Gal Gadot se pronunció sobre el conflicto en Israel y Palestina; así reaccionaron las redes

En los últimos días, Gal Gadot se ha encontrado en la mira del ojo público por diversas cuestiones. Recientemente, la actriz hizo algunas reveladoras declaraciones sobre el trato que recibió del director Joss Whedon cuando este último tomó las riendas de Justice League en 2017. Pero la polémica con ella no termina ahí.

Desde sus redes sociales, la protagonista de Wonder Woman 1984 (quien es de origen israelí) se pronunció este miércoles sobre el violento conflicto que actualmente tiene lugar en Israel y Palestina. Tras soltar la publicación, la redes se han polarizado con algunos usuarios estallando en su contra y otros más defendiendo el posicionamiento de la reconocida estrella hollywoodense.

Las tensiones entre Israel y Palestina han escalado a un nuevo nivel en los días previos, llevando el conflicto armado entre ambas naciones a una faceta violenta de proporciones mayúsculas. La situación se intensificó entre la noche del martes y la mañana de este miércoles.

Tal como señala la CNN, el estado israelita lanzó sobre la conocida Franja de Gaza, lo que a su vez provocó una respuesta por parte del organización yihadista Hamas -radicada en Palestina-, quienes emitieron un ataque con varias decenas de cohetes.

Las replicas van en aumento desde cada bando, asunto que mantiene alerta a las autoridades internacional por el potencial crecimiento de una guerra a gran escala. El conflicto, mencionan algunos medios, se comenzó a intensificar desde el pasado jueves 6 de mayo cuando se hablaba de un posible desalojo de familias palestinas en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusalén. POR ACÁ te contamos con más detalles lo que sucede.

La intensificación del conflicto no ha pasado desapercibido para algunas estrellas del mundo del entretenimiento. En ese sentido, Gal Gadot (nacida en Israel), se ha pronunciado ante los hechos de violencia en la Franja de Gaza que tiene a Israel y Palestina como protagonistas frente a los ojos del mundo.

A través de sus redes sociales, la actriz expresó su preocupación por la situación aludiendo a que tanto su país de origen como el estado palestino merecen vivir en paz. Al final, la interprete de la Mujer Maravilla comentó que espera que el conflicto se apacigüe en los próximos días:

“Mi corazón se rompe. Mi país está en guerra. Me preocupo por mi familia, mis amigos y mi gente. Este un círculo vicioso que se ha mantenido por mucho tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura. Nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas sus familias, rezo para que termine esta inimaginable hostilidad, rezo para que nuestros líderes encuentren una solución para que podamos vivir en paz de lado a lado. Rezo por mejores días”, escribió Galdot

Tras el posteo que Gal Gadot hizo, las redes sociales se han polarizado con algunos usuarios mostrando su descontento con lo que la actriz escribió, mientras otros apoyan la apoyan. Incluso, un sector de expertos en política y activistas se han manifestado en contra de ella, algunos argumentando su pasado como parte del ejército israelí por dos años (todos los ciudadanos mayores de 18 están obligados en ese país a prestar un servicio militar).

En declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter, el periodista Ben Norton dijo: “La soldado israelí convertida en la multimillonaria Mujer Maravilla de Hollywood, envía pensamientos y oraciones sin sentido mientras el régimen del apartheid israelí que ella apoya limpia étnicamente a los palestinos y bombardea a los habitantes de Gaza”.

Por otro lado, figuras de la política estadounidense como el senador texano Ted Cruz, escribieron en su cuenta de Twitter mensajes como “Dios te bendiga, Gal Gadot” para mostrar su afinidad a las declaraciones de la actriz. Incluso, algunas imágenes que circulan, estarían demostrando que la también actriz Brie Larson habría dejado de seguir en redes a Gadot por estas declaraciones sobre el el conflicto entre Israel y Palestina (aunque esto no está confirmado).

A continuación, te mostramos cómo han reaccionado algunos internautas a las declaraciones que la actriz de Justice League.

Le han comparado con Natalie Portman

Si no entendéis por qué es insidioso el mensaje de Gal Gadot yo os lo explico: sus palabras neutras ocultan (no muy fuerte, la verdad) un posicionamiento a favor de Israel.

Otros usuarios la apoyan

Atacan a Gal Gadot por un mensaje que llama a La Paz, y a los lideres de cada nación a resolver el conflicto.

Porq el odio? Ella NO es Wonder Woman, NO es política, tiene hijos, familia, amigos y le duele lo q pasa.

Que esperan de ella en un conflicto q tiene décadas? Dan pena. pic.twitter.com/E0BjCYObhL

