Eugenio Derbez y Damián alcazar se unen en la serie 'Acapulco' de Apple TV+

Desde hace un buen rato, las plataformas de streaming están apostando por crear contenidos originales en todas partes del mundo. México no es la excepción, pues los servicios saben que acá hay muchas personas que quieren ver historias hechas específicamente para esta región. Una de ellas es Apple Tv+, que este 2021 iniciará la producción de un nuevo proyecto llamado Acapulco, que contará con un elenco sumamente interesante.

Desde hace algunos meses se supo que la compañía de la manzanita se encontraba en pláticas con varios talentos mexicanos para crear distintas series y películas. Además de firmar un acuerdo global con Alfonso Cuarón para trabajar en varios contenidos televisivos para la plataforma, bajita la mano también están trabajando mano a mano con Eugenio Derbez para presentarnos un proyecto que promete hacernos reír.

‘Acapulco’ será la nueva serie de Apple TV+

Este 31 de marzo, Apple anunció una nueva serie de comedia –la cual será completamente bilingüe, en español e inglés– llamada Acapulco. Para ponerlos en contexto, esta producción está basada en la película de 2017, How to Be a Latin Lover, y para este proyecto contarán con un enorme elenco, encabezado por el propio Derbez, Damián Alcázar, Enrique Arrizon, Camila Pérez y Raphael Alejandro

Acapulco se desarrolla en 1984 con Eugenio Derbez narrando e interpretando la versión actual del personaje principal, Máximo, un joven mexicano cuyo sueño se hace realidad cuando consigue el trabajo de su vida en el hotel más popular del popular destino turístico. Pero pronto se da cuenta de que su trabajo será mucho más complicado de lo que imaginaba, pues comenzará a cuestionarse todas sus creencias y moral.

Otra figuras están detrás de la producción

Pero por supuesto que nuestro protagonista no estará solo, pues además del comediante mexicano, en Acapulco, Enrique Arrizon dará vida al joven Máximo, mientras que Damián Alcazar será Don Pablo, el jefe de operaciones del hotel. Por otro lado tenemos a Camila Pérez en el papel de Julia, la recepcionista del hotel y para cerrar el reparto tenemos al pequeño Raphael Alejandro como Hugo, el sobrino de Máximo adulto.

Por si esto no fuera suficiente como para ponerle atención, esta serie cuenta con grandes figuras del entretenimiento en la producción. Los creadores son Austin Winsberg (Zoey’s Extraordinary Playlist), Eduardo Cisneros (Instructions Not Included, Half Brothers) y Jason Shuman (Role Models, Half Brothers), mientras que Chris Harris (How I Met Your Mother) actuará como showrunner del programa junto a Winsberg.

Hasta el momento no mencionaron cuándo es que estrenarán Acapulco en Apple TV+. Sin embargo, revelaron que cada episodio durará media hora y el piloto lo dirigirá Richard Shepard, quien tiene un Emmy por su trabajo en la serie Uggly Betty; así que como verán, están echando toda la carne al asador en esta producción que cuenta con un montón de talento y pretende igualar el éxito que tuvo en su estreno How To Be A Latin Lover.