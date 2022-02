¡Te decimos dónde ver las nominadas a mejor película en los Oscar 2022!

Oficialmente comenzó la temporada de premios y eso nos tiene muy emocionados. Luego de un montón de incertidumbre una vez más dentro de la industria cinematográfica ante el aumento de casos de la variante ómicron de COVID-19, parece que las cosas en Hollywood están volviendo a la normalidad. Y sin duda nos queda muy claro esto porque después de mucha espera, por fin tenemos la lista de nominados a los Oscar 2022.

Luego de una edición 2021 un tanto diferente y con pocos invitados de manera presencial, el máximo premio del cine regresará este año para celebrar una ceremonia tal y como las conocíamos antes. Pero antes de ver a todas las celebridades pasando por la alfombra roja, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reveló todas y cada una de las producciones que buscarán llevarse la tan anhelada estatuilla dorada.

¡Por fin tenemos la lista de nominados a los Oscar 2022!

Este 8 de febrero y a través de redes sociales, nos enteramos de cada uno de los nominados a los Oscar 2022. Y claro que por ahí nos topamos con una que otra sorpresa en algunas categorías (como el caso de CODA y King Richard, que dejaron a muchos con el ojo cuadrado) así como muchas otras que parecían cantadas. Por supuesto que en el camino quedaron un montón de cintas que nos hubiera gusta ver compitiendo por el premio más grande dentro de la industria cinematográfica.

Pero hablando de las producciones que está en la carrera por llevarse la estatuilla dorada a mejor película, la verdad es que haciendo un balance general de todas y una de las cintas, la cosa está bastante complicada porque hay historias maravillosas que nos dejaron con el ojo cuadrado. Y para que no lleguen en blanco a la ceremonia el próximo 27 de marzo, aquí les contamos dónde ver las nominadas dentro de la máxima categoría.

CODA

Esta película es una grata sorpresa no solo porque Eugenio Derbez aparece en ella, también porque su trama es sumamente fascinante. La historia sigue a Ruby, una adolescente oyente que es hija de adultos sordos (CODA por sus siglas en inglés), la cual ayuda a su familia en el negocio pero descubre que tiene un gran talento por el canto. Es aquí cuando entra en un enorme dilema porque por un lado desea seguir su sueño dentro de la música, pero también no quiere dejar a sus seres queridos.

Puedes ver CODA en Amazon Prime Video o rentándola por 60 pesos en Apple TV+

Belfast

Después de un buen rato trabajando en otros proyectos, Kenneth Branagh regresa con Belfast, una de las películas más personales de toda su carrera. La cinta nos cuenta la historia de la infancia de un niño en medio del conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en la década de 1960, la cual enfrentó a los que querían mantener lazos con el Reino Unido y los que preferían incluir a la República de Irlanda que lamentablemente dejó un gran número de muertes.

Belfast se estrenará en cines de México el 24 de febrero

Don’t Look Up

Desde su estreno en diciembre de 2021, Don’t Look Up dio de qué hablar. Y no solo porque tiene uno de los elencos más espectaculares que hemos visto en un buen rato, también por la trama, ya que algunos la amaron y a otros de plano no les gustó el nuevo trabajo de Adam McKay. Sin embargo, la realidad es que esta película es una sátira muy interesante sobre la indiferencia del gobierno y los medios de comunicación ante los grandes problemas de la humanidad, en este caso, un meteorito.

Puedes ver Don’t Look Up en Netflix

Dune

No nos queda la menor duda de que Dune fue una de las cintas más espectaculares del 2021. Tardó un montón en estrenarse pero la espera valió la pena, porque Denis Villeneuve no solo nos dio una adaptación muy fiel de la novela de homónima de 1965 escrita por Frank Herbert, sino que también nos mostró un universo maravilloso dando como resultado un trabajo audiovisual impresionante. Sin duda, tiene más que merecida la nominación a mejor película en los Oscar 2022.

Puedes ver Dune en HBO Max

Drive My Car

Puede que Haruki Murakami todavía no se haya llevado un Nobel de literatura por un montón de novelas increíbles que ha escrito a lo largo de los años. Sin embargo, sus historias parece que tienen éxito en la pantalla grande y ese es el caso de Drive My Car, una trama sobre un actor de teatro que luego de una enorme tragedia se ve envuelto en un enorme viaje personal que sin duda estamos seguros que los dejará con la boca abierta y que podría dar la sorpresa en esta entrega de los Oscar.

Puedes ver Drive My Car en MUBI

King Richard

Esta quizá sea una de las más grandes sorpresa dentro de la categoría a mejor película, pero sin duda tiene varios méritos para estar ahí. King Richard nos cuenta la historia de Richard Williams –interpretado por Will Smith– y el enorme camino que tuvo que enfrentar lleno de racismo y clasismo con tal de que sus hijas, Venus y Serena, se convirtieran en las mejores tenistas de la historia. Esta es una de esas cintas que te conmueven y animan a cumplir tus sueños, y en una de esas se puede llevar el Oscar.

Puedes ver King Richard en HBO Max

Nightmare Alley

Por supuesto que el gran Guillermo del Toro no podía faltar en los Oscar 2022 y qué mejor que con una de las películas más importantes de toda su carrera, Nightmare Alley. Desde hace varios años, el cineasta mexicana quiso llevar a la pantalla grande esta historia que le quitó el sueño cuando era adolescente, pero finalmente pudo llevar a cabo este proyecto y además de contar con un elenco de primera, logró asustarnos con este thriller psicológico que en su propias palabras, es la cinta más aterradora de su filmografía.

Nightmare Alley todavía está disponible en algunas salas de cine de México

Licorice Pizza

Luego de un buen rato sin saber sobre Paul Thomas Anderson, tres para ser exactos, el director y cineasta está de vuelta con Licorice Pizza. Esta película es una comedia dramática que se centra en la historia de Alana Kane y Gary Valentine, un par de jóvenes que se enamoran en el Valle de San Fernando en 1973 y cuyas vidas cambian por completo después de que se conocen. Por si esto no fuera suficiente, cuenta con un reparto sensacional que podría hacerle ganar a Anderson su primer Oscar.

Licorice Pizza se estrenará en cines de México el 24 de febrero

The Power of the Dog

Hace algunos meses les contamos que The Power of the Dog, la nueva cinta de Jane Campion con la que regresa oficialmente podría dar la sorpresa en los Oscar 2022. Y la verdad es que no nos equivocamos, porque no solo las actuaciones del elenco son brutales, la historia de un ranchero magnate y dominante que muestra su crueldad cuando su hermano trae a casa una nueva esposa y su hijo, simplemente nos voló la cabeza y sin duda es una de las favoritas a llevarse la categoría de mejor película.

Puedes ver The Power of the Dog en Netflix