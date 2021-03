No una ni dos: ¡Estarían preparando tres precuelas más de ‘Game Of Thrones’!

Game Of Thrones sin duda se convirtió en una de las series más populares de los últimos años. Y sí, lo sabemos: el final dividió a los fanáticos, pero eso no le ha quitado misticismo al fenómeno televisivo basado en las novelas de George R.R. Martin. Es más, HBO ya planea algunos spin-offs del show.

Pero no estamos hablando de House of the Dragon, desde luego. En esta ocasión, según ha circulado por ahí, la cadena tiene en mente producir no una ni dos, sino tres precuelas más de la historia. Una de estas nuevas entregas ya hasta tendría a un reconocido guionista contratado.

Lo que ya se tiene planeado sobre ‘Game Of Thrones’

Seguramente, más de uno pensará “¡ah, ya deberían dejar en paz la historia!” y otros más abrazarán con cada nueva entrega con emoción. Ambas posturas son válidas, pero lo cierto es que el relato de los Siete Reinos está lejos de llegar a su fin aunque la trama central haya terminado en 2019.

Como mencionamos anteriormente, muy pronto estaremos viendo en HBO Max (que llega a México y Latinoamérica en junio) House of the Dragon… pero ese no es el único nuevo contenido que se tiene planeado sobre la franquicia. En enero pasado, te informamos que los productores de la serie planeaban una precuela basada en el libro Tales of Dunk & Egg y hasta una serie animada se está planeando por ahí, al parecer.

Sin embargo, todo indica que habrá más series de Game Of Thrones en el futuro para además de las que acabamos de señalar. Se viene una expansión importante de la historia con tres shows más, aunque estarían en etapas tempranas de ejecución.

Tres precuelas más estarían en camino

De acuerdo con lo que reporta Variety, HBO tiene planes para tres nuevas entregas de Game Of Thrones, las cuales estarían planeadas para ser precuelas. La primera de estas tendría dos opciones para su título: ‘9 Voyages’ o ‘Sea Snake’ y sería escrita por Bruno Heller, quien es conocido por ser creador de series como Rome y The Mentalist.

La historia podría centrarse en las vivencias de Lord Corlys Velaryon, conocido como ‘la Serpiente Marina’, uno de los aventureros de alta mar más reconocidos de Poniente. Esa sería por el momento, la serie con más desarrollo de la tercia de proyectos.

El título de las otras dos producciones serían ‘Flea Bottom’ y ‘10,000 Ships’. La primera transcurriría en el territorio de King’s Landing, la capital de los Siete Reinos fundada por Aegon Targaryen. La trama de la segunda giraría alrededor de la princesa Nymeria. Esos son los únicos detalles que se saben de este par de entregas, mismas que no tienen guionistas aún. ¿Te agrada la idea? Como dijimos, la historia parece estar lejos de terminar.