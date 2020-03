Jim Halpert y Michael Scott de ‘The Office’ se reúnen en esta cuarentena

¡Ojo acá a todos los fans de The Office porque esta noticia les sacará una tremenda sonrisa! Y es que ante la situación actual que el mundo está viviendo gracias al coronavirus, John Krasinski, conocido por buenas películas como A Quiet Place y Something Borrowed, pero amado por su actuación en The Office, decidió que era momento de armarse un noticiero exclusivo de buenas noticias.

Este nuevo noticiero de Krasinski lleva por nombre Some Good News, y en su primer programa tuvo la oportunidad de llamar a su amigo Steve Carell para armar la reunión de los personajes Michael Scott y Jim Halpert.

La iniciativa por crear el nuevo noticiero Some Good News, partió de la incertidumbre de Krasinski ante la falta de un noticiero dedicado solo a noticias positivas. “Durante años, me he estado preguntando por qué no hay un noticiero dedicado por completo a las buenas noticias”, comenzó diciendo en el programa.

Unos días antes, Krasinski tomó sus redes sociales para pedir que sus fans le mandaran “las historias que te han hecho sentir bien esta semana o las cosas que te han hecho sonreír”. John obtuvo miles de respuestas y con ese material armó el primer programa de SGN.

Alright everybody, how about #SomeGoodNews ! Send me the stories that have made you feel good this week or the things that just made you smile! — John Krasinski (@johnkrasinski) March 25, 2020

Antes de lanzar a dar las noticias más cálidas y buenas de la semana, Krasinski dejó claro que esto es algo completamente improvisado: “Por si aún no está claro, no tengo idea de lo que estoy haciendo”. Después de hacer notar noticias increíbles como los heroicos actos del personal de salud en todo el mundo, y decenas de historias más, llegó un momento realmente especial.

The Office cumplió años hace poco

Hace una semana (24 de marzo) se cumplieron 15 años del estreno de The Office, por lo que Krasinski aprovechó para contactar a Carell y tener una breve conversación al respecto.

Como un golpe a la felicidad y a la nostalgia, ambos se sumergieron en recuerdos de la serie que los hicieron llorar y reír. Por ejemplo, Carell recuerda que el episodio en el que le presenta a la oficina su nueva televisión de plasma, es uno de los mejores para él.

Para lo que Krasinski agregó que fue uno de los momentos que más se ha reído en su vida. También recordaron el capítulo cuando Jim hizo la personificación de Dwight y todos estaban muertos de risa. Aquí les dejamos el primer programa de SGM y la reunión de Michael Scott y Jim Halpert al minuto 5:45.