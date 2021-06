Loki vs. Springfield: Te contamos cómo ver el corto especial de ‘Los Simpson’ y Marvel

Agárrense, fans de la cultura pop, porque viene un crossover sumamente épico. Desde que supimos que Disney había comprado a grandes franquicias como Marvel y Star Wars, teníamos el sueño guajiro de verlos en algún momento juntos. Sin embargo, y considerando que sus personas e historias son muy diferentes, este encuentro sonaba como una utopía, pero afortunadamente ahora pueden unirlos gracias al poder de Los Simpson.

Como recordarán, el pasado 4 de mayo y para festejar el mero día de Star Wars, la casa de Mickey Mouse estrenó en su plataforma de streaming un corto especial. En él podíamos ver a los integrantes de la familia amarilla –sobre todo a Maggie– interactuando con algunos pobladores de Springfield vestidos como personajes de la saga de George Lucas. Pero ahora, tendremos un choque nunca antes visto con varios héroes del MCU.

Marvel y ‘Los Simpson’ se encontrarán en un corto especial

Resulta que luego del estreno del cuarto episodio de Loki –que por cierto, dejó un montón de memes y reacciones que ACÁ les dejamos–, Disney confirmó que lanzará un corto especial más, donde veremos el crossover entre Los Simpson y Marvel. El nombre de este cortometraje es The Good, The Bart, and The Loki y contará con la participación especial de Tom Hiddleston, prestándole su voz a la versión animada del Dios de las Mentiras.

De acuerdo con Deadline, en esta minihistoria veremos al medio hermano de Thor siendo desterrado –una vez más– de Asgard. Y ahora, debe enfrentarse a sus rivales más duros: la familia amarilla y los héroes más poderosos de Springfield. En este evento importante dentro de la cultura pop– que rinde homenaje a los superhéroes del Universo Cinematográfico Marvel, así como a sus villanos–, Loki acaba uniendo fuerzas con nada menos que Bart Simpson.

¿Cómo le hago para ver este crossover?

Ahora sí. Si ustedes quieren echarse el cortometraje especial de Los Simpson y Marvel, les contamos que se estrenará el próximo 7 de julio y en exclusiva como uno de los contenidos originales de Disney+. Así que ya lo saben, es momento de ir preparándonos para vivir un crossover que no habíamos pedido pero que luego de ver el arte y la trama, morimos por verlo desde que lo lancen en la plataforma de streaming.