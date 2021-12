¿Realmente hace falta J.K. Rowling en el especial de Harry Potter para HBO Max?

Estamos a nada de que se estrene la tan esperada reunión de Harry Potter para celebrar los primeros 20 años del estreno de La piedra filosofal, adaptación de la novela de J.K. Rowling. Este especial de HBO Max, reunirá al elenco principal después de 10 años del fin de la franquicia fímica para platicar del impacto que ha tenido desde 2001 y cómo sigue inspirando generaciones a pesar del tiempo. AQUÍ les dejamos el antes y el después de sus protagonistas.

Harry Potter, como personaje de una saga literaria y protagonista de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos, siempre ha sido considerado un “inadaptado” junto a Ron y Hermione. Incluso Hagrid en El cáliz de fuego se los dice. Al mismo tiempo, y teniendo esto en mente, Harry Potter se ha convertido en un estandarte de aceptación, representación, amor, pertenencia y fraternidad.

Estos valores que todos reconocemos en el recorrido del joven mago para derrotar a Voldemort, son justamente los que se han alejado de su misma creadora J.K. Rowling. La escritora británica se convirtió en una estrella internacional desde 1997 con la publicación del primer libro, y desde luego, estuvo detrás del proceso de adaptación y producción de las películas.

Pero sorpresivamente (o no), Rowling no aparece en el especial de Harry Potter. Sólo la vemos en una entrevista de 2019 que se grabó durante un tour studio en Londres, pero no hay imágenes nuevas ni aparece compartiendo espacio o memorias con los protagonistas invitados. La duda no es por qué no aparece… sino si de verdad era necesaria su presencia.

La controversia de J.K. Rowling y la comunidad trans

En los últimos años, Rowling ha estado en medio de diversas controversias relacionadas con sus comentarios e ideas respecto a la comunidad trans. Todo comenzó en 2020 cuando en su cuenta de Twitter, publicó una editorial que no era de su autoría señalando que hablaban de “personas menstruantes” por no referirse a las mujeres.

En su tuit, puso “‘Personas que menstruan’. Estoy segura que antes había una palabra para llamar a esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Wumben?, ¿wimpund?, ¿woomud?“. Desde luego, el tuit se hizo viral y recibió bastantes críticas negativas. En su misma cuenta, escribió más a detalle lo que pensaba y el porqué había compartido la editorial con ese copy.

“Si el sexo no es real, no hay atracción al mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad en la que viven las mujeres en el mundo es borrada. Conozco y amo a las personas trans, pero eliminar el concepto de sexo cambia la habilidad de muchos para discutir su vida. No es odio cuando se habla cin la verdad… Respeto los derechos a vivir de toda persona trans para que vivan de la manera más auténtica y cómoda… Al mismo tiempo, mi vida ha sido moldeada por ser mujer. No creo que promueva el odio decir eso“, escribió.

Y ahí no terminó la cosa. Escribió más a profundida en su página y lo publicó en sus redes como “TERF Wars”. TERF significa trans-exclusionary radical feminist. AQUÍ se los dejamos completo, pero básicamente habla de la importancia del sexo biológico y su preocupación por el “nuevo” activismo trans. Desde luego le llovieron más críticas señalando el “manifiesto” como un texto transofóbico.

¿Es por eso que no aparece en el especial de Harry Potter?

Ningún representante de Warner Bros., HBO o los mismos actores invitados, han hecho comentarios respectos a la ausencia de J.K. Rowling. Por lo que a ciencia cierta, no sabemos las razones detrás de su no aparición en el especial por el 20 aniversario, el cual es bastante importante. Sin emabrgo, todo apunta a la contriversia anteriormente señalada.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (igual Eddie Redmayne), saltaron con algunas publicaciones. El mismo Harry Potter dijo que su respuesta no significaba que hubiera pleito entre él y Rowling, pero sentía la necesidad de decir que “las mujeres transgénero son mujeres”. Remató diciendo que ni ella ni él estaban calificados para debatir el tema, pero las crifras de violencia y discriminación eran impactantes en relación a la identidad de género.

Radcliffe se disculpó con las personas que alguna vez sintieron que el libro de Harry Potter, su historia y sus personajes, les había dado un espacio para pertenecer. Y les pidió que no dejaran que esos comentarios afectaran su experincia con la historia del mago. Watson escribió en sus redes que “Las peronas trans son quienes dicen ser y merecen vivir una vida sin que sean cuestionades todo el tiempo o les digan que no son quienes elles dicen ser“.

¿Hace falta la presencia de J.K. Rowling?

No, en realidad no. Reconocemos que sería incómodo, sobre todo por el tono en el que los invitados abordan sus recuerdos. Creemos que Rowling es pieza central en este aniversario, finalmente es la creadora de Harry Potter y todo este universo del que llevamos conversando más de 20 años. Pero no se puede separar al artista, y Rowling cayó en la gracia de los mismos protagonistas.

Watson, Grint y Radcliffe hablan de cómo el set se convirtió en su casa y cada mimebro del elenco y el equipo de producción en su familia. Hablan de lo mucho que se quieren y se han aprendido. ¿Qué es lo último que hemos aprendido de Rowling?, ¿podrían hablar de pertenencia y amor en la ficción si la autora en la realidad no reconoce las libertades y derechos de una comunidad que ha sido vulnerada, discriminada y violentada desde siempre?

Habría sido interesante que Rowling, quizá, no apareciera junto a los invitados, pero sí al menos comentarios más actualizados respecto al impacto que ella ha visto entre las nuevas generaciones con la expansión del univeso de Harry Potter con la obra de teatro y la franquicia de Animales fantásticos. Pero es abrir un debate largo y complejo respecto a cómo las personas que se han mostrado intolerantes cuentan con espacios para hablar.

Para ser honestos y cerrar el tema, J.K Rowling no aparece en Harry Potter20th Anniversary: Return to Hogwarts, y aún así el especial está lleno de magia, lágrimas, grandes anécdotas, historias que son nuevas para los fans y muchas cosas más que sí merecen un espacio para conversar, sobre todo porque reiteran los valores y principios que han hecho de Harry Potter un libro, una película y un personaje trascendente.