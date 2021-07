El Warnerverse: Una lista de los cameos en ‘Space Jam: A New Legacy’

Tuvimos que esperar 25 años para ver a los Looney Tunes de nuevo en acción en la pantalla grande. Pero afortunadamente, este 2021 Bugs Bunny, El Pato Lucas, Lola Bunny y compañía volverán a las duelas en Space Jam: A New Legacy. Y no solo estamos emocionados porque una vez más, jugarán y demostrarán todas las habilidades que tienen para que el básquetbol junto a LeBron James, sino porque también hay algunas sorpresas que nos volaron la cabeza.

Cuando apareció el primer tráiler de esta película, Warner Bros. Pictures nos dejó a todos con el ojo cuadrado. No solo porque luego de aquel partido que estos dibujos animados se rifaron junto a Michael Jordan, sudarán de nuevo la camiseta; en realidad, demostraron que podían armar una cinta llena de referencias gracias a todas las franquicias y propiedades intelectuales que poseen, dando como resultado algo simplemente épico.

‘Space Jam: A New Legacy’ está repleta de referencias y cameos

Claro que ver crossovers en el cine no es nada nuevo, Marvel, DC y hasta Warner –con Ready Player One y Scoob!– juntaron a varios personajes en un solo lugar. Sin embargo, en Space Jam: A New Legacy llevaron a otro nivel este concepto porque no solo se trata de LeBron James, los Looney Tunes y algunos de los mejores jugadores de la NBA enfrentándose en la cancha, también otros personajes muy queridos de la cultura pop.

Por acá ya tuvimos chance de ver la película completa, y por supuesto que no les soltaremos ningún spoiler de todo lo que sucede en este encuentro de proporciones colosales. Pero mientras esperamos a que llegue el día del estreno de esta cinta que nos tiene como niñ@s en 30 de abril, les contaremos algunas de las referencias y cameos que alcanzamos a cachar. Eso sí, les advertimos que son un montón, así que si ustedes notaron otros pueden decirnos.

Game of Thrones

Desde el tráiler de Space Jam: A New Legacy, pudimos notar a algunos de los personajes de Game of Thrones. De entrada notamos que había un mundo en el Warnerverse que hacía referencia a Westeros, aunque por ahí también apareció el mismísimo Drogon volando por los aires. Pero si sacaron la lupa y revisaron muy bien, podrán darse cuenta de que entre el público de este partido épico está el mismísimo Night King y los White Walkers.

Matrix

Sabemos que viene en puerta una nueva película de Matrix, pero para calmar nuestras ansias por volver a ver a Neo y compañía en la pantalla grande, Warner nos dejó unos cuantos easter eggs sobre la franquicia en Space Jam: A New Legacy. Para empezar, por ahí la Abuelita y Speedy Gonzales recrean una de las escenas más icónicas de la saga y hasta tienen un universo, pero dentro de los aficionados que están junto a la cancha, hay dos actores que interpretan a Morfeo y el agente Smith.

DC

Claro que no podían faltar los héroes y villanos de DC. Para que se de una idea de qué tan importantes son en Space Jam: A New Legacy, la casa de cómics tiene un universo que es una combinación entre Ciudad Gótica y Metrópolis, pero además de esto aparece una versión animada de Wonder Woman –que tiene un momento muy interesante con Lola Bunny– y Superman. Aunque los cameos chidos vienen a la hora del juego entre el Tune Squad y el Goon Squad.

Hablando de Wonder Woman, las Amazonas también se hacen presentes en el partido, aunque por ahí también se pueden ver a Mr. Freeze de Batman y Robin, las versiones del Joker de Jared Leto, Cesar Romero y Jack Nicholson, Catwoman (de Batman de Tim Burton y la serie de los 60), el Robin de Burt Ward; y el Pingüino de la serie clásica y el de Danny DeVito). Eso sí, todos están tan juntos que al menos esos personajes alcanzamos a reconocer.

Hannah-Barbera

Quizá los personajes de Hannah-Barbera se llevaron la atención de muchos cuando apareció el tráiler de Space Jam: A New Legacy. Y cómo no, si la gran mayoría aparecieron juntos y en primer plano en una de las escenas, y entre ellos se encontraban la Máquina de Misterio y toda la pandilla de Scooby Doo, Maguila Gorila, Mandibulín, Yogi y Bubu, Los Supersónicos, Los Picapiedra y Capitán Cavernícola, pero también se puede ver el globo de Pepe Potamo, Frankenstein Jr., Fabulman y Dinamita e Igoo de Los Herculoides.

Harry Potter

Aunque no lo crean, Warner Bros. también se animó a meter algunas referencias muy sutiles al mundo mágico de Harry Potter en Space Jam: A New Legacy. Por ahí hay un universo donde conviven los personajes de esta famosa saga y hasta mencionan a Hogwarts en algún momento, pero el mismísimo Albus Dumbledore se hace presente en el partido, solo que tendrán que usar una lupa para notarlo entre la enorme multitud.

Películas clásicas

Warner Bros. es una compañía que lleva casi 100 años dentro de la industria cinematográfica y por supuesto que tienen títulos legendarios. Claro que además de mostrar las franquicias que han adquirido con el paso del tiempo, también le dieron chance a clásicos como The Maltese Falcon –película protagonizada por Humphrey Bogart y Mary Astor–, los protagonistas de Casablanca y su universo, el personaje la versión de Jane Hudson que interpretó Bette Davis en What Ever Happened to Baby Jane? y hasta la Bruja y el mono volador del Mago de Oz.

Los cameos en esta película no tienen fin

Es prácticamente imposible mencionar a TODOS los cameos y referencias a las propiedades que tiene Warner Bros. Pictures en su poder. Es por eso que acá les dejaremos una lista con algunos personajes que también aparecen en Space Jam: A New Legacy y que seguramente los hará brincar del asiento cuando vean la película