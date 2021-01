¡Ándele! Una serie animada sobre ‘Game Of Thrones’ estaría en desarrollo

Game Of Thrones es sin duda una de las franquicias más exitosas de los últimos años. Y no es para menos, pues se mantuvo al aire con ocho temporadas bien acogidas por el público -con todo y la última medio se tambaleó con la crítica de varios fans-.

Ha pasado más de un año desde que terminó la serie, pero los planes para expandir el universo de la historia continúan con algunas precuelas y parece que ahora hasta una serie animada estaría trazada en el horizonte de Warner y HBO Max.

Lo que se viene para ‘Game Of Thrones’

No hay descanso para los ejecutivos de Warner y tampoco para la trama de Game Of Thrones. Tras el final del arco argumental principal basado en el libro de George R.R. Martin A Song of Ice And Fire (es decir, la serie de televisión original), mucho se ha revelado sobre los próximos eventos de la franquicia.

En ese sentido, ya sabemos que House Of The Dragon es una realidad (comenzará filmaciones en la primavera de este año) y hace unos días, se dio a conocer que una precuela más estaría centrada en el libro The Tales Of Dunk And Egg estaba entrando en los planes de la casa productora. Pues bien, entre todo ese catálogo de posibilidades, también debemos agregar una serie animada.

Una serie animada se uniría a la franquicia

De acuerdo con The Hollywood Reporter, fuentes cercanas a WarnerMedia dicen que los ejecutivos están llevando a cabo reuniones con diversos guionistas para la realización de una serie animada. Por el momento, aún no se ha confirmado si hay algún ‘favorito’ entre los candidatos, pero se pretende que la nueva entrega mantenga el tono adulto del show original.

Y eso no es todo ya que la información proporcionada indica que la serie llegaría exclusivamente a HBO Max, el servicio de streaming de WM. Recordemos que Game Of Thrones inicialmente inicio sus transmisiones en los canales de televisión de HBO, pero la expansión de la nueva plataforma del estudio ha acaparado reflectores. La prueba de ello está en que varias de sus producciones cinematográficas programadas para este año tendrán su estrenos simultáneamente en cines y el streamer.

Según indica THR, la expansión de la franquicia ha sido prioridad para Warner incluso desde antes de que terminara la serie original. Y bueno, entendemos esa parte en el contexto de que otras grandes casas productoras están retomando sus franquicias más emblemáticas para expandir sus respectivos universos (¿sí o no, Disney y Star Wars?). Veremos qué sucede con este proyecto.