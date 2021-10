Caso Alec Baldwin: Todo lo que se sabe (hasta ahora) sobre el tiroteo en el set de ‘Rust’

Continúan las investigaciones tras el desafortunado fallecimiento de Halyna Hucthins, la directora de fotografía que perdió la vida luego de que Alec Baldwin accionara un arma de fuego -que se presume no fue bien inspeccionada por el staff previo a su uso- durante el rodaje de la película Rust.

Este miércoles 27 de octubre, las autoridades del condado de Santa Fe, Nuevo México, encabezadas por el alguacil Adan Mendoza, dieron una actualización sobre el avance de las averiguaciones. Por lo pronto, lo más importante es que ya han recuperado el proyectil que causó el deceso de Hutchins, entre otras cosas.

Se disparó un proyectil de plomo, mencionan las autoridades

El pasado jueves 21 de octubre, se daba a conocer que de manera aparentemente accidental, Alec Baldwin había provocado la muerte de la cinematógrafa Halyna Hutchins, esto luego de disparar un arma de supuestamente de utilería en el set de Rust. Desde entonces, se abrieron las investigaciones, los análisis y las procesos pertinentes para esclarecer el asunto.

De esta manera, este miércoles las autoridades han dado una actualización. El alguacil Adan Mendoza del condado de Santa Fe, encabezó una conferencia de prensa donde mencionó que el equipo de peritaje ya tiene en su poder el proyectil que le habría quitado la vida a Haylina y que habría sido disparado desde el arma empuñada por Baldwin.

Según lo que se informa desde The New York Times, la bala se extrajo del hombro de Joel Souza, director de Rust. También se han asegurado cerca de 50o cartuchos de municiones que se encontraban en el set, los cuales están conformados por cartuchos ‘blancos’ (es decir, de simulación), algunos más falsos y otros que se sospecha pudieran ser munición real. Estos últimos, se mencionó, serán enviados al departamento de criminalística del FBI para ser analizados.

No se ha esclarecido cómo habrían llegado proyectiles ‘vivos’/reales al set de filmación, aunque se ha hecho una revelación más. El alguacil Mendoza dijo que la munición que se retiró del hombro de Souza -el mismo que mató a Hutchins- es un ‘proyectil de plomo’, la cual ha sido considerada por los propios alguaciles locales como “una bala real, una bala viva porque se disparó con el arma y obviamente causó la muerte de la Sra. Hutchins e hirió al Sr. Souza”, dijo Mendoza en conferencia.

Junto con las municiones mencionadas, también se presume que las autoridades incautaron del set de Rust el arma que disparó Baldwin, con especificaciones de ser un revólver .45 Long Colt.

Alec Baldwin y los miembros del staff están colaborando, aseguran las autoridades

En la conferencia de este miércoles, el alguacil Adan Mendoza también señaló que los tres miembros del staff que tuvieron contacto con el arma, están colaborando con la investigación. Esto incluye a la armero de la producción Hannah Gutiérrez-Reed, al director asistente de la película Dave Halls y al propio actor Alec Baldwin.

A grandes rasgos, se dice que Gutierrez-Reed se encargaba de revisar que los cartuchos falsos estuvieran en buen estado y abrir adecuadamente las armas para que Dave Halls las inspeccionara posteriormente. De acuerdo con la declaración jurada revelada este miércoles 27 de octubre (vía The New York Times), Halls no revisó como era debido todas las balas del arma que le entregó a Baldwin.

“Le aconsejaron a él que revisara todos los cartuchos, pero no lo hizo. Y tampoco recordó si ella [Hanna Gutierrez] había girado el tambor del arma”, se lee en la declaración jurada. Luego, el jueves 21 de octubre en el ensayo de una escena, Halls le entregó a Baldwin un arma que, en palabras del actor, le dijeron que estaba ‘fria’, es decir que no contenía munición real.

Otros problemas en la producción y la versión de Joel Souza

A raíz de la situación con el tiroteo en la película de Alec Baldwin, otros problemas salieron a relucir. Se dio a conocer recientemente que seis personas del equipo de camarógrafos -coordinado por Halyna Hutchins- dejaron la grabación en medio de quejas por problemas de seguridad en cuanto a la utilería y otras condiciones laborales (POR ACÁ les contamos más).

También recientemente, se dio a conocer la versión de los hechos por parte del directos Joel Souza, el director de Rust quien fue uno de los heridos en el tiroteo. El cineasta habría comentado que luego de una pausa para comer previo al ensayo donde Baldwin tomó el arma, “no estaba seguro si se había revisado de nuevo el arma de fuego” (AQUÍ la declaración completa).

Alec Baldwin se podría retirar de la actuación por un tiempo

Tras el incidente, Alec Baldwin ha dado algunas declaraciones sobre los sucedido. Al día siguiente del tiroteo en el set de Rust, el actor acudió a sus redes sociales para manifestar que “No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia…”.

Una fuente cercana al actor dijo recientemente a People que el actor se alejará de la actuación al menos por un tiempo. “Está cancelando otros proyectos… Esto fue devastador. Así es como maneja los tiempos difíciles. Siempre que sucede algo malo, en el corto plazo, se aleja del ojo público”, dijo la fuente al medio antes citado.

Se ha especulado sobre si la familia de Hutchins u otras instancias podrían levantar cargos contra Baldwin. Sin embargo, parece que la familia de Halyna se ha mostrado comprensiva en el entendido de que fue un accidente, al menos en lo que respecta a la acción del actor. Por otro lado, el alguacil Adan Mendoza menciona que no se descarta la posibilidad de levantamiento de cargos y detenciones, pero que aún es muy pronto para tomar una decisión concreta en ese sentido.