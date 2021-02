“Me beneficié de un sistema misógino”: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears

Recientemente se estrenó Framing Britney Spears y las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Este material documental realizado por The New York Times Presents le ha mostrado al mundo el oscuro pasado en la carrera de la cantante y algunos de los episodios más turbios de su vida. Tras el lanzamiento, una las figuras sobre las que más se ha comentado es Justin Timberlake.

Como recordarán, ambas super estrellas del pop sostuvieron una relación sentimental a principios de los 2000. En este documental, se abordó el tema en referencia a que él se aprovechó de ella para impulsar su carrera y que incluso manipuló ante los medios la historia detrás de su ruptura. Ahora, el también actor ofreció una disculpa pública en redes sociales.

La historia de Justin Timberlake y Britney Spears

Justin Timberlake y Britney Spears fueron una de las parejas juveniles más celebres de la industria del espectáculo hace 20 años aproximadamente. En aquel showbiz tenía una extraña obsesión sobre la virginidad de la cantante, quien en múltiples ocasiones había comentado que esperaría a casarse.

Es ahí donde el papel de Timberlake comienza a tener más relevancia. Tal como indica Variety, en el momento más turbio de la relación, Justin llegó a inculpar a Britney sobre supuestas infidelidades y constantemente realizaba comentarios explícitos en entrevistas sobre su intimidad con ella. En Framing Britney Spears, la conductas del también actor han quedado evidenciadas, lo que ha supuesto un señalamiento público tachándolo de machista y misógino.

El cantante ofrece disculpas

Estas acusaciones sobre Justin Timberlake, desde luego, han hecho bastante ruido en internet. Ante los comentarios vertidos en su contra, el cantante ha ofrecido una disculpa en sus redes sociales. “He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder”, se lee en una reciente publicación de Instagram.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, extendió el intérprete en su comunicado.

Justin Timberlake también ofreció una disculpa a Janet Jackson, con quien protagonizó el show de medio tiempo del Super Bowl de 2004. En aquella ocasión, él arrancó parte del vestuario de la artista hacia el final de la presentación, dejando al descubierto su pecho. “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto y sé que fracasé.

“También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, remató el compositor de “Cry Me A River” en su posteo realizado este viernes.