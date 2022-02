‘The Power of the Dog’ encabeza las listas de nominados a los BAFTA 2022

A pesar de todos los inconvenientes que ha sufrido la industria cinematográfica, las cosas poco a poco regresan a la normalidad. No solo nos referimos a los estrenos de películas en salas de cine de todo el mundo, también porque están de vuelta en nuestras vidas las ceremonias de premiación más importantes del planeta. Y entre ellas tenemos a los BAFTA, que en 2022 y contra todo pronóstico, tienen planeada una ceremonia como las de antes.

Este premio que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión es sumamente relevante y por supuesto que este año no podía faltar. En 2021 nos dieron grandes sorpresas, como la victoria de los mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés se llevaron el reconocimiento mejor sonido por Sound of Metal (ACÁ les dejamos la lista completa de ganadores) y parece que volverán en plan grande.

Ya tenemos a los nominados para los BAFTA 2022

Después de mucha espera, este 3 de febrero se anunciaron a los nominados para los BAFTA 2022. Dentro de las cintas que van por la categoría de mejor película, tenemos grandes candidatas como Don’t Look Up y The Power of the Dog de Netflix, así como la versión de Dune de Denis Villeneuve, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson y hasta Belfast, una de las producciones británicas más importantes de los últimos tiempos.

Por ahí también tenemos varias sorpresas, como CODA o King Richard, que están dentro de las categorías de mejor guión, y por lo que vemos por las listas, la competencia será intensa entre todas estas películas. A diferencia del 2021, este año la ceremonia se llevará a cabo como en el pasado el próximo 13 de marzo y contará con Rebel Wilson en la conducción. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, chequen a continuación a los nominados.

Mejor película

Belfast

Don’t Look Up

Dune

Licorice Pizza

The Power of the Dog

Mejor película británica

After Love

Ali & Eva

Belfast

Boiling Point

Cyrano

Everybody’s Talking About Jamie

Last Night in Soho

No Time to Die

Passing

Mejor director

Aleem Khan – After Love

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Audrey Diwan – Happening

Jane Campion – The Power of the Dog

Julia Ducournau – Titane

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

Aleem Khan (Escritor/Director) – After Love

James Cumming (Escritor) y Hester Ruloff (Productor) – Boiling Point

Jeymes Samuel (Escritor/Director) – The Harder They Fall

Posy Dixon (Escritor/Director) y Liv Proctor (Productora) – Keyboard Fantasies

Rebecca Hall (Escritora/Directora) – Passing

Mejor guión original

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

Kenneth Branagh – Belfast

Adam McKay – Don’t Look Up

Zach Baylin – King Richard

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Mejor guión adaptado

Sian Heder – CODA

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Denis Villeneuve – Dune

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Jane Campion – The Power of the Dog

Mejor actriz

Lady Gaga – House of Gucci

Alana Haim – Licorice Pizza

Emilia Jones – CODA

Renate Reinsve – The Worst Person in the World

Joanna Scanlan – After Love

Tessa Thompson – Passing

Mejor actor

Adeel Akhtar – Ali & Ava

Leonardo DiCaprio – Don’t Look Up

Mahershala Ali – Swan Song

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Stephen Graham – Boiling Point

Will Smith – King Richard

Mejor actriz de reparto

Caitriona Balfe – Belfast

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana DeBose – West Side Story

Ann Dowd – Mass

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

Mejor actor de reparto

Mike Faist – West Side Story

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Woody Norman – C’mon C’mon

Jesse Plemons – The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog