Juntando dos universos paralelos: Una entrevista con Al Jean por el corto de ‘Los Simpson’ y Marvel

A estas alturas de la vida, es muy difícil que alguna persona en el mundo no sepa quiénes son Los Simpson. Desde su estreno en 1989, la familia conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie junto a los entrañables habitantes de Springfield se convirtieron en verdaderos iconos de la cultura pop y un fenómeno mundial, los cuales reflejan de manera satírica y a través de situaciones un tanto disparatadas, la vida de la sociedad estadounidense actual.

Durante cerca de 32 años de transmisión ininterrumpida, hemos visto la evolución de todos estos personajes y hasta la inclusión de figuras importantes de la música, el entretenimiento, los deportes, la política y demás; por ahí dicen que si no sales en esta serie animada, realmente no eres tan relevante. Sin embargo, a pesar de que llevan tanto tiempo al aire para muchos las temporadas ‘viejitas’ son mejores, los productores se las han arreglado para refrescar las tramas.

‘Los Simpson’ se juntan en un crossover épico con el universo de Marvel

¿De qué manera? Bueno, pues incluyendo conceptos que le vuelen la cabeza a los fanáticos que los han seguido a lo largo de tantas temporadas. Y es aquí donde entra Disney, pues luego de comprar a Fox en 2019 y hacerse con este movimiento de los derechos de Los Simpson, la casa de Mickey Mouse anunció que además de continuar creando nuevos capítulos –y aprovechando las franquicias con las que cuentan– armarían crossovers nunca antes vistos.

A casi dos años de adquirir a la familia más famosa de la televisión mundial, hace unas semanas anunciaron con bombo y platillo que lanzarían en su plataforma de streaming un cortometraje llamado The Good, The Bart and The Loki, donde veríamos a los personajes de Springfield convirtiéndose en los héroes y villanos de Marvel, y que contaría con la participación especial del mismísimo Tom Hiddleston –quien sobra decir que da vida a Loki en el MCU–.

Aprovechando el estreno de este corto, tuvimos chance de platicar con una de las mentes maestras detrás de Los Simpson, el productor ejecutivo, Al Jean. Quien entre otras cosas nos contó cómo fue que desarrollaron la idea de juntar dos universos tan importantes para la cultura pop, su primer acercamiento a las historias de Marvel y hasta los retos a los que se enfrentan los creativos de esta serie animada luego de tantos años en nuestras vidas.

¿Por qué juntar a dos universos tan importantes en la cultura pop?

Para nadie es un secreto que Los Simpson y Marvel son un par de franquicias, que a pesar de sus diferencias, han marcado a un montón de generaciones. Antes de juntar a Homero, Bart y compañía con Loki y demás personajes, nos entregaron otro cortometraje que le rendía tributo a Star Wars, The Force Awakens From Its Nap, pero la idea de tener en un solo espacio a la familia más famosa de la televisión con los héroes y villanos viene de mucho antes.

“Queríamos tener algo en Disney+ porque es una plataforma fantástica con un montón de suscriptores y cuentan con varias temporadas de la serie. Pero queríamos hacernos presentes con algo nuevo, si entras al menú podrás ver que ‘Los Simpson’ siempre están al inicio y eso es genial, pero queríamos destacarnos de otros títulos y fue cuando se nos ocurrió juntar a la familia con Star Wars y Marvel. “La idea surgió desde enero de este año y sentimos que era refrescante y a los fans les encantaría. Pero en abril checamos el calendario y dijimos ‘hey, ‘Loki¡ se estrenará en julio, tenemos qué hacer algo con él’. La verdad es que nos pusimos el pie porque casi tuvimos que trabajar a contra reloj y con nada de tiempo, pero estamos muy contentos con el resultado final porque nuestro cortometraje tiene hasta escenas poscréditos como en la serie y en todo el MCU”.

¿Por qué Loki y no otro personaje del MCU?

Sin duda la decisión de incluir a Loki en este corto con Los Simpson no fue tomada considerando los números que ha generado la serie (pues es la producción original más vista hasta el momento en Disney+). En su lugar, Al Jean y todas las personas detrás de estos personajazos le apostaron al Dios de las Mentiras como tal, pues en ocasiones ha quedado de mostrado que los fans sienten más cariño por este villano/antihéroe que por los mismos superhéroes.

“Trabajar con Tom Hiddleston no podría haber sido mejor, porque además de tener este porte de actor británico super serio es sumamente divertido. Todo lo grabamos a distancia y en dos partes, le contamos lo que teníamos en mente, este proyecto ultra secreto y a pesar de que su agenda estaba apretada por las grabaciones de la serie aceptó con gusto. Pasamos un gran momento escuchándolo porque es muy inteligente y además de agregarle esto a Loki le puso un toque cómico que considero brillante y que va con el humor de ‘Los Simpson’. Fue grandioso estar con Tom en esta loca aventura y Loki fue el personaje ideal para contar esta historia”.

El primer acercamiento de Al Jean a Marvel

Tanto Marvel como Los Simpson son un par de universos que a muchos nos han acompañado desde que éramos niños y prácticamente desde que tenemos memoria. Para Al Jean, una de las personas más importantes dentro de la serie creada por Matt Groening, no es la excepción, ya que recuerda a la perfección cuál fue el primer cómic de la casa de Stan Lee que leyó en su vida y que sin saberlo, lo marcaría para dedicarse a la animación.

“Por supuesto que lo tengo claro, lo primero que leí de Marvel fue el número 64 de Los Cuatro Fantásticos cuando tenía seis años. Recuerdo que lo leí un par de veces, la primera cuando tenía entre seis o siete, y después me volví a clavar con él cuando tenía once, tanto así que empecé a comprar los cómics viejos hasta intenté tener la primera entre de Los Cuatro Fantásticos, esto fue a inicios de los 70 y conseguirlo era un tanto complicado”. “A inicios de los 90 lo volví a buscar, lo compré y así pude completar toda la colección. He sido fan de Marvel toda mi vida y este es un verdadero sueño hecho realidad. De hecho tengo los cómics con las primeras apariciones de Thor y Loki y me enamoré por completo de este último personaje. Recuerdo que estuve en una fiesta con Stan Lee a inicios de los 2000 y le dije ‘estoy muy emocionado porque se va a estrenar la película de Spider-Man, las he esperado toda mi vida’ y él me dijo ‘ya somos dos’. Así que esto es surreal para mí”.

México y darle sentido a este crossover

Si fuiste niñ@ durante los 90 e inicios de los 2000 seguramente recordarás que por las calles era muy común ver las ilustraciones del dibujante mexicano Martín López, quien mezclaba a personajes importantes de la cultura pop, como a Homero y Bart y los vestía con los trajes de Wolverine y Spider-Man. Y a pesar de que este corto en Disney+ es algo nunca antes visto, Al Jean notó qué tan importantes son Los Simpson en Méxicoy y nos contó su visión sobre este crossover épico.

“Tengo que contar que me casé en la Ciudad de México en 1998 y mi esposa y yo visitamos las Pirámides de Teotihuacán, pero justo en la punta de la pirámide me di la vuelta y noté que hasta en ese lugar vendían playeras de Bart Simpson (cuenta entre risas), realmente me sentí como en casa”. “Creo que más allá de juntarlos porque sí como si fuera un comercial o algo así, lo que queríamos era justificar su existencia en un mismo universo y darles una historia digna, ¿sabes? Que se entienda por qué Los Simpson, Loki y más están reunidos. Tom Hiddleston lo hizo de maravilla y hay tres secuencias poscréditos al estilo de Marvel, que para mí fue muy divertido porque son parodias a la serie de Loki. Así que creo que por ese lado, intentamos que todo tuviera pies y cabeza”.

Conectar a Springfield con el MCU

Uno de los retos más grandes a la hora de producir este corto fue el aspecto de los personajes, que los habitantes de Springfield realmente lucieran como si estuvieran dentro de un cómic de Marvel. Sin embargo, y a pesar de que todos los personajes lucen espectaculares en The Good, The Bart and The Loki, para el productor ejecutivo su favorita fue Lisa Simpson, porque tiene un trasfondo y de alguna manera se conecta con el futuro del MCU.

“Lisa me encantó y la elegimos como Thor porque Natalie Portman interpretará al personaje en ‘Love and Thunder’ el próximo año y dijimos ‘hey, es un buen paso para Lisa’. En cuanto a Bart, pensamos que le iría muy bien ser Loki porque es muy inteligente, tiene una mente extraña y le encanta atormentar a su hermana. Aunque también decidimos divertirnos pensando en los demás personajes de Springfield como los Avengers, por eso pusimos a Rafa como Hulk y a Flanders como Ant-Man”.

Lo difícil que es seguir contando una historia tan importante en la cultura pop

Sin duda, Los Simpson no es solo una serie animada, ya son parte de la cultura de todo el mundo y muchas personas hacen referencias a la caricatura que la mayoría entendemos. Es por eso que luego de tantas temporadas, historias, estrellas invitadas y hasta una película, debe ser algo sumamente complicado continuar escribiendo y desarrollando a estos personajes, y Al Jean nos contó cuál es el reto al que se enfrentan con la familia amarilla.

“Creo que el mayor reto es justificar la continuidad de la historia y la existencia en sí de ‘Los Simpson’, dejar muy claro por qué seguimos produciendo nuevos episodios y creando nuevas tramas que quizá no se habían visto antes, como todos estos cortos en Disney+. Siempre intentamos ser muy cuidados y selectivos con lo que queremos contar, que la gente realmente sienta la esencia de los storyboards y del guion en la pantalla. Estamos en constante evolución e intentamos darle un giro a los personajes, pienso que eso es lo que nos ha hecho seguir durante tantos años”.

La satisfacción de trabajar en ‘Los Simpson’

Quizá el entretenimiento como tal no podría entenderse sin la influencia de Los Simpson, pues más allá de ser referente de la sátiras de la familia y la cultura estadounidense desde hace 32 años, marcó a un montón de generaciones que se han encontrado con los aventuras de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Sin embargo, para las personas que están detrás de la serie, es una verdadera satisfacción contar esta historia tan importante para tanta gente en el mundo.