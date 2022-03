¡Qué envidia! Jared Leto anduvo por la CDMX y hasta se tomó fotos con sus fans

¡Ah, la bella Ciudad de México! Un lugar que tiene de todo y al que de repente, le caen algunos famosos para pasar el rato o promocionar trabajo. Nomás para que se den una idea, en los recientes días por acá anduvo Matt Helders (baterista de Arctic Monkeys) y también varios chilangos se encontraron Barbie Ferreira (Kat en Euphoria) hace poco. Pues bien, las visitas de celebridades continúan, pero con Jared Leto.

Parece que el actor anda por acá como parte de la promoción de su nueva película, Morbius, donde él interpreta al famoso personaje de Marvel y emblemático enemigo de Spider-Man. Y bueno, parece que el también músico se ha tomado el tiempo para sacarse una que otra foto con sus fans y más.

Jared Leto anda de paseo por la CDMX

Y ustedes, ¿ya se encontraron con Jared Leto en la Ciudad de México? ¿No sabían que andaba por acá? Pues sí, el actor estuvo en la capital mexicana este 10 de marzo como parte de la promoción que se hace en nuestro país de la película Morbius (ACÁ el más reciente tráiler) que se estrena el 31 de marzo acá.

Así lo anunció el mismo a través de su cuenta de Instagram, donde subió algunas historias y avisó que estaría haciendo presencia en la sucursal de Cinépolis de la Plaza Carso, esto al poniente de la CDMX. Por ahí, se ve que la pasó bastante bien con el asunto de encontrarse frente al público mexicano, entre otras cosas.

Y no lo decimos nomás porque sí, eh. Parece que Jared Leto aprovechó su visita para complacer a algunos fanáticos que ya se lo han encontrado por ahí. Como no podía ser de otra manera, hubo algunos no dejaron pasar la oportunidad de tomarse una foto con el también líder de 30 Seconds To Mars, quien se ve que la pasa cool en tierra mexa.

Además de Morbius, Jared Leto ha tenido una agenda bastante ocupada en los últimos dos años. Fue el antagonista de la película The Little Things, formó parte del reparto de House Of Gucci y pronto lo veremos como protagonista en la serie miniserie WeCrashed junto a Anne Hathaway (ACÁ un avance).

Ahora, luego de un buen rato de espera por cambios de fecha y cosas relacionadas con la pandemia, por fin podremos ver la cinta del icónico personaje de Marvel. Estén atentos porque pronto les mostraremos nuestra entrevista con él.

Así reaccionaron las redes a la visita de Jared

Como era de esperarse, la noticia de que Jared Leto anda por estos lares no pasó desapercibida y en redes sociales, los comentarios de su visita no paran. Claro que algunos presumen que se lo encontraron y quienes no pudieron verlo, pues por ahí le andan tristeando (ni modo, será para la próxima). Así las reacciones a la visita de Leto:

Jared Leto está en México.!!!! pic.twitter.com/Yh6m4Dl1CH — Bettots (@bettots) March 11, 2022

Jared Leto diciendo Amigos Mexicanos los quiero un chingo 😁😍👏 Jared hermano, ya eres Mexicano !! ❤️ #MORBIUS#JaredLeto

pic.twitter.com/UIP7IM09pY — Laura Geek ⚯͛ 💙🏳️‍🌈🌻 (@laura_geek28) March 11, 2022

El Jared Leto parece muñequito de cera, si o no raza? 👌🏼🥰 https://t.co/QKxewKqo7L — B🌸 (@_iNicee) March 11, 2022

😂😂😂😂 ¿Qué es lo más loco que han hecho por un artista?

Empiezo. Descubrir que está en la ciudad y que estará en menos de una hora en un lugar y tratar de llegar ahí con la esperanza de verlo 🤪

Please, please, please 😭 cadena de oración para que si alcance a ver a Jared Leto — Laura 🌺 (@ALaura1009) March 10, 2022

Jared Leto existiendo ahí todo precioso en CDMX y yo aquí en Pueblita chingandome unos esquites, una vez más el amor no es para mi :(. — 🦦🍑 (@DreaTalavera) March 11, 2022