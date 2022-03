FICUNAM 12 llegó y la gente detrás del festival nos habla de una nueva sección, retrospectivas y más

La edición número 12 del Festival Internacional de Cine de UNAM (FICUNAM) llegó y como es costumbre, trae consigo una oferta inigualable de contenidos y actividades para los cinéfilos de nuestro país. Esta fiesta cinematográfica comenzó el pasado 10 de marzo y se extenderá hasta el día 20 del mismo mes, con un montón de sorpresas incluidas y claro, algunas de las mejores cintas del panorama nacional como internacional (AQUÍ la selección oficial de la competencia) .

Para tener bien en el radar algunas de las entregas importantes del evento, platicamos con la directora del festival, Abril Alzaga, y con el director artístico y de programación, Maximiliano Cruz, quienes nos dan detalles de las retrospectivas que se implementarán este año además de una nueva muestra nombrada ‘Umbrales’. Por aquí, también platicamos un poco sobre el cine, el arte y la cultura en medio del conflicto Rusia-Ucrania y más.

Poco a poco, los festivales de diversos ámbitos regresan -aunque sea parcialmente- a lo que conocíamos previo a la pandemia. En el caso del cine, algunos festivales alrededor del mundo vuelven a las sedes presenciales y otros más como en el caso de FICUNAM, optan por organizar eventos en formato híbrido, es decir, tanto de manera virtual como presencial.

Sin duda, esta modalidad se ha convertido en una alternativa no solo para facilitar la realización de estos festivales, sino también para llegar a más audiencias. ¿La hibridación llegó para quedarse? Abril Alzaga nos da su visión del asunto:

“Lo primero es que me siento super emocionada de volver al encuentro con el público, de volver a la posibilidad de sentirnos parte de comunidad, de poder dialogar. Creo que eso nos hace mucha falta dejar de estar mediados por pantallas como sociedad. Me siento muy contenta de eso. De la hibridación, vamos a ver pero parece ser que lo digital también llegó para quedarse”.

Max Cruz también comparte esa idea de que el formato híbrido abre para FICUNAM un acceso más amplio para las diferentes audiencias. Él director artístico del festival destaca que a partir de esto, se debe tener conciencia de los diferentes públicos que existen, entre otras cosas:

Para la edición 12 de FICUNAM, los organizadores agregan a su lista de actividades una nueva sección titulada ‘Umbrales’. A grandes rasgos, esta muestra se enfoca en dar un espacio al cine experimental y de vanguardia en nuestro país. Serán en total 40 títulos de artistas mexicanos e internacionales, principalmente cortometrajes, los que compongan esta nueva alternativa en el festival. Maximiliano nos explica la importancia de la llegada de esta sección:

Pero Umbrales no solo es una iniciativa nueva que llega al Festival de Cine de la UNAM solo porque sí. Como menciona Max, se trata de darle foco e impulsar el cine experimental en territorio mexicano; de mostrarle a los interesados la gran valía que este estilo de la cinematografía tiene. Sin duda, esta será una oportunidad para despertar la creatividad en más gente:

“Fue a partir de esta reflexión de abrir en México un espacio para el cine experimental, un punto de encuentro para la comunidad cinematográfica de las vanguardias. No solo un punto de exhibición, sino también un punto de encuentro que sentimos no había de una manera tan concentrada y clara. Todo esto del cine experimental en México siempre ha estado muy marginal y atomizado.. . La idea de ‘Umbrales’ es congregar y decir: ‘bueno, acá esta FICUNAM también y estamos abriendo este espacio para el cine experimental que abarca una producción importante’. Y para apoyarlo también, porque es un cine que no tiene fondos; por naturaleza es marginal pero en México es todavía más. La idea fue juntar una serie de criterios para poder cerrar filas en torno al cine experimental y ‘Umbrales’ es eso “.

Otra de las cosas que harán de FICUNAM 12 una edición muy especial es el reconocimiento que se la hará al Ed Lachman, cineasta y director de fotografía conocido por su trayectoria en el cine independiente de Estados Unidos, además de sus colaboraciones con otros realizadores de la talla de Todd Haynes, Steven Soderbergh, Sofia Coppola, Werner Herzog y más.

En esta ocasión, la icónica mente creativa de Lachman será homenajeada con la entrega de la medalla de la Filmoteca de la UNAM, lo cual se hará por primera vez en el contexto del propio festival. Abril Alzaga menciona que la elección de Lachman para su homenaje, viene del hecho de que buscan ampliar los homenajes más allá de la figura centralizada de los directores de cine. Ed, como dijimos, cuenta con una trayectoria destacable como director de fotografía/cinematógrafo, y es eso lo que lo llevará a recibir este homenaje de parte del festival.

Como cada año, el Festival Internacional de Cine de la UNAM nos trae algunas retrospectivas apara rescatar lo mejor del legado de diversos cineastas. Para la edición 12, el chileno Raúl Ruíz y la ucraniana Larisa Shepitko serán las figuras sobre las que se presentarán muestras de su destacada filmografía. En el caso del director sudamericano, Max nos cuenta que era importante para el festival dedicar al menos una retrospectiva de un latinoamericano:

Y en el caso de Shepitko, su inclusión en las retrospectivas no es menor. Ella fue una de las grandes cineastas soviéticas de su tiempo y de acuerdo con lo que Max nos comenta, con el conflicto Rusia-Ucrania en pleno apogeo, es importante rescatar un poco de lo que Larisa mostró en sus películas.

La industria del entretenimiento, la cultura y el arte ha tomado cartas en el asunto dentro del conflicto Rusia-Ucrania. Diversos festivales como Cannes han bloqueado la participación de realizadores rusos en su próxima edición, mientras que grande estudios como Warner y Netflix han decidido frenar proyectos y estrenos en territorio ruso. La directora ejecutiva de FICUNAM menciona que ellos no comparten esa visión sobre frenar o dejar de llevar cine a ese país… o de exportar el cine ruso a otros países:

“El festival, por supuesto, ante el conflicto está en una postura de paz, de abogar porque se restablezcan los canales diplomáticos y solucionar los conflictos a través de esa vía. No creemos que la guerra se vaya a solucionar absolutamente nada. Lo que no podemos, es meternos en favor de esa postura y decir ‘vamos a boicotear todo’. Y menos la cultura y el arte que son canales que nos llevan a tratar de restablecer ese entendimiento entre los seres humanos a partir del diálogo, justo desde lo artístico. Cuando estamos boicoteando el arte y la cultura, siento que estamos boicoteando canales de construcción de entendimiento del otro. Ahí decimos que no. Además, el arte permite ver muchas formas de entender y seguramente, no nomás nosotros, sino los propios pueblos que están hablando… No compartimos esa postura de cancelar el arte y la cultura, de ninguna manera”.