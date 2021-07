My hero! Jason Sudeikis reveló a Mark Hoppus que los Foo Fighters inspiraron ‘Ted Lasso’

Seguramente los fanáticos de Ted Lasso estarán muy contentos porque el pasado 23 de julio se estrenó en Apple TV+ la segunda temporada de esta serie espectacular (si todavía no se animan a verla, ACÁ les contamos por qué no se la pueden perder). Sin embargo, bajita la mano el protagonista de esta historia, Jason Sudeikis ha dado de qué hablar por un par de cosas que llamaron la atención alrededor de la producción.

Justo en la alfombra roja del estreno de esta nueva entrega, el actor estadounidense apareció con un suéter que traía los nombres de Jadon Sancho, Marcus Rashford y Bukayo Saka. Esto como muestra de apoyo a los futbolistas británicos luego de fallar los penales en la final de la Eurocopa contra Italia y que algunas personas del Reino Unido les enviaran mensajes racistas y de odio. Sin embargo, ahora nos dejó con el ojo cuadrado revelando el origen del show.

Los Foo Fighters… ¿inspiraron a ‘Ted Lasso’?

Resulta que Jason Sudeikis fue el invitado del más reciente episodio de After School Radio, el programa del bajista de Blink-182, Mark Hoppus en Apple Music. Por supuesto que el músico no perdió la oportunidad para preguntarle sobre la nueva temporada de Ted Lasso y aprovechando la ocasión contó que los Foo Fighters y su rola “My Hero”, fueron la inspiración para esta serie que ha conquistado a miles de personas.

De acuerdo con NME, Sudeikis comentó que en sus épocas como escritor de Saturday Night Live, se dio cuenta de que la canción que Dave Grohl y compañía estrenaron en su segundo álbum de estudio, The Colour and the Shape de 1998 tenía potencial para convertirse en toda una producción:

“Cuando (estaba) en SNL, escribía muchos sketches con música… Pero ‘My Hero’ fue la primera vez que escuché una canción y sentí que vi toda una película sobre esa canción. Al menos mi interpretación de la misma. Nunca he hablado con Gus ni con Dave ni con ninguno de los chicos de la banda sobre lo que trata esa canción. Algunos de esos temas se están utilizando literalmente en la segunda temporada de Ted Lasso, que no había montado hasta que armé esta lista”.

Para el actor, esta canción significa mucho

Mas tarde, Jason Sudeikis continuó mencionando que para él, la rola de los Foo Fighters tiene un enorme significado, porque fue importante cuand decidió dejar todo y mudarse a otra ciudad con tal de perseguir su sueño más grande, convertirse en actor:

“La idea de los falsos profetas o de no conocer a tus héroes o la idea de que todas las estatuas tienen pies de barro, creo que es otro ejemplo de ello. La gente es humana. Presto atención cuando una canción se convierte en una musa, tanto si acabas usando la melodía como si no”. Pero sí, vi un principio, un medio y un final de una historia en esa canción, para mí. Eso fue realmente profundo a los 21 años, 22 años, acabando de mudarme a Chicago para intentar esto de la actuación”.

Y no sabemos si agradecerle a Jason o a Dave Grohl por Ted Lasso, pero sin duda les podemos decir que es de las mejores series que pueden ver en estos momentos. Si no tienen idea de qué va o se quedaron en la primera entrega, a continuación les dejamos el tráiler oficial de la segunda temporada para que se animen a clavarse en la historia de este personajazo que más allá de ser un entrenador de futbol, en realidad es un héroe.