Problemas en la realeza: Esto reveló la entrevista de Oprah al Príncipe Harry y Meghan Markle

Durante años, la vida de la familia real y un montón de cosas que suceden a su alrededor han sido un misterio. Sí, han aparecido series de televisión como The Crown que han intentado darnos un vistazo a muchas situaciones que bajita la mano, han tenido que pasar. Sin embargo, estamos muy seguros que jamás se había revelado tanto de la familia británica como ocurrió con la entrevista de Oprah al Príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle.

Como recordarán, el pasado 28 de febrero y mientras nosotros andábamos pendientes a la entrega 2021 de los Golden Globes, apareció el tráiler de esta peculiar charla. Resulta que la popular presentadora de televisión platicó con los Duques de Sussex, y en ese primer vistazo nos quedó claro que develarían un montón de información sobre noticias que llamaron la atención en todo el mundo, como su decisión de renunciar a la realeza.

La entrevista al Príncipe Harry y Meghan Markle reveló muchas cosas

Finalmente llegó el día y el domingo 7 de febrero se transmitió en Estados Unidos la tan esperada esperada entrevista de Oprah con Meghan Markle y el Príncipe Harry, y por supuesto que hubo un montón de revelaciones y polémica alrededor. De hecho, nunca antes los miembros de la corona británica habían hablando abiertamente sobre las cosas que ocurren dentro del palacio de Buckingham y claro, todo esto dejó con la boca abierta a muchos.

Es por eso que acá les contaremos algunos puntos importantes de dicha conversación e información que ni siquiera los paparazzis más aferrados y que se la viven cerca de ellos tenían. Aquí podrán darse cuenta de algunas situaciones un tanto superficiales y otras que van más allá, pues nos dejan ver que no todo alrededor de la vida llena de glamour, riqueza, lujos y privilegios por ser miembro de la familia real es lo que parece.

El día que Meghan conoció a la Reina

De una manera un tanto tranquila y de acuerdo con The Wrap, la entrevista con Oprah comenzó un tanto ligera. Meghan inició contando que la primera vez que conoció a la Reina Isabel II fue cuando los duques de Sussex iban a almorzar en el Royal Lodge -donde viven el príncipe Andrés y Sara Ferguson- cuando ella y su ahora esposo se enteraron de que la cabeza de la familia iba a asistir a un servicio religioso y que pasaría por allí después. Harry le preguntó a Meghan si sabía hacer una reverencia, lo que la sorprendió.

“Pensé que genuinamente eso era lo que ocurría fuera, pensé que era parte de la fanfarria. No creía que eso fuera lo que ocurría dentro. Y le dije: ‘Pero si es tu abuela’, y él me respondió: ‘Es la Reina'”, contó Markle a Winfrey. Afortunadamente, Meghan recibió un curso intensivo de Harry y todos los que se encontraban ahí, y logró hacer la reverencia. Después de eso, “nos sentamos y charlamos y fue encantador y fácil”, dijo Meghan Markle.

Se casaron antes de la enorme ceremonia

El 19 de mayo de 2018, el mundo se paralizó para ver la enorme boda del Príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, y lo que ni siquiera sabía en Buckingham era que este par de tortolitos se casaron antes de toda la fanfarria que se televisó y toda la cosa, de hecho hicieron una ceremonia intima en la que solamente estuvieron ellos dos y un padre, quien los unió porque querían vivir este momento sin todos los reflectores.

“Tres días antes de nuestra boda, nos casamos”, mencionó Meghan. “Nadie lo sabe. Llamamos al Arzobispo y simplemente dijimos, mira, esta cosa, este espectáculo es para el mundo. Pero queremos nuestra unión entre nosotros, así que los votos que tenemos enmarcados en nuestra habitación son sólo nosotros dos en nuestro patio trasero con el Arzobispo de Canterbury“. Harry añadió: “Sí, solo fuimos nosotros tres”.

El problema con Kate Middleton

Hace algunos años, surgió el rumor en las revistas de chismes y tabloides de que Meghan Markle había hecho llorar a su cuñada, Kate Middleton. Sin embargo, en esta entrevista con Oprah aclaró lo que pasó: “No, sucedió lo contrario. Y no lo digo para despreciar a nadie porque fue una semana muy dura de la boda, y ella estaba molesta por ello, y lo asumió, y se disculpó, y me trajo flores y una nota disculpándose e hizo lo que yo haría”.

Markle añadió: “Lo que fue chocante fue que seis, siete meses después de nuestra boda, esto estaba en los titulares. Nunca hubiera querido que eso saliera a la luz sobre ella, aunque hubiera sucedido. Protegí eso para que nunca saliera a la luz”. Según Meghan, todo comenzó cuando Kate se molestó por algo relacionado con los vestidos que las hijas del Príncipe William iban a usar en su boda con Harry, a partir de ahí las cosas se salieron de control.

“Me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos. No hubo un enfrentamiento, y no creo que sea justo para ella entrar en los detalles de eso porque se ha disculpado y la he perdonado. Lo que fue difícil de superar fue que me culparan de algo que no sólo no hice, sino que me pasó a mí y a la gente que formó parte de mi boda fuera a mi equipo de comunicación, diciendo: sé que esto no pasó”, concluyó Meghan Markle.

El problema con el pequeño Archie

El 6 de mayo de 2019, el Príncipe Harry y Meghan Markle le dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie. Mientras ellos estaban contentos por la llegada de este bebé, en Buckingham existía una conversación densa sobre el color de piel del pequeño y si recibiría un título por formar parte de la familia real británica. Y aprovechando la plática con Oprah Winfrey, la parejita explicó todo lo que sucedió en esos días.

“Decían que no querían que fuera príncipe o princesa, lo que sería diferente al protocolo, y que no iba a recibir seguridad. Esto se prolongó durante los últimos meses de nuestro embarazo. Dijeron que (no iba a tener seguridad), porque no iba a ser un príncipe. De acuerdo, bueno, él necesita estar seguro, así que no estamos diciendo que no lo hagan príncipe o princesa, pero él o ella necesitaba estar seguro”, declaró Meghan Markle.

A la realeza les preocupaba el color del bebé

Meghan dijo que nuca le explicaron la razón de por qué no querían que Archie tuviera un título, pero que si eso significaba que iba a tener seguridad, ella sí quería que contara con uno. Sin embargo, y aunque exista la polémica alrededor de este caso, una vez que el príncipe Carlos se convierta en rey, tal y como están las reglas ahora, el hijo de los Duques de Sussex se convertiría automáticamente en príncipe.

“Quiero cambiar la convención para Archie”, señaló Markle. Más tarde añadió que era preocupante que “el primer miembro de color de esta familia no reciba el mismo título que otros nietos”. Esta discusión sobre el título tuvo lugar durante su embarazo, cuando “las preocupaciones y conversaciones sobre lo oscura que podría ser la piel del bebé cuando naciera” fueron planteadas a Harry por un miembro de la familia y gracias a esto comenzaron a distanciarse de la realeza.

No querían renunciar a sus títulos

Según los duques, en ningún momento hubo intención de dar de lado a la reina Isabel cuando anunciaron su decisión de dejar de ser miembros de la Casa Real. De hecho, ellos afirman que estuvieron hablando de ello con la monarca y el príncipe Carlos vía telefónica y correo electrónico, ya que ellos se encontraban en esos momentos en Canadá, pero el plan no era abandonar las labores que tenían, simplemente se fue dando.

“Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego me dijo: ¿puedes poner todo esto por escrito?”. “¿Por qué crees que tu padre te dejó de contestar el teléfono?”, le preguntó Oprah y el duque se sinceró: “Porque me tomé el asunto de forma personal. Sentía que tenía que hacer esto por mi familia. No fue una sorpresa para nadie. Es realmente triste que llegara a ese punto, pero tenía que hacer algo por mi propia salud mental, la de mi esposa y la de Archie también”.

Harry y William se distanciaron

Cuando Oprah Winfrey le preguntó sobre su hermano, el Príncipe William, Harry mencionó “él es mi hermano, hemos pasado por un infierno juntos, quiero decir que tenemos una experiencia compartida. Pero estamos en caminos diferentes ”, explicó el duque, quien parecía no tener muchas ganas de hablar sobre su hermano, aunque después declaró que “La relación es distante en este momento. Pero el tiempo cura todas las cosas. Ojalá”.

Hablando sobre cómo estaba Harry dentro de la familia real, este aseguraba sentirse “atrapado, aunque no sabía que estaba atrapado hasta que conocí a Meghan”. Según el duque de Sussex, tanto su padre como su hermano también están “atrapados. No pueden irse. Y siento una gran compasión por ellos”.

Meghan Markle pensó en el suicidio

Quizá lo más impactante y desgarrador que se escuchó en los 90 minutos de la entrevista con Oprah Winfrey fue cuandoMeghan Markle dijo “Ya no quería estar viva”. Después admitió haber tenido pensamientos muy oscuros durante una etapa de su vida, estando embarazada de Archie, y cuánto le costó compartirlo con Harry, ya que no quería ponerle más peso sobre los hombros del que ya tenía.

“Estaba avergonzada de admitir lo que me pasaba y, al mismo tiempo, avergonzada de tener que decírselo a Harry por lo mucho que él había sufrido. Pero sabía que si no lo contaba, lo haría. Simplemente no quería estar viva”, explica. Pidió ayuda a Buckingham y les propuso apartarse durante un tiempo, le dijeron que estaban con ella pero se la negaron porque “no sería bueno para la familia real” y sobre todo porque esto podría armar un enorme escándalo.

Confirmaron que tendrán una niña

Hace algunas semanas apareció la noticia de que Meghan Markle y el Príncipe Harry estaban esperando a su segundo bebé. Sin embargo, en la entrevista con Oprah no todo fue tan malo, pues aprovecharon la oportunidad par confirmar que será una niña la nueva integrante de su familia.

“¿Cómo se sintió Harry cuando supo que su segundo hijo sería una niña?”, preguntó Winfrey, a lo que el Duque de Sussex contestó: “Increíble. Simplemente agradecido, como si tener cualquier hijo, cualquiera o dos hubiera sido increíble, pero tener un niño y luego una niña, ¿qué más se puede pedir?”. Y para terminar añadió que estaban más contentos que nunca: “Ahora tenemos nuestra familia. Estamos los cuatro y nuestros dos perros y es genial”.