De lagrimita: Así reaccionó el internet a la reunión de ‘Friends’

Ahora sí, llegó el momento que todos los fans de Friends estuvieron esperando. Por años, todos ellos pidieron ver de vuelta a Joey, Phoebe, Rachel, Ross, Monica y Chandler reunidos una vez más, y al final ese sueño se les cumplió, con un especial en HBO Max. Y al menos por lo que muchas personas están comentando en el internet de las cosas, es lo que siempre pidieron, un momento para honrar y recordar el impacto de la serie a nivel mundial.

Fue en 2020 cuando se anunció que Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry y Lisa Kudrow volverían a estar juntos para un episodio especial. Por supuesto que esto generó mucha expectativa y emoción; sin embargo, el coronavirus se convirtió en pandemia y los planes se tuvieron que posponer hasta este año, pero la espera valió completamente la pena porque el elenco volvió regalándonos nostalgia pura.

La reunión de ‘Friends’ ahora sí es oficial

A manera de adelanto, HBO Max soltó un primer teaser de la reunión de Friends donde ni siquiera veíamos como tal al reparto, pero con tan solo checarlos de espaldas y con una versión al piano de “I’ll Be There For You” de The Rembrandts sabíamos que nos haría soltar una que otra lágrima. Pero las cosas se salieron de control cuando apareció el tráiler oficial donde confirmamos nuestras sospechas, los años pasaron pero no olvidamos a estos personajes.

Después de mucha espera, por fin se estrenó este episodio (al menos en Estados Unidos) y fue lo que todos estaban esperando. Obviamente no les daremos los detalles como tal, pero el elenco completito se reunió para recordar grandes momentos que nos dejó la serie y sobre todo, darnos un poco de melancolía por aquella época en donde éramos felices y sí lo sabíamos. Sin duda, si son fans from hell de este grupo de amigos, no se lo pueden perder por nada.

Pero además de ver a Jennifer, Matthew, Courteney, David, Lisa y Matt, por ahí contaron con un montón de invitados del mundo del entretenimiento, la música y la cultura pop. Y ojo, porque dicen por ahí que Lady Gaga, Justin Bieber y BTS fueron los que se llevaron por completo el aplauso, contando su experiencia al ver Friends. Pero sobre todo la primera, pues tuvo una participación musical con una de las actrices.

Estas son algunas reacciones al episodio especial

Por supuesto que desde las primeras horas de la madrugada, millones de personas en todo el mundo se desvelaron para ver la reunión de Friends. Y sí, compartieron uno que otro spoiler al respecto, pero aquí no les contaremos absolutamente nada de lo que pasó. Pero eso sí, les mostraremos las reacciones del internet que, seguramente les dará una pista de lo que veremos en México a partir del 29 de junio cuando llegue HBO Max a nuestro país.

En esta parte se que todo el mundo lloro 😭 #FriendsReunion pic.twitter.com/r9enBKnj6f — isabellet91 🏡 (@heibiblee1) May 27, 2021

A los Fans de Friends en The Reunion: Van a querer llorar todo el show 🤣🥺 hermosos tiempos y hermoso sitcom 💖 #FriendsReunion pic.twitter.com/KcmpDb1lLp — ⚯͛ Bunnytun△⃒⃘ (@Bunnytun) May 27, 2021

He disfrutado mucho viendo #FriendsReunion, ha sido muy divertida y emotiva. Cómo siempre que se trata de Friends me lo he pasado genial, me he reído un montón y además ha caído una buena lloradita. Los amo❤️ pic.twitter.com/AaNPAI35s6 — Eduardo Cardenal (@eddycardee) May 27, 2021

Friends es tan importante para mi, es uno de mis lugares seguros, me ha acompañado por varios años y siempre que la repito se siente como si fuera mi primera vez viéndola, cuando me encuentro triste, sola o estresada, Friends me hace olvidarme de todo. LOS AMOO💜#FriendsReunion pic.twitter.com/QtWOPkdmaX — ♡ (@bumssys) May 27, 2021

“Friends nos ayudó a aprender, fue una gran escuela de inglés y entendimos lo que es la amistad verdadera” – BTS#FriendsReunion #BTS pic.twitter.com/UkRbQcUtlM — FrakasitA🦋ᴮᵘᵗᵗᵉʳ🔸 (@EyesGreen1993) May 27, 2021