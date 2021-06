Drake Bell se declara culpable de cometer delitos contra menores de edad

En los últimos días, el nombre de Drake Bell ha estado en tendencias y no por lanzar una rola nueva o anunciar el regreso de Drake y Josh. Recientemente ha estado en el ojo público porque el pasado 4 de junio se reportó que lo habían arrestado en Ohio por cometer delitos contra menores de edad (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa). Pero ahora, el caso del actor y cantante ha evolucionado porque se declaró culpable de todo lo que le imputan.

De acuerdo con TMZ, este miércoles 23 de junio la ex estrella de Nickelodeon se presentó ante un tribunal de los Estados Unidos para enfrentar una audiencia. Drake apareció a través de Zoom y luego de presentar algunas evidencias de su caso, se declaró culpable de intento de poner en peligro a niñ@s (un delito grave de cuarto grado) y la difusión de material perjudicial para los menores (un delito menor de primer grado).

Drake Bell se declara culpable y podría pasar un buen rato en la cárcel

Según la misma fuente y luego de escuchar todo lo que tenía que decir, el juez aceptó las declaraciones de Drake Bell. Por ahora, todavía falta una última audiencia, la cual se llevará a cabo en julio (todavía no hay una fecha exacta) y en la que presuntamente podrían dictarle sentencia. Hasta el momento no se sabe cuál sería la pena que pagaría, pero por ahora podría enfrentarse a un máximo de 18 meses en prisión por el cargo de delito grave.

De cualquier manera y a pesar de que existe la posibilidad de que pise la cárcel por sus acciones, no está claro si Drake tendrá que cumplir por sus delitos tras las rejas o si habrá la alternativa de pagar una fianza para continuar con su proceso en casa. Solo nos queda esperar a que evolucione este caso y que llegue el siguiente mes para ver cuál es el futuro que le depara al cantante y actor, quien hace unas semanas fue visto dando la vuelta por la CDMX.

¿Qué pasó y por qué lo detuvieron?

Drake Bell ha estado en la mira de la justicia de Ohio desde hace un buen rato, por un supuesto incidente que ocurrió en diciembre de 2017. Según la Oficina del Fiscal del Condado de Cuyahoga, una joven presentó una denuncia con su departamento de policía local en Canadá en octubre de 2018 con respecto a un percance que dice que ocurrió entre ella y el cantante el año anterior en un club nocturno de Cleveland.

TMZ menciona que las autoridades canadienses se pusieron en contacto con la policía de Cleveland, y su investigación reveló que la joven de 15 años había establecido una relación con Drake varios años antes del supuesto incidente. Los fiscales dicen que hay evidencia de que Drake estuvo con esta joven en un concierto y en ese momento “violó su deber de cuidado y, al hacerlo, creó un riesgo de daño a la víctima”.

Los mismos fiscales también declararon que la investigación reveló que, meses antes del concierto, Drake Bell le envió mensajes inapropiados a través de sus redes sociales. Sin embargo, por el momento no está claro de qué mensajes se acusa a la ex estrella de Nickelodeon –porque al parecer no existen capturas de pantalla de esa conversación– ni cuál fue el contenido que le envió a esta chica.