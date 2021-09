¡Ya hay fecha de estreno para ‘The Book of Boba Fett’, el spin-off de ‘The Mandalorian’!

El universo de Star Wars se expande, así que por supuesto que la expectativa crece junto con la emoción. Y es que como recordarán, Disney se la anda rifando con varios contenido de cara al futuro y uno de los más esperados es sin duda The Book Of Boba Fett.

Pues bien, agárrense que se viene lo mero bueno. Ya hay día concreto para el estreno de esta serie, la cual verá la luz en Disney+ a finales de diciembre. ¿Qué tanto se sabe sobre la historia y que podríamos ver? Por acá les platicamos todo el dato para que no lleguen ‘en ceros’ a la emisión del programa.

‘The Book of Boba Fett’ ya tiene fecha de estreno

¿Ya no hacían falta noticias sobre el universo de Star Wars? Por supuesto que sí, sobre todo luego de que terminó de manera épica la segunda temporada de The Mandalorian a finales de 2020. Sin embargo, aquel emocionante cierre venía con una sorpresa que nos dejó bastante picados: el estreno de The Book of Boba Fett.

En aquel momento, Disney+ solo había mencionado que su próxima serie se estrenaría en diciembre de este mismo año, pero no había imágenes o una fecha bien definida… hasta ahora. Este miércoles 28 de septiembre, se dio a conocer que esta nueva entrega basada en el popular cazarrecompensas se estrenará el 29 de diciembre, para cerrar el año con todo.

Junto con la fecha de estreno, también se liberó un primer póster que, debemos decirlo, luce espectacular. Y agárrense que seguramente no falta mucho para ver un tráiler. Acá les dejamos la imagen oficial.

¿Qué se sabe sobre la serie?

Por si se les había olvidado, recapitulemos: en una escena post créditos al final de The Mandalorian, vemos a Boba Fett hacer una entrada sorpresiva al palacio de Tatooine que antes le pertenecía a Jabba the Hutt y que ahora ocupa su mano derecha, Bib Fortuna. El cazarrecompensas no se la piensa dos veces y asesina al antiguo sirviente con un par de disparos.

Y a partir de aquí, conectaremos la historia de Boba Fett y su pasado, ataremos algunos cabos sueltos sobre su paradero tras caer al pozo de Sarlacc en The Return of the Jedi y sobre todo, veremos su regreso para intentar reclamar su territorio en el planeta de Tatooine luego del reinado de Jabba.

Temuera Morrison regresará para protagonizar al cazarrecompensas como ya lo hizo en The Mandalorian y Ming-Na Wen repetirá su papel como Fennec Shand. Jon Favreau, Robert Rodríguez y Bryce Dallas Howard vuelven a para dirigir distintos episodios. Ya tienen los datos, así que vayan apartando el mejor sillón de la casa para ver The Book of Boba Fett con toda la comodidad rumbo al Año Nuevo.