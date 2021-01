No solo ‘House of the Dragon’: ¡HBO planea otra precuela de ‘Game of Thrones’!

Han pasado casi dos años desde que Game of Thrones hizo su última emisión. La serie se convirtió sin duda en una de las producciones más populares de los últimos tiempos y, aún después de su final, la historia sigue generando bastante expectativa.

Para prueba de ello esta el lanzamiento de House of the Dragon programado para 2022, pero esa no es al única novedad en el mundo de los Siete Reinos. Al parecer, HBO tiene planeado expandir la trama con una precuela más basada en el libro Tales of Dunk and Egg.

Una precuela más para la historia de ‘Game of Thrones’

A principios de 2020, el staff ejecutivo de HBO nos sorprendía a todos con un anuncio sin precedentes: Game of Thrones tendría una precuela. La serie venía de cosechar un exitoso rendimiento tras ocho años al aire -y una bastante cuestionada última temporada-, por lo que la aventura entorno al Trono de Hierro debía expandir sus horizontes.

Entonces, la cadena televisiva perteneciente a WarnerMedia decidió que era momento de anunciar la realización de House of the Dragon. La fecha no está bien definida, pero es un hecho que llega en 2022 con varios nombres en el elenco confirmados como Olivia Cooke, Emma D’Arcy and Matt Smith, unos de los más recientes confirmados. Además, contará con 10 capítulos en su aparente primera entrega.

Sin embargo, los planes para darle más terreno a las historias escritas por George R.R. Martin no se limitarán a esa única precuela. De acuerdo con Variety, fuentes cercanas a HBO revelaron que guionistas y ejecutivos están en pláticas para desarrollar Tales of Dunk and Egg, otro evento previo a los acontecimiento de la serie original.

También puedes leer: PORQUE LAS RISAS NO FALTARON: RECORDEMOS CON MEMES LA ÚLTIMA TEMPORADA DE ‘GAME OF THRONES’

‘Tales of Dunk and Egg’

Nunca tendremos suficiente de todo ese mundo que nos mostró el conflicto bélico entre las distintas dinastías que surcaron los continentes de Poniente, Essos y más en la mente de Martin. Por ello, los desarrolladores tras la exitosa adaptación televisiva ahora planean llevar otra de sus obras a la pantalla.

Las información compartida por Variety menciona que la adaptación de Tales of Dunk and Egg será un programa de una hora que nos contará la fantástica aventura de Ser Duncan the Tall -mejor conocido como Dunk- y el joven Aegon V Targaryen (porque sí, la Casa de los Targaryen nunca falla).

Por el momento, no se tiene fijada una fecha de lanzamiento sobre esta nueva entrega. Pero si nos basamos en la historia del libro, es muy probable que veamos alguna referencia a cómo Aegon V logró subir al Trono a pesar de estar prácticamente descartado debido a la línea de sucesión, la cual lo exiliaba por ser el cuarto hijo de un cuarto hijo.

Tampoco se sabe quienes estarán incluidos en el reparto, aunque el detalle más significativo es que la historia se desarrolla 90 años antes de A Song of Ice and Fire, la línea principal sobre la que se basa Game of Thrones. Tendremos que estar bien atentos a los anuncios, si es que hay, de los próximos meses.