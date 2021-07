“Llevar esta película a Venecia es un orgullo”: Una entrevista con Lorenzo Vigas por ‘La caja’

Se acerca la edición 2021 del Festival internacional de Cine de Venecia. Será del 1 al 11 de septiembre cuando el prestigioso evento abra el telón para ver, una vez más, a algunas de las producciones cinematográficas más esperadas e importantes de la industria. Ahí, es ese abanico de talento, figura nuevamente el nombre de Lorenzo Vigas.

El reconocido director venezolano vuelve a esa tarima para presentar La caja, película realizada en México con la que intentará llevarse el León de Oro, el máximo reconocimiento que otorga el festival. Y aunque es muy pronto para determinar si logrará el objetivo, podemos decir con seguridad que tiene este filme tiene las credenciales para conseguirlo. Y eso, claro, nos emociona.

Por acá tuvimos la oportunidad de platicar un rato con Lorenzo sobre esta nueva incursión en Venecia, algunos detalles sobre su nuevo largometraje y el cierre de una trilogía que comenzó en 2004, con miras puestas hacia nuevos proyectos.

El escenario del Festival Internacional de Cine de Venecia no es nada nuevo para Lorenzo Vigas, pero sigue siendo tan emocionante como la primera vez. El director sudamericano precisamente ganó el León de Oro en 2015 con la película venezolana Desde allá.

Sin embargo, esta ocasión es diferente por algunas razones en especial. Ahora, Vigas llega al evento para representar a México con La caja, una película con la que cerrará su reconocida trilogía sobre la paternidad latinoamericana que comenzó con el cortometraje Los elefantes nunca olvidan (2004) y siguió con la ya mencionada Desde allá. En entrevista, Lorenzo nos platica el orgullo que siente de representar a nuestro país con una cinta filmada aquí.

“Yo llegué a México con el sueño de convertirme en director. Yo no era nadie. Y gracias a México, las amistades, la colaboración que he tenido en estos 20 años con Guillermo Arriaga, Gabriel Ripstein, Michel Franco, Valentina Leduc que han sido mis grande amigos, yo me convertí en director de cine. Entonces, yo tenía como esa gran deuda, yo sentía que mi carrera no estaba completa si no hacía una película en México… Poder llevar esta película a Venecia representando a México es una cosa me llena de un gran orgullo, porque siento que esto es un regalo que le hago a un país que fue enormemente generoso conmigo y al que yo le debo todo como director”.