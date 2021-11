¿Homero y Goofy juntos? Te contamos cómo ver el nuevo corto de ‘Los Simpson’ y Disney+

Si hablamos de crossovers épicos y aprovechar todas las franquicias con las que cuentan, Disney sin duda se llevaría el premio. No solo nos referimos a lo que han hecho con las historias de Marvel y en películas como Avengers: Endgame, también se están poniendo las pilas juntando a otras propiedades importantes. Tal es el caso de Los Simpson, que tras su llegada a este enorme universo, los hemos visto compartiendo pantalla con toda clase de personajes, pero ahora irán más allá.

Fue el pasado 3 de mayo cuando vimos a la familia amarilla dentro del mundo de Star Wars. Un mes más tarde, Homero, Lisa, Bart, Marge y Maggie aparecieron junto a Loki –con todo y la voz de Tom Hiddleston– en una trama que juntó a los personajazos de Springfield con Marvel (por cierto, ACÁ les dejamos nuestra plática con Al Jean por ese corto). Sin embargo, en esta ocasión elevarán la apuesta juntándose con más franquicias de la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse.

Los Simpson vuelven con un corto en Disney+

Resulta que este 2 de noviembre, Disney confirmó que estrenarán un cortometraje más con el universo creado por Matt Groening. El nombre de este corto es The Simpsons in Plusaversary y como ya podrán imaginárselo, reunirá a un montón de personajes que nos han acompañado durante todos estos años. No nos vayamos tan lejos, pues en el póster con el que anunciaron este nuevo crossover están sentados en una mesa ni más ni menos que Homero Simpson y Goofy, algo que jamás creímos ver.

Hasta el momento es muy poca la información que se tiene sobre esta historia que promete volarnos la cabeza. De acuerdo con Deadline, los únicos detalles que la casa de Mickey Mouse presentó son los siguientes: “Los Simpson organizan una fiesta del Día Disney+ y todos están en la lista… excepto Homero. Con amigos de todo el servicio y música digna de una princesa Disney, el Plusaversary es el evento del año en Springfield”. Sin duda, este será un momento importante para la cultura pop.

The Simpsons in Plusaversary se estrenará en exclusiva el próximo 12 de noviembre en Disney+, el mismo día en el que la plataforma de streaming celebrará su primer evento a lo grande (que toma el lugar del Investor Day que se llevaba a cabo a inicios de diciembre), en el que revelarán tráilers y adelantos de series y películas que llegarán en los próximos meses, además de anunciar proyectos en los que ha estado trabajando The Walt Disney Company durante todo este tiempo.