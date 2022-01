¡Anda! La 2da temporada de ‘Euphoria’ rompe récord de HBO Max como el estreno más visto

El 2022 empezó con todo en cuestión de estrenos en streaming y en ese sentido, no cabe duda que Euphoria era una de las series más esperadas. La segunda temporada de este show se demoró un poco más de lo que hubiéramos querido -ya saben, temas de pandemia-, pero debutó en grande el pasado 9 de enero haciéndose tendencia en redes sociales (ACÁ las reacciones).

La cosa es que apenas han pasado unos días y oficialmente, la segunda tanda de episodios del programa protagonizado por Zendaya se acaba de echar a la bolsa un récord como el estreno con más audiencia en la historia de HBO Max. Vaya que las sorpresas no terminan con este drama adolescente.

‘Euphoria’ se convierte en el estreno más visto de HBO Max

Como dijimos, han pasado ya unos días desde que la segunda temporada de Euphoria se lanzó y nomás no baja de las tendencias en redes. Los memes no paran, los comentarios positivos (y uno que otro negativo) siguen saliendo y en términos generales, parece que esta entrega seguirá rompiendo el internet… y bueno, varios récords de audiencia también.

Tras su regreso el pasado domingo 9 de enero, HBO anunció que el show ahora tiene el récord como el estreno digital más fuerte para cualquier episodio de una serie en HBO Max desde que la plataforma se lanzó en mayo de 2020. De acuerdo con Deadline, el primer episodio de la segunda temporada inlcuso registró una puntuación de audiencia de 2.4 millones de espectadores en todas las plataformas del canal (incluido streaming y canal de televisión por cable)

Según la cadena televisiva, esto significa que el lanzamiento de la segunda temporada de Euphoria obtuvo nueve veces más visualizaciones que el estreno digital de su primera parte en 2019, cuando la plataforma aún se conocía como HBO Go y HBO Now. También, se especifica que se superó la audiencia de los dos episodios especiales transmitidos a finales del 2020 y principios del 2021.

También puedes leer: AQUÍ NUESTRA RESEÑA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘EUPHORIA’ (SIN SPOILERS)

Las series que quedaron atrás en la plataforma de streaming

Con este nuevo récord impuesto por Euphoria, otras series populares de HBO quedaron atrás en lo que respecta a la audiencia en streaming en cuestión de estrenos. Por citar a algunas, podríamos mencionar Succession, Game Of Thrones, May I Destroy You o Mare Of Easttown, que son algunos de los éxitos más recientes y populares de streaming.

El primer capítulo de la segunda temporada de la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya, también se llevó el título como ‘el episodio de la serie de cable premium más social’. La información dice que así, superó en popularidad en tendencias y redes sociales al capítulo de final de Game of Thrones de 2019. Vaya logros los que la serie está alcanzando.