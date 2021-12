“No apreté el gatillo”: Alec Baldwin da su primera entrevista tras el incidente de ‘Rust’

Alec Baldwin ofreció su primera entrevista tras el trágico incidente en el que perdió la vida la directoria de fotografía Halyna Hutchins. Este miércoles 1 de diciembre, la cadena ABC dio a conocer un teaser de dicha conversación entre el actor y George Stephanopoulos, que transmitirá completa este próximo jueves.

Sin embargo, en el avance mostrado ya se rescatan algunas declaraciones importantes sobre el punto de vista del propio Baldwin respecto al momento en que se soltó el disparo. De la misma manera, se toca la situación sobre cómo fue posible que una bala activa llegar al set de grabación de Rust.

Continúan las investigaciones sobre el caso en el que Alec Baldwin detonó un arma de utilería, cuya bala impactó a Haylina Hutchins quitándole la vida. Aquello ocurrió en octubre y desde entonces, se han acumulado más declaraciones de testigos; incluso ya han aparecido las primeras demandas contra el actor y su staff de producción.

También desde entonces, Alec se ha mantenido al margen de los medios o de ofrecer su versión de los hechos públicamente. Por ahí, solo un tweet casi inmediatamente de que tuvo lugar el trágico evento y nada más…. o bueno, eso era hasta este momento pues el también productor ya otorgó su primera entrevista tras el incidente en el set de su película Rust.

El encargado de entablar la charla con Alec Baldwin fue el conductor de Good Morning America y exasesor de la Casa Blanca, George Stephanopoulos. Como mencionamos, por ahora solo se ha revelado un pequeño extracto de la entrevista, que según Deadline se transmitirá por completo el próximo jueves 2 de diciembre con una duración de más de una hora.

“No estaba en el guión que se apretara el gatillo… Bueno, no apreté el gatillo”, se escucha decir a Baldwin en el teaser lanzado este miércoles. Desde luego, hace falta conocer más contexto de lo que se dice en la entrevista dado que las pruebas y testigos hasta el momento, dan por hecho que el actor detonó el arma de utilería. “No no no. Nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo, nunca”, continúa Alec en el extracto luego de otra pregunta de Stephanopoulos.

“Alguien puso una bala real en un arma. Una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en el lugar”, insinúa en otra declaración quien fuera el protagonista de la cinta. Acá el teaser recién compartido.

