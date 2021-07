Han pasado ya poco más de 7 meses desde que vimos el final de la segunda temporada de The Mandalorian… y [email protected] aún no podemos superarlo (AQUÍ les dejamos algunas reacciones). La despedida entre Mando y Grogu (Baby Yoda) en medio de una batalla, ha sido uno de los momentos más emocionales no sólo de la serie, sino del universo de Star Wars. Pero no sólo la revelación del rostro de Mando fue impresionante, ¿qué nos dicen de la aparición de Luke Skywalker?

Como sabemos, The Mandalorian está ubicada entre The Return of the Jedi y The Force Awakens, aquella parte que había quedado suspendida entre el final del Episodio XVI y el inicio de la historia protagonizada por Rey. ¿Qué había pasado con Luke antes de que se convirtiera en un ermitaño?

Luke Skywalker en The Mandalorian

Esta serie de Disney+ creada por Jon Favreau, nos dio un vistazo con el final de la segunda temporada al Luke como el último jedi de la galaxia. Grogu, al pertenecer a la misma especie que Yoda, hace un llamado a la Fuerza para que lo proteja. Y en medio de una batalla comandada por Mando junto a Cara Dune, Bo-Katan Kryze, Koska Reeves y Fennec Shand, llega Luke.

El departamento de efectos especiales utilizó la tecnología CGI para traer de vuelta a Luke con el rostro de Mark Hamill de la década de los 80. La escena es impresionante no sólo a un nivel emocional, sino técnico también, pues además de ser muy costoso (pregúntenle a Martin Scorsese con The Irishman), es bastante complicado.

Acá les dejamos esa maravillosa escena (tomada por un fan) para contarles la verdadera noticia en esta nota:

El deepfake y Lucasfilm

El impacto que generó esta escena final fue enorme entre fans de The Mandalorian, aquellos que están clavados en el canon de Star Wars y desde luego, en los amantes de los efectos especiales. Tal fue el caso de un sujeto que tiene un canal de YouTube en el que se hace llamar Shamook.

Desde que explotó el deepfake, ha realizado distintos videos que se han hecho virales a partir del uso de la tecnología de VFX, en este caso, para rejuvenecer un rostro. El 21 de diciembre, Shamook publicó un video de deepfake de Luke Skywalker en The Mandalorian que realizó en sólo 4 días… el resultado, si nos permiten, fue aún más impresionante que el que vimos en la pantalla.

Y fue tan impresionante, que el departamento de Industrial Light and Magic de Lucasfilm, la productora de George Lucas, contrató a Shamook. “Siempre estamos en busca de artistas talentosos y hemos contratado al artista detrás del perfil de ‘Shamook’“, dijo un vocero de la productora a IndieWire.

Acá les dejamos el impresionante deepfake que Shamook hizo de Luke y que se convirtió en un video viral:

Shamook ha trabajado en otros deepfake que se han hecho virales como el que realizó, nuevamente dentro del universo de Star Wars, para Solo: A Star Wars Story en la que puso el rostro rejuvenecido de Harrison Ford en varias escenas de la película, quitando el del actor Alden Ehrenreich.

Hace rato les mencionamos a Scorsese con The Irishman (AQUÍ la reseña). El director neoyorquino gastó millones de dólares para utilizar la tecnología VFX y rejuvenecer el rostro de Robert De Niro para el personaje de Frank Sheeran. Algunas críticas discutieron que el resultado no fue el ideal… y Shamook nos demostró que pudo haber sido mejor.

Acá les dejamos el video de su deepfake a The Irishman para que noten las diferencias y lo impresionante de su trabajo. En ESTE enlace encontrarán nuestra entrevista con Rodrigo Prieto, quien trabajó en la fotografía de esta cinta y tuvo que revolucionar la técnica para, precisamente, entrarle al VFX.