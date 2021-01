Fíjate, Paty: Harry Styles sale con Olivia Wilde y estas fotos lo confirmarían

Llego el primer chismecito de 2021. Así que vayan por un café y tómense con calma lo siguiente que les vamos a contar, porque de verdad, nadie lo esperaba y seguro dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Resulta que Harry Styles y Olivia Wilde, podrían tener una relación amorosa.

Los primeros indicios de que son una pareja vienen de unas fotografías que han sido publicadas. En estas se puede ver a Styles y Wilde tomados de la mano en la boda de Jeffrey Azoff, un amigo de Styles. Harry fue con Wilde como su pareja, según reporta TMZ, y la boda sólo tuvo 16 asistentes. Y así es como nace el primer chisme de 2021… Pero ante la confusión, acá les contamos todo.

Harry and Olivia Wilde at Jeff’s wedding. pic.twitter.com/D65xUKwxRq

A principios de noviembre de 2020, Olivia Wilde y Jason Sudeikis, anunciaron su separación después de 7 años juntos. Tienen dos hijos juntos de 6 y 4 años. Al momento, dieron a conocer que su principal objetivo era el bienestar de sus hijos y que todo había quedado en buenos términos.

Ambos se conocieron durante un especial de Saturday Night Live en 2011, y anunciaron su compromiso para finales de 2012. Sin embargo, todo llegó a su fin en el irreparable 2020 justo cuando ambos se encuentran en el momento más alto de sus carreras.

Por un lado, Sudeikis ha recibido muy buenas críticas por Ted Lasso, la producción original de AppleTV+ que protagoniza. Del otro lado, Wilde ha tenido mucho éxito como directora con películas como Booksmart de 2019, la cual le dio la oportunidad de arrancar con su siguiente proyecto a finales de 2020.

Y aquí es donde posiblemente entró el nombre de Harry Styles…

Actualmente, Olivia Wilde se encuentra en la producción de su tercer largometraje como directora, el cual lleva por nombre Don’t Worry Darling. En esta cinta participa el cinefotógrafo Matthew Libatique y está protagonizada por Florence Pugh junto a Chris Pine y Harry Styles, el último en sumarse a la producción.

A principios de diciembre de 2020, salieron las primeras imágenes de esta cinta y el mundo se volvió loco con la presencia de Styles. ¿La razón? No sólo por el estilo vintage en su vestuario, el cual lleva en la vida real, sino porque se trata de uno de los artistas más conocidos en la actualidad.

More of Harry and Olivia Wilde at Jeff’s wedding. pic.twitter.com/EqD4N8J3O3

— HS Candids (@hsdcandids) January 4, 2021