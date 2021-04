Hay serie para rato: Netflix renueva a ‘Bridgerton’ para dos temporadas más

Vaya que el tío Netflix arrancó con varias sorpresas el 2021. Sabemos que a lo largo de este año, nos va a presentar un montón de películas y series completamente nuevas, pero también están conscientes que sus usuarios quieren seguir viendo esas historias con las que se encariñaron. Y entre todas las producciones que nos presentaron en 2020, Bridgerton sin duda es una de las favoritas del público, todo un drama de época digno para echar el chal.

Como recordarán, solo unos días después de que se estrenara la primera temporada de esta serie, el 25 de diciembre del año pasado para ser exactos, se convirtió en uno de los éxitos dentro de la plataforma. Tanto así que casi un mes después del lanzamiento, el gigante del streaming anunció que tendría una segunda parte y la cual comenzarían a grabar lo más pronto posible, pero al parecer tienen planes más grandes con esta historia.

Hay ‘Bridgerton’ para rato

Resulta que este 13 de abril, Netflix confirmó que encargaron otras dos temporadas más de Bridgerton, aprovechando que aún hay tela de dónde cortar en los libros de la escritora Julia Quinn. De acuerdo con Deadline y fiel a esta historia, la mismísima Lady Whistledown –personaje narrado por Julie Andrews– comentó sobre esta noticia y bromeó declarando: “regresaremos con las temporadas tres y cuatro. Esta autora tendrá que comprar más tinta”.

En un comunicado, la productora ejecutiva de la serie, Shonda Rhimes dijo estar contenta con esta decisión del gigante del streaming: “Desde la primera vez que leí la deliciosa serie de Bridgerton, supe que eran historias que cautivarían al público televidente. Estas dos temporadas son un fuerte voto de confianza en nuestro trabajo y me siento increíblemente agradecida por llevar este mundo a una audiencia mundial”.

¿De qué va la segunda temporada?

Aunque estas dos temporadas son grandes noticias para los fans de Bridgerton, no todo es risa y diversión. Hace unos días se confirmó que el actor Regé-Jean Page no volverá a la siguiente entrega para interpretar a Simon Basset; sin embargo, los nuevos episodios nos contarán otra historia completamente diferente y continuarán explorando este universo lleno de intrigas, chismes y más de la alta sociedad londinense durante el periodo de Regencia.

La segunda temporada narrará la búsqueda de un matrimonio adecuado para el mayor de los hermanos Bridgerton, Anthony, interpretado por Jonathan Bailey, tal y como se cuenta en el segundo libro de la serie Bridgerton de Quinn, The Viscount Who Loved Me. Así que siguiendo esta lógica, las temporadas tres y cuatro podrían continuar el ritmo de la bibliografía, siendo los dos siguientes títulos: An Offer From A Gentleman y Romancing Mister Bridgerton.