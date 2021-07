A finales de 2019 se estrenó The Mandalorian, la primera producción para la televisión de Lucasfilm para Disney+. La serie se convirtió en todo un fenómeno a partir de su historia (fans service de calidad), el nivel de producción, los involucrados frente y fuera de la pantalla, y los personajes, sobre todo Baby Yoda.

Meses después de su lanzamiento, llegó otra original de Disney+ bajo el título Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian. En su primera entrega de ocho episodios, se reveló el proceso de cada una de las partes que conforman una serie de estas proporciones: dirección, elenco, score, diseño de producción.

Jon Favreau y Dave Filoni se sentaron con los directores como Taika Waititi y discutieron el desarrollo de los personajes con el mismo Pedro Pascal, por ejemplo, para abordar todo lo referente a la primera temporada. Y ahora, con el anuncio de una segunda entrega de Star Wars: The Mandalorian (programada para el 25 de agosto), se dio a conocer una noticia muy (muy) emocionante.

A finales de 2020, se estrenó la segunda temporada de The Mandalorian. Y si ya la vieron, saben de sobra que tiene uno de los finales más emotivos, emocionantes, increíbles a partir de dos cosas (aguas, aquí vienen SPOILERS). La primera es que Mando por fin deja que Grogu vea su rostro… sí, estamos llorando también.

Y la segunda es que Grogu se va con el último jedi que ha quedado en la galaxia: el mismísimo Luke Skywalker. Luke llega, sin revelar su rostro, y derrota a los enemigos a los que se había enfrentado Mando junto a Cara Dune, Bo-Katan Kryze, Koska Reeves y Fennec Shand.

Logra entrar a la sala de comando de la nave donde se encuentran [email protected] después de recibir el llamado de Grogu. Llega para llevárselo y terminar su entrenamiento. Esta parte épica y emocionante será el centro de uno de los episodios de la segunda temporada de Star Wars: The Mandalorian.

“Un detrás de cámaras de este celebrado ‘capítulo’ de ‘The Mandalorian’, enfocado en el uso de la tecnología para recrear a Luke Skywalker“, se lee en un comunicado. Utilizaron tecnología para recrear a Luke, interpretado por Mark Hamill en el periodo entre The Return of the Jedi y The Force Awakens.