A finales de 2020 se estrenó la primera temporada de Bridgerton, una serie de época basada en la obra literaria de Julia Quinn llevada a la televisión por Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy. Así que sí, hablamos de una producción con mucho drama que puede dar bastantes temporadas.

Al momento de su estreno se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma en la historia, compitiendo en números con Lupin. Por lo que no fue de extrañarse que Bridgerton fuera confirmada para dos temporadas más. Ok, eso ya lo sabíamos… pero la noticia acá es que habrá un spin off relacionado con uno de los personajes secundarios de la serie: la reina Charlotte.

Reina Charlotte en Bridgerton

Bridgerton es una ficción, desde luego, pero remota un periodo bastante interesante de Reino Unido que se llevó a cabo en las primeras dos décadas del siglo XIX en Londres. Durante esta época, fuera de la obra escrita y la serie, Charlotte of Mecklenburg-Strelitz fue la reina de Inglaterra de 1761 a 1818 a partir de su matrimonio con el rey Jorge III.

En la producción de Netflix, vemos a Charlotte representada por una actriz afrodescendiente, lo cual sorprendió a los espectadores (y no fue el único personaje que mostró diversidad en el elenco, el propio protagonista, Simon Basset, es interpretado por ‎Regé-Jean Page).

¿Pero por qué tomaron esta decisión? Aunque parezca sorprendente, la reina Charlotte no está muy alejada de esa representación. Algunos historiadores afirman que la familia de la reina, de sangre alemana, tenía ascendencia negra como parte del árbol de Margarita de Castro y Sousa de la casa real de Portugal, con la cual hay descendientes de africanos.

El rey Alfonso III de Portugal tuvo una amante negra de la que descendió la reina Charlotte de Inglaterra. Algunas pinturas del rey Jorge y Charlotte, presentan a la la reina con rasgos mulatos.

¿Tendrá otras protagonistas?

La respuesta es sí, pues este spin off seguirá de cerca también la vida de Violet Bridgerton, la mamá de todo el clan y los actuales protagonistas de la serie, y de Lady Danbury, quien se volvió en una especie de madre para Simon cuando era niño, pues era una de las mejores amigas de su madre.

¿Le van a echar un ojo para entrarle a la conversación?