio y en el tiempo; Ben es Number Six y puede sacar tentáculos de un portar que tiene en el abdomen.

Y por último, Number Seven o Vanya, el quinto Beatle de la familia por mucho tiempo hasta que descubre que es la más poderosa de los hermanos Hargreeves… y quien provoca un apocalipsis que se convierte en el centro de la trama.

Todos aquellos que han leído el cómic de The Umbrella Academy, coinciden en que la adaptación es genial, sobre todo a partir de que el mismo Gerard Way participó en la producción junto a Steve Blackman. Way escribió tres miniseries, y curiosamente Netflix aprobó la producción de una tercera temporada que muy probablemente esté basada en la última entrega escrita.

The End of the F***ing World

Cuando pensamos en cómics, en automático nos vienen a la mente superhéroes, escenarios apocalípticos, guerras que desafían la existencia de los seres humanos… ¿Pero qué tal si una historieta se centrara en un adolescente que se cree psicópata y una chica que no le encuentra sentido a su vida tras muchas tragedias?

De eso trata la novela gráfica titulada The End of the F***ing World, escrita e ilustrada por Charles Forsman. Como adelantamos, la historia está protagonizada por James, un adolescente de 17 años que está convencido de ser un psicópata. Después de matar algunos animales y hacerse daño, busca desesperadamente una víctima humana para, por fin, convencerse de que es un asesino frío.

Así es como conoce a Alyssa, una chica de su edad que es cruel, fría y tiene poco interés en crear relaciones con los demás. Sin embargo, se entiende con James e intenta acercarse a él. Y al mismo tiempo, él ve en ella una posible víctima. Pero no… las cosas no sales como lo planeado para ninguno y en un giro de 180 grados, los dos huyen de sus vidas, las cuales creen ser miserables.

James y Alyssa se enfrentan a distintos peligros, sin darse cuenta que, en realidad, el mayor peligro está entre ellos: su adolescencia y las tragedias que han enfrentado mientras el mundo les da la espalda.

En 2017 se realizó una adaptación para la televisión a través de Channel 4 con 8 episodios de apenas 20 minutos. Para 2018, Netflix la tomó como parte de su catálogo para aprobar la producción de una segunda temporada. Las diferencias entre el cómic y la serie no son menores, pero en realidad, la mayoría no ha afectado lo que se ve en la pantalla

Por ejemplo, el cómic de The End of the F***ing World es más oscuro que la serie, pues los jóvenes son perseguidos no por policías como en la primera entrega, sino por una secta a la que pertenece el hombre que intenta violar a Alyssa. ¿Otro detalle? La mano de James no está quemada por meterla a una freidora, sino que no tiene dos dedos después de que la metiera a la trituradora.

The Boys

Todavía no se estrena la segunda temporada de The Boys pero Prime Video ya dio a conocer que habrá una tercera entrega. Y no nos sorprende. Esta serie fue una de las más exitosas de 2019, y antes de su estreno, también ya habían confirmado una segunda temporada que llega este 2020, específicamente el 4 de septiembre.

The Boys nos presenta a Hugh Campbell, un joven “aburrido” cuya vida cambia completamente cuando su novia Robin muere en un “accidente” provocado por un superhéroe. Ah, sí… porque la historia está ambientada en un mundo donde hay personas con poderes especiales como fuerza, invisibilidad o velocidad. En este caso, A-Train, el hombre más rápido del mundo, choca contra Robin y la deshace… tal cual.

Hugh, en la desesperanza, es reclutado por William Butcher, un tipo con mala facha que busca terminar con el imperio de los superhéores, los cuales son representados por un enorme corporativo conocido como Vought. Así es como Butcher y Hughie suman al equipo a Frenchie y Mother Milk para encontrar el punto débil de los héroes y evidenciarlos ante la sociedad como una red de personajes corruptos.

Pero surgen varias dudas como las formas de vencer lo que por años es física, pero sobre todo económicamente invencible. Aquí entra el nombre de un equipo de “sups” conocido como The Seven, el cual es liderado por Homelander (una especie de Superman invencible y siniestro), Queen Meave (una Wonder Woman homosexual)…

The Deep (el Aquaman que abusa de su poder para agredir sexualmente a sus fans), A-Train (un tipo de Flash que consume una droga conocida como Compound V), Translucent (el hombre invisible que se mete a los baños de mujeres para espiarlas), Black Noir, y la nueva integrante, Starlight: una chica de Iowa cristiana que cree que puede cambiar el mundo.

The Boys está basada en un cómic creado en 2008 por Garth Ennis y Darick Robertson. La adaptación para televisión corrió a cargo de Eric Kripke y es genial y brutal. Cada episodio de la primera temporada (y la segunda cof cof) es intenso y sádico y logra equiparar los niveles de crudeza del cómic, el cual supera todas las expectativas.

The Boys es una sátira del mundo actual, de la violencia extrema, de los enormes corporativos que convierten cualquier cosa en un producto de venta y son capaces de jugar con la seguridad de las sociedades.

Chilling Adventures of Sabrina

En la década de los 60 conocimos a Sabrina, una adolescente que procura vivir su vida con normalidad, esto a pesar de ser una bruja y lidiar con un mundo lleno de magia en el que se debate. Sin duda, Sabrina the Teenage Witch fue una de las sitcom más populares de la década de los 90 que nos presentó a este personaje cuyo origen es un cómic dentro del mundo de Archie.

Para 2018, Netflix decidió arrancar con la producción de una nueva serie de televisión basada en la serie de Chilling Adventures of Sabrina… sí, la misma bruja adolescente, pero esta vez muy alejada de la comedia para centrar su narrativa en el horror, el oscurantismo y los personajes más peligrosos de esta historia.

Esta serie, la cual tiene tres temporadas (se anunció que la cuarta es la última) retoma el título de este cómic escrito por Roberto Aguirre-Sacasa e ilustrado por Robert Hack. Sabrina vive en el mundo ordinario junto a dos de sus tías. Mientras va a la escuela, se prepara para adentrarse en el mundo de la magia. Es decir, los hechizos, sacrificios y actos satánicos.

Sabrina, digamos, es mitad humana y mitad bruja a partir de que su padre, un hombre muy poderoso, se enamora de una mortal (aunque en el cómic no es precisamente amor). Durante la serie se deja en el limbo lo que realmente le sucedió a sus padres; sin embargo, en el cómic se revela y… se entiende que no lo hayan querido presentar en una serie que sí, es más oscura, pero no cruel.

Se trata de una buena adaptación muy a pesar de dejar fuera varios elementos interesantes de la novela gráfica, pequeños detalles que hacen la historia más interesante como el hecho de que Hilda y Zelma practican el canibalismo... y si quieren un detalle más: Harvey Kinkle se convierte en víctima y lo come un grupo durante un ritual.

Watchmen

Todo sucede en Nueva York. Las mejores historias siempre tienen como escenarios la enorme ciudad de Nueva York… y el cómic de Watchmen no es la excepción. Esta historieta está escruta por Alan Moore, ilustrada por Dave Gibbons y dibujada por John Higgins. Ellos nos presentan a un grupo de vigilantes nacido en la década de los 40, conocidos como Minutemen que cambian la historia de Estados Unidos en sus eventos más importantes como la Guerra de Vietnam.

A estos superhéroes les siguen otra generación conocida como Watchmen, la cual está conforada por Rorshak, Ozymandias, Nite Owl, Silk Spectre (hija de la original de los 40), The Comedian (el único que sobrevive del primer grupo) y el más importante de todos, Doctor Manhattan: un científico que se mete por error a una máquina que desintegra la materia. Eso lo concierte en un ser atómico, indestructible, que puede cambiar su materia y ve el tiempo de forma distinta.

En 2009, Zack Snyder realizó una adaptación bastante fiel del cómic, a pesar de la complejidad con la que Alan Moore describió a los personajes, así como una enorme profundidad filosófica y política. La película cambió el final del cómic, pero en realidad, respetó todos los demás elementos.

Y en 2019, HBO estrenó la serie Watchmen, la cual no es una adaptación del cómic, sino una continuación del mismo pero que se apega a lo sucedido con los personajes y el final de la novela gráfica: Ozymandias, el hombre más inteligente del planeta, logra transportar un calamar gigante de otro planeta que destruye la ciudad para convencer a todos los países que deben unirse contra Doctor Manhattan.

Acá volvemos a ver a Ozymandias, Silk Spectre, Doctor Manhattan y el grupo de seguidores de Rorschach pero un contexto distinto: Tusla, Oklahoma, en la actualidad. En este lugar, el 1 de junio de 1921, durante 18 horas, cientos de afroamericanos fueron masacrados en un evento histórico que no es recordado, pero que Damon Lindelof recuperó. Y esta es la primera historia de la serie Watchmen.

Happy!

Nick Sax era un gran detective. El mejor. Sin embargo, un día decide arruinar su matrimonio y familia al tener una aventura con su compañera. ¿Acto seguido? Se tira al alcohol, pierde su trabajo, y se convierte en un exdetective sin ley, así que comienza a perseguir su propia justicia. Y todo se complica más cuando su hija es secuestrada y debe rescatarla.

Conforme investiga el caso, descubre que la secuestró un Santa Claus… y todo lo hace con ayuda de Happy, el amigo imaginario de su hija. Sax habla solo, es extremadamente violento pero sigue siendo un gran detective que encuentra a su hija, y de paso, una enorme red de pervertidos.

Esa es la premisa principal de la primera temporada de Happy!, una serie de 2017 adaptada del cómic escrito por Grant Morrison junto a Darick Robertson. El cómic es, por decir lo menos, extraño. Pero la serie es aún más incomprensible.

El protagonista navega entre la realidad (la cual es horrenda, llena de personajes caóticos y violentos) y la fantasía. Y esta es protagonizada por un unicornio azul que vuela y que sólo vive en la mente de su hija.. y ahora en la de él.

The Walking Dead

A finales de 2010, AMC estrenó la serie The Walking Dead basada en el cómic del mismo nombre escrita por Robert Kirkman y dibujada por Tony Moore. La serie va en la décima temporada y en la mayoría de sus entregas, ha sido todo un éxito en la televisión. Si nos ponemos muy específicos, The Walking Dead era un “fenómeno” hasta la sexta temporada.

Como todo, en una era de streaming y decenas de producciones de alto perfil, The Walking Dead comenzó a caer en audiencia y en críticas; sin embargo, se mantiene a flote y sigue siendo una serie popular. Y lo único por lo que se mantiene vigente, es la calidad de la novela gráfica, la cual llegó a su fin con el #193 en 2019.

Les van unos cuantos spoilers del cómic. En el número 192, Rick Grimes muere y se convierte en lo que durante más de 17 años destruyó: un zombie. Para la última entrega, vemos a Carl ya como un adulto junto a su esposa Sophia, también es padre…

En la serie las cosas han sido muy distintas. Rick salió de una temporada a otra, pero va a regresar en películas que están preparadas para los próximos años. El que ha quedado como protagonista y líder es Daryl, quien no existe en el cómic y se creó para la serie. Y es él el que ha tomado todo el protagonismo.

Y eso por mencionar dos de los más importantes cambios en los últimos años. Para rematar, está el mismo Carl, el cual murió a la mitad de la octava temporada de una manera un tanto… ¿burda? Intenta ayudar a un personajes desconocido, se tropieza, lo muerde un zombie y se dispara solito. Todo estos detalles, los cuales no cuadran, han hecho que la serie pierda su factor más importante, que es el cómic.

Sin embargo, recuperamos esta serie (aunque nos leamos como tíos) por sus primeras entregas y el cuidado de su producción. También está el hecho de que resguardó la importancia de los zombies y un universo postapocalíptico en la cultura popular.

