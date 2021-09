Emmy 2021: ¿Dónde ver las series ganadoras y por qué hacerlo?

Este domingo 19 de septiembre se dieron a conocer los ganadores de los premios Emmy; es decir, los premios que reconocen lo mejor de la televisión en el último año. Hay un sinfín de categorías, pero las principales siempre han sido las secciones de Drama, Comedia y Serie Limitada o Película para la televisión. Este año (parecemos disco rayado, pero es así), las apuestas se pusieron difíciles con la presencia de producciones que han sido exitosas además de bien recibidas por la crítica.

Pero finalmente, la Academia dio su último veredicto y The Crown salió muy ganadora junto a Ted Lasso, las dos favoritas de la noche. En Mejor Serie Limitada la cosa estaba bastante complicada con la presencia de Kate Winslet en Mare of Easttown, el éxito sorpresivo de Netflix con The Queen’s Gambit, la primera serie de Marvel con WandaVision, la poderosa I May Destroy You, y las proporciones épicas de The Underground Railroad. AQUÍ les dejamos todos los ganadores.

Serie de Drama

Mejor Serie

The Crown

Mejor Actor y Actriz

Josh O’Connor y Olivia Colman por The Crown

Mejor Actor y Actriz de Reparto

Tobias Menzies y Gillian Anderson por The Crown

Mejor Guion y Dirección

The Crown por el episodio “War” (episodio 10 de la cuarta temporada)

¿Por qué ver The Crown en Netflix?

La pregunta es (casi casi) redundante. La realidad es que desde que se estrenó la primera temporada de The Crown, se convirtió en una de las serie de mayor calidad no sólo del catálogo de Netflix, sino de la televisión y el streaming en general. Hay un cuidado especial en el diseño de producción, el vestuario y el guion, a los cuales se les suma la elección de un elenco que si bien ha recibido críticas por no lucir similar a las personas reales (lo de Claire Foy y sus ojos se salió de control), es simplemente espectacular.

Pero llegaron los Emmy 2021 a darle 24 nominaciones a The Crown en su cuarta temporada, una de las más esperadas por el simple hecho de que entraría a la historia, de lleno, el príncipe Carlos y su relación (y posterior matrimonio) con Diana Spencer. Pero no sólo eso, también estábamos ansiosos por ver a la mujer que llevaría el puesto de Primera Ministra, Margaret Tatcher, apodada la” Dama de Hierro”.

La entrada al elenco de Josh O’Connor, Emma Corrin y Gillian Anderson, sólo le agregó una palomita más a una serie que ha sido aclamada, y que este 2021 arrasó con las categorías principales de la Serie de Drama, dejando atrás a otra producción que recibió, incluso, el mismo número de nominaciones: The Mandalorian en su segunda temporada.

Serie de Comedia

Mejor Serie

Ted Lasso

Mejor Actor

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor Actriz

Jean Smart por Hacks

Mejor Actor y Actriz de Reparto

Brett Goldstein y Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor Guion y Dirección

Hacks por el episodio “There Is No Line” (primer episodio de la primera temporada)

¿Por qué ver Ted Lasso en Apple TV+?

Lo hemos dicho en varias ocasiones. Ted Lasso es el héroe que todos necesitábamos pero no sabíamos. En su primera temporada en 2020 (la que recibió 20 nominaciones a los premios Emmy de este 2021), nos presentaron a un entrenador de futbol americano que se muda a Inglaterra para convertirse no sólo en el líder e un equipo de soccer (el AFC Richmond), sino en el amigo y consejero que todos los personas que se involucran quieren tener en su vida.

Sin embargo, el impacto de Ted Lasso, y por lo cual su segunda temporada era una de las más esperadas, es que la serie y su protagonista se convirtieron en un espacio reconfortante que, además, te permite llegar a la conclusión de que todas y todos valemos en la medida que nos sintamos bien con nosotros mismos. Suena cursi, pero es que es bastante inspirador.

Creada por Jason Sudeikis, Ted Lasso está llena de personajes entrañables a partir de que es fácil identificarnos con ellos por una razón simple: se equivocan y se perdonan. Sin embargo, amamos a Ted Lasso –el personaje y la serie– porque nos da esperanza y nos permite reconocer esa bondad entre las personas que nos rodean. No todo está perdido.

¿Por qué ver Hacks en HBO Max?

Después de ver los 10 episodios de la primera temporada de Hacks, y después de ver los premios Emmy, sabrán que el galardón de Jean Smart como Mejor Actriz era más que merecido (y por si fuera poco, también estaba nominada por Mare of Easttown).

Hacks nos presenta a Deborah Vance, una famosa comediante que goza de los beneficios de ser una diva en camino a convertirse en una leyenda… y justamente por eso, poco a poco ve cómo su importancia se va diluyendo cuando el casino donde da shows, le recorta la agenda y le quita las noches más importantes que son viernes y sábado.

¿Qué necesita? Nuevos y mejores chistes que serán cortesía de Ava, una escritora desempleada que cae en desgracia después de contar un mal chiste. Tal cual. Ava se burla de un senador que envía a su hijo gay a terapias de conversión. Por lo que la gente la cancela al grado de que la corren de la mesa de guion de un programa de televisión.

Hacks parece una comedia promedio, pero es una crítica divertida, ácida e incómoda de una realidad: las mujeres siempre están a un error o una arruga de terminar con sus carreras, sobre todo si están dentro de una industria dominada por hombres como lo es la comedia.

Serie Limitada

Mejor Serie

The Queen’s Gambit

Mejor Actriz

Kate Winslet por Mare of Easttown

Mejor Actor

Ewan McGregor por Halston

Mejor Actriz y Actor de Reparto

Julianne Nicholson y Evan Peters por Mare of Easttown

Mejor Guion

I May Destroy You para Michaela Coel (toda la serie)

Mejor Dirección

The Queen’s Gambit para Scott Frank (toda la serie)

¿Por qué ver The Queen’s Gambit en Netflix?

A finales de 2020 se estrenó The Queen’s Gambit, una serie que si bien no representaba una enorme apuesta para Netflix, se convirtió en uno de sus mayores éxitos, de esos que han generado un impacto fuera de la industria en sí misma. Tanto fue el encanto con Beth Harmon y el espectacular trabajo de Anya Taylor-Joy, que la gente en verdad comenzó a comprar tableros de ajedrez… y por qué no decirlo, la serie le abrió aún más las puertas a la actriz argentina.

The Queen’s Gambit nos presenta a Beth, una niña pelirroja que pierde a su madre después de un accidente automovilístico. En el orfanato donde vive, conoce al señor Shaibel, el conserje del lugar y quien es un aficionado al ajedrez. En cuanto Beth ve un tablero, se da cuenta de su enorme talento, pero su capacidad de análisis se potencia con el consumo de unos tranquilizantes a los que se hace adicta.

Conforme crece, también lo hace su popularidad en un mundo dominado por hombres. Sin embargo, la importancia de la serie no radica en el lugar que construye Beth con su talento, sino en su capacidad de reconocer que no está sola, y que justamente su potencial crece conforme se encuentra personas valiosas en su vida. El trabajo de Anya fue reconocido en los Golden Globes 2021, y a pesar de que en los Emmy no se llevó el galardón, hemos de reconocer el gran trabajo que hizo.

¿Por qué ver Mare of Easttown en HBO Max?

“Pueblo chico infierno grande”, reza un dicho que se convirtió en novela (mexicana) y que es la base de una de las series más oscuras y mejor escritas de este 2021. Hablamos de Mare of Easttown, una serie limitada (pero con posibilidad a una segunda temporada) protagonizada por Kate Winslet como una detective de Filadelfia que persigue a un asesino mientras intenta que su vida no se caiga a pedazos.

El pequeño pueblo en el que vive es un reflejo de la vida de sus habitantes y de nuestra heroína: todo se reduce a las pérdidas. Ella perdió a su hijo, está a punto de perder a su nieto y el pueblo ha estado perdiendo personas en manos de un asesino que no ha podido ser capturado. La trama es pesada y compleja, pero la actuación de Winslet, sin filtros y con una naturalidad que es aterradora cuando recordamos que está, precisamente, actuando, es la que se lleva todas las palmas. Por eso era obvia su victoria en los Emmy.

Pero no sólo es Winslet, sino que la acompaña un elenco brutal en el que destacan Julianne Nicholson y Evan Peter, este último en uno de los personajes, dicho por él, más complicados de su carrera. Mare of Easttown de Brad Ingelsby es tan buena, que logró superar la controversia generada por el morbo de una actriz que rechazó ser retocada en un desnudo, para convertirse en un clásico.

¿Por qué ver Halston en Netflix?

