‘Halloween Kills’: Una entrevista con Jamie Lee Curtis, Andi Matichak y David Gordon Green

Estamos viviendo una época extraordinaria para el cine de terror. No solo han aparecido nuevas mentes con historia totalmente refrescantes, también hemos visto el regreso de varias franquicias muy importantes dentro del género. Ejemplos hay y muchos, pero ahorita la que nos tiene más emocionados es Halloween, que está de vuelta en nuestras vidas para mostrarnos un capítulo más sobre Michael Myers y sus sangrientos asesinatos.

Fue en 2018 cuando este personajazo icónico volvió al cine, de la mano del director David Gordon Green y bajo la supervisión de Jason Blum (sí, el mismo de Blumhouse Productions) y el mismísimo creador de todo este universo, John Carpenter. Sin embargo, una de las noticias más importantes alrededor de esta cinta fue que también en ella veríamos de nueva cuenta a la espectacular Jamie Lee Curtis interpretando a Laurie Strode.

Jamie Lee Curtis y Michael Myers regresan en ‘Halloween Kills’

La película fue un éxito, tanto en taquilla como en crítica. Es por eso que tres años después, Michael Myers, Laurie y compañía están de vuelta en Halloween Kills. Esta es una secuela directa de la cinta más reciente y podemos decirles que tiene todo lo que esperan de esta franquicia, sangre, brutalidad y terror, aunque también hay un gran desarrollo en cuanto a los personajes principales y la psicología detrás de la mente de Michael Myers.

Es por eso que aprovechando el estreno de esta nueva entrega de Halloween, tuvimos chance de platicar con la mismísima Jamie Lee Curtis, Andi Matichak y el director, David Gordon Green. Entre otras cosas, nos contaron los detalles de este nuevo capítulo, cómo fue volver a este universo e incluso platicamos un poco sobre la maldad y las motivaciones del asesino de la máscara blanca. Una charla bastante completa con los protagonista de la trama.

El regreso de Laurie a la franquicia

Sobra decir que Laurie Strode es una de las protagonistas de Halloween. Fue en 1978 cuando Jamie Lee Curtis dio vida a esta chica y tras una parte más que llegó en 1981, no la volvimos a ver junto a Michael Myers. Tuvieron que pasar más de 20 años para que regresara –en 1998– y finalmente otras dos décadas para verla de nuevo en esta nueva historia. Y aunque no lo crean, a esta talentosa y reconocida actriz, le encantó la idea de estar de vuelta.

“Me emocionó muchísimo saber que volvería a interpretar a Laurie. Fue uno de los primeros papeles importantes o que me dieron fama cuando estaba iniciando en esta carrera, y la verdad es que a pesar de que he hecho muchas cosas desde entonces, le tengo un gran cariño. Al ver estas nuevas películas siento como si hubiera crecido con ella y hasta hubiera tenido que pasar por las mismas situaciones. Es extraño, pero me gustó mucho regresar, es como cuando vuelves a ver a viejos amigos, aunque en este caso en particular, no quieres encontrarte con Michael Myers. De cualquier manera, es increíble saber que Laurie tenía un futuro y sobre todo, que yo regresaría para darle vida”.

¿Cómo fue que el director conoció esta historia?

Estamos seguros que algunos tuvieron chance de ver la cinta original de Halloween hasta en el cine. Pero las nuevas generaciones disfrutaron de esta historia gracias a que de repente ponían las películas en la televisión abierta o canales de paga. Sin embargo, para David Gordon Green, el director de Halloween Kills, su primer contacto vino en la infancia y a pesar de que cuando era pequeño le aterraba Michael Myers, tiempo después está a cargo de esta nueva saga.

“Para ser honesto, recuerdo que la primera vez que vi ‘Halloween’ quedé aterrorizado. De hecho, estaba viéndola en casa de un amigo y tu que hablarle a mis papás para que pasaran por mí, porque de verdad no podía con el miedo. Tiempo después volví a ver todas las películas y aunque tenía cierto nervio por el pasado, realmente aprecié la visión de John Carpenter, lo que quería y creo que gracias a eso terminé de comprender la importancia de la franquicia en el cine y me clavé con el terror. Es muy extraño cómo la vida da mil vueltas, ahora estoy dirigiendo las películas de ‘Halloween’ y antes no podía ni verlas”.

Una película que se enfoca más en las nuevas generaciones

A pesar de que tenemos a personajes clásicos como Laurie Strode, Michael Myers (por supuesto) y hasta algunos actores que aparecieron en las cintas originales y pasadas de la franquicia, las nuevas cintas –incluida Halloween Kills– se enfocan en las nuevas generaciones. Y eso lo podemos notar en el papel de Andi Matichak, quien interpreta a Allyson Nelson, la nieta de Laurie y que junto a su madre, tienen un rol más importante en esta nueva historia.

“Trabajar en ‘Halloween’ es simplemente espectacular. Cada día se aprende algo nuevo y más si tienes a tu lado a grandes estrellas como Jamie Lee Curtis. Lo que sí es muy claro y como tú lo dijiste, el papel de Allyson y Karen son más importantes en esta película. Laurie ha tenido que luchar durante prácticamente toda su vida con Michael, es por eso que ahora ambas, madre e hija, sienten la necesidad de protegerla y luchar en su lugar, aunque ya nos quedó claro que a pesar de su edad, puede enfrentar a Michael; pienso que las dos creen que deben tomar su lugar. No creo que existan tantas similitudes entre Allyson y yo, ambas somos determinada y un poco testarudas, pero de ahí en fuera siento que no compartimos nada más”.

Lo que Jamie ha aprendido de Laurie

En diversas entrevistas, Jamie Lee Curtis ha descrito a Laurie Strode como una mujer guerrera que por ahora –y sin darles muchos spoilers– está herida. Y eso lo podemos notar en Halloween Kills (cuando la vean nos entenderán) pero luego de conocer la visión que tiene la protagonista sobre su personaje fue inevitable no pensar en cómo cree que ella la describiría. Bueno, pues esto es lo que nos respondió ni más ni menos que Jamie.

“Vaya pregunta tan complicada, en realidad no sé cómo me describiría Laurie a mí, porque siento que en comparación con ella soy muy aburrida (confesó Jamie Lee Curtis entre risas). Lo que sí estoy segura es que le he aprendido muchas cosas, más de las que yo podría enseñarle. Verás, en las primeras películas, Laurie es el típico ejemplo de la damisela en peligro, todo el tiempo está corriendo e intentando escapar de Michael. Sin embargo, conforme se va enfrentando a este sujeto, encuentra la valentía y fortaleza para hacerle frente. Eso no lo haría cualquiera, para ser honesta no estoy segura si yo tendría el valor de encararlo, pero eso es algo muy importante de ella, la vida no la ha tratado bien y en estas películas nos queda muy claro que además del vínculo que tiene con Michael, siempre habrá algo que los una. Pero de cualquiera manera, ella siempre está de pie, haciéndole frente y ahora, luchando hasta por su familia”.

La importancia de John Carpenter en este siguiente capítulo

John Carpenter es la mente maestra detrás de Halloween y todo su universo, él sentó las bases y el ritmo que tomarían las siguientes películas. A pesar de que en esta ocasión no está en la silla del director, la cinta todavía cuenta con su icónica música y hasta con un poco de su visión, algo muy importante según lo que declaró David Gordon Green, pues de alguna manera el veterano cineasta lo motivó a cumplir la perspectiva que tenía sobre esta trama.

“Trabajar con John Carpenter es increíble, cuando lo conocí fue como cuando ves por primera vez y de frente a uno de tus ídolos, ¿sabes? Poco a poco nos conocimos y pude aprender un poco de él, realmente me inspiró saber que tenía algo así como su bendición para explorar toda mi libertad creativa. Aunque eso sí, cuando no sabía como debíamos grabar alguna escena o momento específico, recurría a él y casi siempre me ayudaba a resolverlo casi en el momento, de verdad que parece que hace magia. Pero lo entiendo, es su historia, son sus personajes y nadie los conoce más que él. Fue grandioso tener a John, además creó un score espectacular, que te eriza la piel al solo escucharlo”.

El mensaje de ‘Halloween Kills’

A pesar de que las películas de terror a veces se enfocan solo en intentar generarnos tensión y miedo, mientras nos muestran imágenes violentas o que juegan con nuestra cabeza, hay quienes buscan dar un mensaje alrededor de estas historias que nos sacan sustos. En el caso de Halloween Kills y al menos para Andi Matichak, el mensaje es muy claro, pues a pesar de que estamos viendo una ficción en la pantalla, la unión siempre hará la fuerza.

“Creo que el mensaje de esta película es que para hacer un cambio en nuestras vidas, necesitamos estar unidos todos, sin importar de dónde venimos o qué hacemos. En ‘Halloween Kills’ vemos cómo todo el pueblo se une para acabar con Michael Myers, y sí, es una visión ficticia, pero todos estos personajes nos demostraron que aunque no tengan nada en común, siempre habrá algo que los conecte y quizá hasta los haga movilizarse. Sobre todo en estos tiempos, creo que la unión es importante y hoy más que nunca, tenemos que estar juntos”.

¿La gente nace o se hace mala?

Una de las partes más impactantes de Halloween Kills es el discurso que da Laurie al final de la película –ya nos entenderán cuando la vean–. Y sin duda, se podría prestar al debate porque habla sobre su relación con Michael Myers pero sobre todo de la maldad. Se ha dicho que la gente no es mala por naturaleza, aunque hay quienes piensan todo lo contrario pero, al menos para David Gordon Green, es un tema bastante interesante que se presta a varias interpretaciones.

“Wow, no sé si pueda responder esa pregunta, porque es algo un tanto filosófico pero intentaré dar mi punto de vista. En el caso de Michael Myers, nos queda completamente claro que él es malo por naturaleza, no hubo algo que cambiara trágicamente su vida o que lo orillara a matar a tantas personas, así que él queda fuera de la discusión. En general, creo que voy más por el lado de que las circunstancias llevan a las personas a hacer malas con los demás, y por supuesto que no es justificación, no hay por qué llegar al extremo de asesinar a inocentes, pero sí considero que los humanos no nacemos siendo malos, existen momentos críticos que cambian críticamente nuestra manera de ver el mundo. Lo voy a pensar mejor y quizá en el futuro tenga una mejor respuesta para ti”.

Un personaje te puede cambiar la vida para siempre

Para Jamie Lee Curtis, Laurie Strode es muy importante. Este personaje no solo le abrió las puertas dentro de la industria cinematográfica, también le ha enseñado otras cosas fuera de las cámaras –como ya lo mencionó antes– y que incluso ha aplicado a lo largo de su vida. Sin embargo, trabajar tanto en Halloween Kills como en las películas originales, prácticamente le dio un giro a su perspectiva y la ayudó a despegar hasta el estrellato.